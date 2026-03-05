अंटार्कटिका को अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत मैनेज किया जाता है. इस ट्रीटी पर 1959 में साइन किए गए थे और अब इसमें 50 से ज्यादा देश शामिल हैं. यह ट्रीटी इस बात को पक्का करती है कि कॉन्टिनेंट का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण कामों और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाएगा.