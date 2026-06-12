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Most Mango Producing State: भारत में कहां पैदा होता है सबसे ज्यादा आम, जानें पूरे साल में कितने टन होती है पैदावार?
भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है जहां सालाना 230 लाख टन पैदावार होती है. आइए जानें कि आम की पैदावार के मामले में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर रहता है और हर साल कितनी पैदावार करता है.
भारत में गर्मियों का मतलब सिर्फ तपती धूप नहीं बल्कि फलों के राजा आम का बेसब्री से इंतजार भी है. इस वक्त बाजार लंगड़ा, चौसा, दशहरी और अल्फांसो जैसी बेहतरीन किस्मों से सजे हुए हैं. दुनिया भर में आम के उत्पादन के मामले में भारत का कोई मुकाबला नहीं है और हर साल यहां लगभग 230 लाख टन आम पैदा किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में आम का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है. भारत के एक खास राज्य को आमों का गढ़ माना जाता है जहां से निकली पैदावार न केवल देश की थाली तक पहुंचती है बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन करती है.
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Published at : 12 Jun 2026 12:10 PM (IST)
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