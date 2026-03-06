हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कब और किसलिए बनाया गया था दुनिया का पहला CCTV कैमरा? जानें इसका इतिहास

कब और किसलिए बनाया गया था दुनिया का पहला CCTV कैमरा? जानें इसका इतिहास

सीसीटीवी आज हम जिसे सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, उसका जन्म किसी अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि मौत के एक खौफनाक मंजर को सुरक्षित दूरी से देखने के लिए हुआ था. आइए इसका इतिहास जानें.

06 Mar 2026 07:42 AM (IST)
सीसीटीवी आज हम जिसे सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, उसका जन्म किसी अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि मौत के एक खौफनाक मंजर को सुरक्षित दूरी से देखने के लिए हुआ था. आइए इसका इतिहास जानें.

आज हम गलियों, दुकानों और घरों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगे देखते हैं, लेकिन इसका इतिहास किसी चोर को पकड़ने से नहीं, बल्कि एक खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू हुआ था. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी थी, तब एक जर्मन इंजीनियर ने कुछ ऐसा बनाया जिसने इंसानी नजरों की सीमा को हमेशा के लिए बदल दिया. यह आविष्कार सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी मिसाइल की निगरानी के लिए था जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकती थी.

क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन यानी सीसीटीवी आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अटूट हिस्सा है. लेकिन इसका जन्म 1942 में जर्मनी के एक मिलिट्री बेस में हुआ था. उस वक्त दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और नाजी जर्मनी एक बेहद शक्तिशाली हथियार 'V-2 रॉकेट' तैयार कर रहा था.
क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन यानी सीसीटीवी आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अटूट हिस्सा है. लेकिन इसका जन्म 1942 में जर्मनी के एक मिलिट्री बेस में हुआ था. उस वक्त दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और नाजी जर्मनी एक बेहद शक्तिशाली हथियार 'V-2 रॉकेट' तैयार कर रहा था.
यह दुनिया की पहली लंबी दूरी की गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल थी. इस मिसाइल की टेस्टिंग जितनी जरूरी थी, उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि लॉन्च के वक्त किसी भी तकनीकी गड़बड़ी से बड़ा धमाका होने का डर रहता था. वैज्ञानिकों के लिए रॉकेट के बिल्कुल पास खड़े होकर उसकी बारीकियों को देखना मुमकिन नहीं था.
यह दुनिया की पहली लंबी दूरी की गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल थी. इस मिसाइल की टेस्टिंग जितनी जरूरी थी, उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि लॉन्च के वक्त किसी भी तकनीकी गड़बड़ी से बड़ा धमाका होने का डर रहता था. वैज्ञानिकों के लिए रॉकेट के बिल्कुल पास खड़े होकर उसकी बारीकियों को देखना मुमकिन नहीं था.
Published at : 06 Mar 2026 07:42 AM (IST)
