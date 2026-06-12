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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMost Mango Producing State: भारत में कहां पैदा होता है सबसे ज्यादा आम, जानें पूरे साल में कितने टन होती है पैदावार?

Most Mango Producing State: भारत में कहां पैदा होता है सबसे ज्यादा आम, जानें पूरे साल में कितने टन होती है पैदावार?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है जहां सालाना 230 लाख टन पैदावार होती है. आइए जानें कि आम की पैदावार के मामले में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर रहता है और हर साल कितनी पैदावार करता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 12 Jun 2026 12:10 PM (IST)
भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है जहां सालाना 230 लाख टन पैदावार होती है. आइए जानें कि आम की पैदावार के मामले में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर रहता है और हर साल कितनी पैदावार करता है.

भारत में गर्मियों का मतलब सिर्फ तपती धूप नहीं बल्कि फलों के राजा आम का बेसब्री से इंतजार भी है. इस वक्त बाजार लंगड़ा, चौसा, दशहरी और अल्फांसो जैसी बेहतरीन किस्मों से सजे हुए हैं. दुनिया भर में आम के उत्पादन के मामले में भारत का कोई मुकाबला नहीं है और हर साल यहां लगभग 230 लाख टन आम पैदा किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में आम का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है. भारत के एक खास राज्य को आमों का गढ़ माना जाता है जहां से निकली पैदावार न केवल देश की थाली तक पहुंचती है बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन करती है.

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जब बात सबसे ज्यादा आम उगाने की आती है तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है. आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल आम उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा अकेले इसी राज्य से आता है. विभिन्न कृषि रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी में हर साल 45 से 60 लाख टन के बीच आम पैदा होता है.
जब बात सबसे ज्यादा आम उगाने की आती है तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है. आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल आम उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा अकेले इसी राज्य से आता है. विभिन्न कृषि रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी में हर साल 45 से 60 लाख टन के बीच आम पैदा होता है.
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वर्ष 2024-25 के ताजा आंकड़ों को देखें तो यहां लगभग 61.47 लाख टन आम की पैदावार दर्ज की गई थी. गंगा के मैदानों की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और यहां की अनुकूल जलवायु आम के पेड़ों के लिए वरदान साबित होती है.
वर्ष 2024-25 के ताजा आंकड़ों को देखें तो यहां लगभग 61.47 लाख टन आम की पैदावार दर्ज की गई थी. गंगा के मैदानों की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और यहां की अनुकूल जलवायु आम के पेड़ों के लिए वरदान साबित होती है.
Published at : 12 Jun 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Most Mango Producing State Mango Bowl Of India Top Mango Varieties In UP

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