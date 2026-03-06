ये हैं भारत की 7 सबसे युवा करोड़पति महिलाएं, इनकी नेटवर्थ सुनकर उड़ जाएंगे होश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजये हैं भारत की 7 सबसे युवा करोड़पति महिलाएं, इनकी नेटवर्थ सुनकर उड़ जाएंगे होश

टेक्नोलॉजी, बायोटेक, रिटेल और फाइनेंस जैसे सेक्टर में महिलाओं ने न सिर्फ अपनी मजबूत पहचान बनाई है, बल्कि करोड़ों की कंपनियां खड़ी कर मिसाल पेश की है. इंटरनेशनल विमेंस डे पर इनके बारे में जानते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 06 Mar 2026 10:03 AM (IST)
भारत में पिछले कुछ साल में महिला एंटरप्रेन्योर की नई लहर देखने को मिली है. टेक्नोलॉजी, बायोटेक, रिटेल और फाइनेंस जैसे सेक्टर में महिलाओं ने न सिर्फ अपनी मजबूत पहचान बनाई है, बल्कि करोड़ों की कंपनियां खड़ी कर मिसाल पेश की है. यह महिलाएं अपने विजन, मेहनत और बिजनेस समझ के दम पर आज देश की सबसे अमीर और प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर में शामिल है. इंटरनेशनल विमेंस डे 2026 के मौके पर हम आपको भारत की उन सात सबसे युवा करोड़पति महिलाओं के बारे में बताते हैं जिनकी नेटवर्थ जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

1/7
भारत की सबसे युवा करोड़पति महिलाओं में गजल अलघ का नाम भी शामिल है. गजल अलघ मामा अर्थ की को-फाउंडर और चीफ इनोवेशन ऑफिसर है. 2016 में उन्होंने अपने पति वरुण अलघ के साथ मिलकर टॉक्सिन फ्री बेबी प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत की थी. बाद में ब्रांड ने पर्सनल केयर सेगमेंट में तेजी से विस्तार किया और कंपनी यूनिकॉर्न बनी. वह शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में शार्क के रूप में नजर आ चुकी है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली. वहीं 2 सितंबर 1988 को जन्मी घजल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रमुख चेहरों में गिनी जाती है.
2/7
इसके अलावा उपासना ताकू MobiKwik की को-फाउंडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ है. 2009 में बिपिन प्रीत सिंह के साथ उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी. एनआईटी जालंधर से इंजीनियरिंग और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर करने के बाद उन्होंने पेपल में काम किया जहां उन्हें से डिजिटल पेमेंट सिस्टम की गहरी समझ मिली. वहीं दिसंबर 2024 में MobiKwik का आईपीओ आया और कंपनी ने पब्लिक मार्केट में एंट्री की. माना जाता है कि उपासना ने इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और ग्रोथ में भी अहम भूमिका निभाई.
Published at : 06 Mar 2026 10:03 AM (IST)
