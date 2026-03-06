एक्सप्लोरर
कब और किसलिए बनाया गया था दुनिया का पहला CCTV कैमरा? जानें इसका इतिहास
सीसीटीवी आज हम जिसे सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, उसका जन्म किसी अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि मौत के एक खौफनाक मंजर को सुरक्षित दूरी से देखने के लिए हुआ था. आइए इसका इतिहास जानें.
आज हम गलियों, दुकानों और घरों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगे देखते हैं, लेकिन इसका इतिहास किसी चोर को पकड़ने से नहीं, बल्कि एक खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू हुआ था. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी थी, तब एक जर्मन इंजीनियर ने कुछ ऐसा बनाया जिसने इंसानी नजरों की सीमा को हमेशा के लिए बदल दिया. यह आविष्कार सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी मिसाइल की निगरानी के लिए था जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकती थी.
Published at : 06 Mar 2026 07:42 AM (IST)
दुनिया के किस देश में सोलर पैनल सबसे सस्ते, कौन-सा देश इन्हें बनाने में सबसे आगे?
दुनिया का अनोखा शहर, जहां मांस तो दूर अंडा खाना भी है अपराध, नियम तोड़ा तो मिलती है सख्त सजा
