Antarctica Government: अंटार्कटिका में नहीं है कोई परमानेंट नागरिक, जानें वहां किसकी चलती है सरकार
Antarctica Government: अंटार्कटिका एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर कोई परमानेंटली नहीं रहता. आइए जानते हैं कि इसे कौन सी सरकार चलाती है.
Antarctica Government: अंटार्कटिका धरती का अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई भी परमानेंटली नहीं रहता. आपको बता दें कि कोई भी देश इसका मालिक नहीं है और ना ही इसे चलाता है. यूरोप से बड़ा होने के बावजूद भी यहां कोई शहर नहीं है, ना कोई परमानेंट आबादी है और ना ही कोई सरकार. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
