हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकिन 10 देशों में सबसे महंगा है सोना? जान लें इन सभी के नाम

किन 10 देशों में सबसे महंगा है सोना? जान लें इन सभी के नाम

2026 की शुरुआत तक कई ऐसे देश हैं जहां सोने की खुदरा कीमतें काफी ज्यादा हैं. खासकर जिन देशों में सोना बाहर से आयात किया जाता है या जहां लोगों में सोने की मांग बहुत ज्यादा है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Mar 2026 09:12 AM (IST)
2026 की शुरुआत तक कई ऐसे देश हैं जहां सोने की खुदरा कीमतें काफी ज्यादा हैं. खासकर जिन देशों में सोना बाहर से आयात किया जाता है या जहां लोगों में सोने की मांग बहुत ज्यादा है.

सोना दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से एक माना जाता है. लोग इसे निवेश, आभूषण और सुरक्षित संपत्ति के रूप में खरीदते हैं, लेकिन हर देश में सोने की कीमत एक जैसी नहीं होती, किसी देश में आयात शुल्क (Import Duty), टैक्स (GST/VAT), स्थानीय मांग और मुद्रा की स्थिति के कारण सोना महंगा हो जाता है. 2026 की शुरुआत तक कई ऐसे देश हैं जहां सोने की खुदरा कीमतें काफी ज्यादा हैं. खासकर जिन देशों में सोना बाहर से आयात किया जाता है या जहां लोगों में सोने की मांग बहुत ज्यादा है, वहां इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं. तो आइए आज जानते हैं कि उन 10 देशों के बारे में जहां सोना सबसे महंगा माना जाता है.

1/10
भारत में सोना दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में से एक माना जाता है. इसकी मुख्य वजह आयात शुल्क और 3 प्रतिशत जीएसटी है. भारत में ज्यादातर सोना विदेशों से आयात किया जाता है, इसलिए उस पर भारी टैक्स लगता है. इसके अलावा यहां शादी और त्योहारों में सोने की बहुत ज्यादा मांग रहती है, खासकर दिवाली और शादी के सीजन में कीमतें और बढ़ जाती हैं. यही कारण है कि भारत में सोना अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजार से ज्यादा महंगा मिलता है.
भारत में सोना दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में से एक माना जाता है. इसकी मुख्य वजह आयात शुल्क और 3 प्रतिशत जीएसटी है. भारत में ज्यादातर सोना विदेशों से आयात किया जाता है, इसलिए उस पर भारी टैक्स लगता है. इसके अलावा यहां शादी और त्योहारों में सोने की बहुत ज्यादा मांग रहती है, खासकर दिवाली और शादी के सीजन में कीमतें और बढ़ जाती हैं. यही कारण है कि भारत में सोना अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजार से ज्यादा महंगा मिलता है.
2/10
चीन दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में से एक है. यहां सोने की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए कई बार स्थानीय बाजार में सोने पर अतिरिक्त प्रीमियम लग जाता है. चीन में सोना निवेश और बचत का एक लोकप्रिय तरीका माना जाता है. घरेलू मांग ज्यादा होने के कारण कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमत से ऊपर चली जाती हैं.
चीन दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में से एक है. यहां सोने की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए कई बार स्थानीय बाजार में सोने पर अतिरिक्त प्रीमियम लग जाता है. चीन में सोना निवेश और बचत का एक लोकप्रिय तरीका माना जाता है. घरेलू मांग ज्यादा होने के कारण कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमत से ऊपर चली जाती हैं.
Published at : 06 Mar 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Gold Gold Price Expensive Gold Gold India

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कौन थीं भारत की पहली महिला आईएएस से लेकर पायलट-जज और आईपीएस? विमेंस डे पर देखें लिस्ट
कौन थीं भारत की पहली महिला आईएएस से लेकर पायलट-जज और आईपीएस? विमेंस डे पर देखें लिस्ट
जनरल नॉलेज
Countries Ruled By Persia: दुनिया के किन देशों पर था फारस का राज, ईरान बनने तक कैसे सिमट गईं इसकी सीमाएं?
दुनिया के किन देशों पर था फारस का राज, ईरान बनने तक कैसे सिमट गईं इसकी सीमाएं?
जनरल नॉलेज
Car Door Slamming Rule: इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Nepal Election Result 2026 Live: नेपाल में वोटों की गिनती जारी, जेन-जी विद्रोह के बाद पहला चुनाव, जानें किसकी बनेगी सरकार
LIVE: नेपाल में वोटों की गिनती जारी, जेन-जी विद्रोह के बाद पहला चुनाव, जानें किसकी बनेगी सरकार
पंजाब
Gurdaspur News: हथियार दिखाकर जौहरी के परिवार को बनाया बंधक, 3 करोड़ रुपये लूटे
पंजाब के गुरदासपुर में जौहरी के परिवार को बंधक बनाया, 3 करोड़ रुपये लूटे
विश्व
जंग रोकने के लिए ईरान बार-बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- इजरायल और हम मिलकर...
जंग रोकने के लिए ईरान बार-बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- इजरायल और हम मिलकर...
स्पोर्ट्स
पहले एंथम पर चुप, फिर मिलिट्री सलाम! US-Israel स्ट्राइक के बीच ईरान फुटबॉल टीम ने क्या किया जिससे स्टेडियम में मचा बवाल
पहले एंथम पर चुप, फिर मिलिट्री सलाम! US-Israel स्ट्राइक के बीच ईरान फुटबॉल टीम ने क्या किया जिससे स्टेडियम में मचा बवाल
धर्म
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विश्व
US Israel Iran War: भारत पर मेहरबान ट्रंप! ईरान से जंग के बीच रूसी तेल खरीद को लेकर चौंकाने वाला ऐलान, कैसे होगा फायदा
भारत पर मेहरबान ट्रंप! ईरान से जंग के बीच रूसी तेल खरीद को लेकर चौंकाने वाला ऐलान, कैसे होगा फायदा
नौकरी
ONGC में निकली भर्ती, 12 लाख होगी सैलरी; इस डेट तक करना होगा अप्लाई
ONGC में निकली भर्ती, 12 लाख होगी सैलरी; इस डेट तक करना होगा अप्लाई
लाइफस्टाइल
नारी शक्ति को सलाम! विमेंस डे पर महिलाओं को भेजें ये शानदार मैसेज, जमकर करेंगी आपकी तारीफ
नारी शक्ति को सलाम! विमेंस डे पर महिलाओं को भेजें ये शानदार मैसेज, जमकर करेंगी आपकी तारीफ
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget