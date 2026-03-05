हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
World Cheapest Solar Panels: दुनिया के किस देश में सोलर पैनल सबसे सस्ते, कौन-सा देश इन्हें बनाने में सबसे आगे?

World Cheapest Solar Panels: दुनिया के किस देश में सोलर पैनल सबसे सस्ते, कौन-सा देश इन्हें बनाने में सबसे आगे?

World Cheapest Solar Panels: दुनिया में सभी देश अब सोलर एनर्जी की तरफ रुख कर रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कौन से देश में सबसे सस्ते सोलर पैनल मिलते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 Mar 2026 02:54 PM (IST)
World Cheapest Solar Panels: दुनिया में सभी देश अब सोलर एनर्जी की तरफ रुख कर रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कौन से देश में सबसे सस्ते सोलर पैनल मिलते हैं.

World Cheapest Solar Panels: सोलर एनर्जी दुनिया में बिजली के सबसे तेजी से बढ़ने वाले सोर्स में से एक बन चुकी है. ऐसा इसलिए क्योंकि देश फॉसिल फ्यूल के मुकाबले ज्यादा साफ और सस्ते ऑप्शन ढूंढ रहे हैं. सरकारें और इंडस्ट्रीज एनर्जी की लागत और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं. आइए जानते हैं कि वह कौन सा देश है जहां पर सोलर पैनल सबसे सस्ता मिलता है और कौन सा देश इन्हें बनाने में सबसे आगे है.

1/6
चीन ग्लोबल सोलर सप्लाई चैन के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल करता है. यही वजह है कि इसे सोलर इक्विपमेंट के लिए दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है. इंटरनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक चीन दुनिया के लगभग 80% सोलर पैनल बनाता है. इसी के साथ सोलर वेफर्स, सोलर सेल और मॉड्यूल जैसे जरूरी पार्ट्स में भी इसका दबदबा है.
चीन ग्लोबल सोलर सप्लाई चैन के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल करता है. यही वजह है कि इसे सोलर इक्विपमेंट के लिए दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है. इंटरनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक चीन दुनिया के लगभग 80% सोलर पैनल बनाता है. इसी के साथ सोलर वेफर्स, सोलर सेल और मॉड्यूल जैसे जरूरी पार्ट्स में भी इसका दबदबा है.
2/6
चीनी फैक्ट्रियां काफी ज्यादा मात्रा में सोलर पैनल बनाती हैं. इसी वजह से हर यूनिट को बनाने की लागत काफी कम हो जाती है. सरकारी सब्सिडी, एडवांस्ड सप्लाई चैन और कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग से कीमतें और कम हो जाती हैं. चीन से बल्क सोलर पैनल की कीमत इंटरनेशनल होलसेल प्लेटफार्म पर लगभग ₹6.34 से ₹8.16 प्रति वॉट हो सकती है.
चीनी फैक्ट्रियां काफी ज्यादा मात्रा में सोलर पैनल बनाती हैं. इसी वजह से हर यूनिट को बनाने की लागत काफी कम हो जाती है. सरकारी सब्सिडी, एडवांस्ड सप्लाई चैन और कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग से कीमतें और कम हो जाती हैं. चीन से बल्क सोलर पैनल की कीमत इंटरनेशनल होलसेल प्लेटफार्म पर लगभग ₹6.34 से ₹8.16 प्रति वॉट हो सकती है.
Published at : 05 Mar 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
World Cheapest Solar Panels China Solar Production Solar Panels Cost

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
