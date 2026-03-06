ये हैं भारत की 7 सबसे युवा करोड़पति महिलाएं, इनकी नेटवर्थ सुनकर उड़ जाएंगे होश

भारत की सबसे युवा करोड़पति महिलाओं में गजल अलघ का नाम भी शामिल है. गजल अलघ मामा अर्थ की को-फाउंडर और चीफ इनोवेशन ऑफिसर है. 2016 में उन्होंने अपने पति वरुण अलघ के साथ मिलकर टॉक्सिन फ्री बेबी प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत की थी. बाद में ब्रांड ने पर्सनल केयर सेगमेंट में तेजी से विस्तार किया और कंपनी यूनिकॉर्न बनी. वह शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में शार्क के रूप में नजर आ चुकी है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली. वहीं 2 सितंबर 1988 को जन्मी घजल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रमुख चेहरों में गिनी जाती है.