जब बात सबसे ज्यादा आम उगाने की आती है तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है. आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल आम उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा अकेले इसी राज्य से आता है. विभिन्न कृषि रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी में हर साल 45 से 60 लाख टन के बीच आम पैदा होता है.