किन 10 देशों में सबसे महंगा है सोना? जान लें इन सभी के नाम

भारत में सोना दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में से एक माना जाता है. इसकी मुख्य वजह आयात शुल्क और 3 प्रतिशत जीएसटी है. भारत में ज्यादातर सोना विदेशों से आयात किया जाता है, इसलिए उस पर भारी टैक्स लगता है. इसके अलावा यहां शादी और त्योहारों में सोने की बहुत ज्यादा मांग रहती है, खासकर दिवाली और शादी के सीजन में कीमतें और बढ़ जाती हैं. यही कारण है कि भारत में सोना अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजार से ज्यादा महंगा मिलता है.