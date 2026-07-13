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अमेरिका में नौकरी करने वालों को महीने में कितनी बार मिलती है सैलरी, जानें भारत से कितना अलग है सिस्टम
अमेरिका में कंपनियों के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को सैलरी दिए जाने का हिसाब-किताब अलग होता है. चलिए जानें कि यह नियम भारत से कितना अलग है.
भारत में नौकरी करने वाले अमूमन हर इंसान को आदत होती है कि महीने की आखिरी तारीख या अगले महीने की शुरुआत में उसके बैक खाते में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी. लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका में कामकाजी लोगों का पूरा सिस्टम इससे बिल्कुल जुदा है. वहां वेतन का भुगतान केवल महीने में एक बार नहीं, बल्कि कई अलग-अलग किश्तों में होता है. चलिए जानें कि अमेरिका का सैलरी सिस्टम भारत से कितना अलग है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:16 PM (IST)
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