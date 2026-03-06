हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sara Tendulkar: अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर

Sara Tendulkar Fashion Style: सारा तेंदुलकर फिर एक बार अपने लुक के लिए चर्चा में हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने भाई की शादी में गुलाबी साड़ी से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Mar 2026 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

Sara Tendulkar Look At Arjun Tendulkar Wedding: क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी जिंदगी की नई पारी सानिया चांदहोक के साथ एक पारंपरिक हिंदू शादी समारोह में शुरू की. इस खास मौके पर जहां दूल्हा-दुल्हन पर सबकी नजरें थीं, वहीं अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर भी अपने खूबसूरत पारंपरिक लुक की वजह से सुर्खियों में रहीं. शादी से जुड़े कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें सारा बेहद ग्रेसफुल और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हैं.


Sara Tendulkar: अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर

अपने भाई की शादी के लिए सारा ने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई खूबसूरत गुलाबी बंधनी साड़ी पहनी. इस साड़ी की खासियत इसका कटवर्क रोसेट बॉर्डर था, जिस पर जरी और रेशम की बारीक कढ़ाई की गई थी.



Sara Tendulkar: अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर

इस साड़ी के साथ सारा ने हॉट पिंक रंग का सिल्क ब्लाउज पहना, जिस पर मल्टीकलर जरदोजी एंब्रॉयडरी और ज्वेल्ड टसल्स की डिटेलिंग थी. यह पूरा लुक पारंपरिक भारतीय कारीगरी और मनीष मल्होत्रा के सिग्नेचर स्टाइल को खूबसूरती से दर्शाता था.



Sara Tendulkar: अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर

सारा की छह गज की इस साड़ी पर बारीक डिजाइन पूरे लुक को बेहद आकर्षक बना रहे थे. उन्होंने इसे रोज-पिंक रंग के कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ स्टाइल किया, जिसके स्लीव्स और नेकलाइन पर नाजुक कढ़ाई की गई थी. ब्लाउज के बैक में कट-आउट डिजाइन और टसल डिटेलिंग ने उनके लुक में और भी ग्लैमर जोड़ दिया.



अपने इस पारंपरिक अंदाज को पूरा करने के लिए सारा ने भारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी कैरी की. उन्होंने ग्रीन बीड ड्रॉप्स वाला मल्टी-लेयर्ड स्टोन एम्बेडेड नेकलेस पहना, जिसके साथ मैचिंग इयररिंग्स और एक स्लीक मांग टीका भी था. इसके अलावा हाथों में कई चूड़ियों का सेट और एक बड़ा स्टेटमेंट रिंग भी उनके लुक को और खास बना रहे थे.


Sara Tendulkar: अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर

सारा ने अपने आउटफिट के साथ गोल्डन हील्स पहनीं, जबकि मेहंदी से सजे उनके हाथ पूरे लुक को और भी खूबसूरत बना रहे थे. मेकअप की बात करें तो उन्होंने सॉफ्ट और ड्यूई मेकअप चुना, जो उनके आउटफिट के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था. शाइनी फाउंडेशन बेस, हल्का ब्लश और हाईलाइटर ने उनके चेहरे को फ्रेश ग्लो दिया. इसके साथ पतली आईलाइनर स्ट्रोक्स, डिफाइंड ब्रोज और ग्लॉसी लिपस्टिक ने उनके लुक को कंप्लीट किया. बालों को उन्होंने मिडिल पार्टिंग के साथ हाफ-अपडू स्टाइल में सेट किया था.


Sara Tendulkar: अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर

यह पहली बार नहीं है जब सारा तेंदुलकर ने अपने भाई की शादी के फंक्शन्स में सबका ध्यान खींचा हो. प्री-वेडिंग समारोह के दौरान भी उन्होंने डिजाइनर अर्पिता मेहता का कस्टम मल्टीकलर गुजराती लहंगा-चोली पहना था. इस आउटफिट पर बेहद बारीक मिरर वर्क किया गया था, जिसे ब्राइट ग्रीन दुपट्टे के साथ स्टाइल किया गया था. इस लुक को सारा ने डबल-लेयर्ड कुंदन नेकलेस, मैचिंग स्टड इयररिंग्स और मांग टीका के साथ एक्सेसराइज किया था. बालों को ब्रेडेड हेयरस्टाइल में बांधा गया था और मेकअप को सटल रखा गया था. कुल मिलाकर, अर्जुन तेंदुलकर की शादी के हर फंक्शन में सारा तेंदुलकर का ट्रेडिशनल अंदाज लोगों को काफी पसंद आया.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 06 Mar 2026 10:56 AM (IST)
Embed widget