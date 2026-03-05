एक्सप्लोरर
दुनिया का अनोखा शहर, जहां मांस तो दूर अंडा खाना भी है अपराध, नियम तोड़ा तो मिलती है सख्त सजा
दुनिया में एक अनोखा शहर है, जहां मांस, मछली और अंडे की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है. अगर यहां गलती से भी कोई इसे बेचता या खाता हुआ पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है.
भारत में जहां ज्यादातर शहरों में मांस और अंडा आम खाने का हिस्सा हैं, वहीं एक शहर ऐसा भी है जहां नॉनवेज खाना कानूनन अपराध है. यहां मांस तो दूर, अंडा बेचने और खरीदने पर भी कार्रवाई हो सकती है. यह नियम किसी अफवाह का हिस्सा नहीं, बल्कि सरकारी आदेश से लागू है. धार्मिक वजहों से इस शहर को पूरी तरह शाकाहारी घोषित किया गया है और नियम तोड़ने पर सख्त कानूनी प्रावधान हैं.
