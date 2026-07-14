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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलस्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति

स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति

फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल में फुटबॉल की दो दिग्गज टीमें स्पेन और फ्रांस आमने-सामने होंगी. स्पेन ‘टिकी-टका’ शैली और गेंद पर कब्जा बनाए रखेगी, फ्रांस तेज काउंटर अटैक से मुकाबला जीतने की कोशिश करेगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 14 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में फुटबॉल की दो दिग्गज टीमें स्पेन और फ्रांस आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला सिर्फ फाइनल का टिकट हासिल करने की जंग नहीं, बल्कि दो अलग-अलग फुटबॉल शैलियों की टक्कर भी होगा. एक ओर स्पेन अपनी मशहूर ‘टिकी-टका’ शैली और गेंद पर कब्जा बनाए रखने की रणनीति के साथ उतरेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक के दम पर मुकाबला जीतने की कोशिश करेगा.

यामाल पर टिकी होंगी स्पेन की उम्मीदें

स्पेन ने इस टूर्नामेंट में अब तक खेले सभी छह मुकाबले जीते हैं. टीम ने 27 गोल दागे हैं, जबकि उसके खिलाफ सिर्फ चार गोल हुए हैं. युवा स्टार लामिन यामाल और निको विलियम्स ने स्पेन के आक्रमण को नई धार दी है. क्वार्टर फाइनल के बाद यामाल ने फ्रांस को यूरो 2024 की हार याद दिलाते हुए कहा था कि स्पेन से डरने की जरूरत फ्रांस को है.

एम्बाप्पे की रफ्तार बन सकती है सबसे बड़ा हथियार

स्पेन के लिए फ्रांस को हल्के में लेना बड़ी भूल हो सकती है. फ्रेंच टीम लंबे समय तक गेंद अपने पास रखने के बजाय सही मौके का इंतजार करती है और फिर तेज काउंटर अटैक से विरोधी पर हमला बोलती है. कप्तान किलियन एम्बाप्पे अपनी रफ्तार और गोल करने की क्षमता से किसी भी डिफेंस को तोड़ने का दम रखते हैं. फ्रांस ने इस विश्व कप में अब तक 13 गोल किए हैं और सात गोल खाए हैं.

हेड-टू-हेड में स्पेन का पलड़ा भारी

दोनों टीमों के बीच अब तक 38 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें स्पेन ने 18 मैच जीते हैं, जबकि फ्रांस को 13 जीत मिली हैं. सात मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. हालिया बड़े टूर्नामेंटों में भी स्पेन ने फ्रांस पर बढ़त बनाई है, जिससे उसका आत्मविश्वास काफी ऊंचा होगा.

यह भी पढ़ें- IND vs ENG 1st ODI: ये 3 सवाल बने शुभमन गिल और गौतम गंभीर का सिरदर्द, आज फिर प्लेइंग 11 के साथ होगा प्रयोग?

भारतीय समयानुसार यह हाई-वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला रात 12:30 बजे खेला जाएगा. जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम का विश्व कप जीतने का सपना टूट जाएगा.

यह भी पढ़ें- IND vs ENG 1st ODI LIVE स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट डिटेल, कितने बजे शुरू होगा मैच? जानें सबकुछ

Published at : 14 Jul 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 Kylian Mbappé Lamine Yamal
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