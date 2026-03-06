कब और किसलिए बनाया गया था दुनिया का पहला CCTV कैमरा? जानें इसका इतिहास

यह दुनिया की पहली लंबी दूरी की गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल थी. इस मिसाइल की टेस्टिंग जितनी जरूरी थी, उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि लॉन्च के वक्त किसी भी तकनीकी गड़बड़ी से बड़ा धमाका होने का डर रहता था. वैज्ञानिकों के लिए रॉकेट के बिल्कुल पास खड़े होकर उसकी बारीकियों को देखना मुमकिन नहीं था.