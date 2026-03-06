भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में बारिश का खतरा? जानें अहमदाबाद का पूरा मौसम अपडेट

IND vs NZ Weather Report: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगे. यह महामुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. ऐसे में फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैच के दिन मौसम कैसा रहेगा और कहीं बारिश तो खेल खराब नहीं करेगी.

मौसम की ताजा रिपोर्ट फैंस के लिए राहत देने वाली है. अहमदाबाद में फाइनल के दिन बारिश की संभावना बिल्कुल न के बराबर होने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा और मैच बिना किसी रुकावट के खेले जाने की पूरी उम्मीद है.

हालांकि बारिश का खतरा नहीं है, लेकिन गर्मी खिलाड़ियों के लिए चुनौती बन सकती है. दिन के समय अहमदाबाद का अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. रात में तापमान थोड़ा कम होकर करीब 23 डिग्री तक रहने की संभावना है. मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, इसलिए दिन की तेज गर्मी का असर थोड़ा कम हो सकता है. फिर भी गर्म और हल्की उमस भरी हवा खिलाड़ियों की फिटनेस की परीक्षा ले सकती है.

फाइनल के लिए आईसीसी की खास तैयारी

हालांकि मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन आईसीसी ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी है. अगर किसी वजह से मैच में बाधा आती है तो उसके लिए रिजर्व डे भी रखा गया है.

अगर 8 मार्च को मैच पूरा नहीं हो पाता है तो 9 मार्च को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है. इसके अलावा मैच पूरा कराने के लिए दोनो टीमों को 120 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया है, ताकि दोनों टीमों को कम से कम 10-10 ओवर खेलने का मौका मिल सके.

अगर फाइनल भी धुल गया तो क्या होगा

सबसे खराब स्थिति में अगर रिजर्व डे के बाद भी मैच नहीं हो पाता और मुकाबला ‘नो रिजल्ट’ रहता है, तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा. यानी भारत और न्यूजीलैंड दोनों को ट्रॉफी साझा करनी पड़ेगी. हालांकि मौजूदा मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इसकी संभावना बेहद कम है. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि अहमदाबाद में एक शानदार और रोमांचक फाइनल देखने को मिलेगा.