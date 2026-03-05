चीन ग्लोबल सोलर सप्लाई चैन के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल करता है. यही वजह है कि इसे सोलर इक्विपमेंट के लिए दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है. इंटरनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक चीन दुनिया के लगभग 80% सोलर पैनल बनाता है. इसी के साथ सोलर वेफर्स, सोलर सेल और मॉड्यूल जैसे जरूरी पार्ट्स में भी इसका दबदबा है.