अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर

Sara Tendulkar Look At Arjun Tendulkar Wedding: क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी जिंदगी की नई पारी सानिया चांदहोक के साथ एक पारंपरिक हिंदू शादी समारोह में शुरू की. इस खास मौके पर जहां दूल्हा-दुल्हन पर सबकी नजरें थीं, वहीं अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर भी अपने खूबसूरत पारंपरिक लुक की वजह से सुर्खियों में रहीं. शादी से जुड़े कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें सारा बेहद ग्रेसफुल और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हैं.









अपने भाई की शादी के लिए सारा ने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई खूबसूरत गुलाबी बंधनी साड़ी पहनी. इस साड़ी की खासियत इसका कटवर्क रोसेट बॉर्डर था, जिस पर जरी और रेशम की बारीक कढ़ाई की गई थी.







इस साड़ी के साथ सारा ने हॉट पिंक रंग का सिल्क ब्लाउज पहना, जिस पर मल्टीकलर जरदोजी एंब्रॉयडरी और ज्वेल्ड टसल्स की डिटेलिंग थी. यह पूरा लुक पारंपरिक भारतीय कारीगरी और मनीष मल्होत्रा के सिग्नेचर स्टाइल को खूबसूरती से दर्शाता था.







सारा की छह गज की इस साड़ी पर बारीक डिजाइन पूरे लुक को बेहद आकर्षक बना रहे थे. उन्होंने इसे रोज-पिंक रंग के कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ स्टाइल किया, जिसके स्लीव्स और नेकलाइन पर नाजुक कढ़ाई की गई थी. ब्लाउज के बैक में कट-आउट डिजाइन और टसल डिटेलिंग ने उनके लुक में और भी ग्लैमर जोड़ दिया.







अपने इस पारंपरिक अंदाज को पूरा करने के लिए सारा ने भारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी कैरी की. उन्होंने ग्रीन बीड ड्रॉप्स वाला मल्टी-लेयर्ड स्टोन एम्बेडेड नेकलेस पहना, जिसके साथ मैचिंग इयररिंग्स और एक स्लीक मांग टीका भी था. इसके अलावा हाथों में कई चूड़ियों का सेट और एक बड़ा स्टेटमेंट रिंग भी उनके लुक को और खास बना रहे थे.





सारा ने अपने आउटफिट के साथ गोल्डन हील्स पहनीं, जबकि मेहंदी से सजे उनके हाथ पूरे लुक को और भी खूबसूरत बना रहे थे. मेकअप की बात करें तो उन्होंने सॉफ्ट और ड्यूई मेकअप चुना, जो उनके आउटफिट के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था. शाइनी फाउंडेशन बेस, हल्का ब्लश और हाईलाइटर ने उनके चेहरे को फ्रेश ग्लो दिया. इसके साथ पतली आईलाइनर स्ट्रोक्स, डिफाइंड ब्रोज और ग्लॉसी लिपस्टिक ने उनके लुक को कंप्लीट किया. बालों को उन्होंने मिडिल पार्टिंग के साथ हाफ-अपडू स्टाइल में सेट किया था.





यह पहली बार नहीं है जब सारा तेंदुलकर ने अपने भाई की शादी के फंक्शन्स में सबका ध्यान खींचा हो. प्री-वेडिंग समारोह के दौरान भी उन्होंने डिजाइनर अर्पिता मेहता का कस्टम मल्टीकलर गुजराती लहंगा-चोली पहना था. इस आउटफिट पर बेहद बारीक मिरर वर्क किया गया था, जिसे ब्राइट ग्रीन दुपट्टे के साथ स्टाइल किया गया था. इस लुक को सारा ने डबल-लेयर्ड कुंदन नेकलेस, मैचिंग स्टड इयररिंग्स और मांग टीका के साथ एक्सेसराइज किया था. बालों को ब्रेडेड हेयरस्टाइल में बांधा गया था और मेकअप को सटल रखा गया था. कुल मिलाकर, अर्जुन तेंदुलकर की शादी के हर फंक्शन में सारा तेंदुलकर का ट्रेडिशनल अंदाज लोगों को काफी पसंद आया.

