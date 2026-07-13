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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअमेरिका में नौकरी करने वालों को महीने में कितनी बार मिलती है सैलरी, जानें भारत से कितना अलग है सिस्टम

अमेरिका में नौकरी करने वालों को महीने में कितनी बार मिलती है सैलरी, जानें भारत से कितना अलग है सिस्टम

अमेरिका में कंपनियों के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को सैलरी दिए जाने का हिसाब-किताब अलग होता है. चलिए जानें कि यह नियम भारत से कितना अलग है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 13 Jul 2026 07:16 PM (IST)
अमेरिका में कंपनियों के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को सैलरी दिए जाने का हिसाब-किताब अलग होता है. चलिए जानें कि यह नियम भारत से कितना अलग है.

भारत में नौकरी करने वाले अमूमन हर इंसान को आदत होती है कि महीने की आखिरी तारीख या अगले महीने की शुरुआत में उसके बैक खाते में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी. लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका में कामकाजी लोगों का पूरा सिस्टम इससे बिल्कुल जुदा है. वहां वेतन का भुगतान केवल महीने में एक बार नहीं, बल्कि कई अलग-अलग किश्तों में होता है. चलिए जानें कि अमेरिका का सैलरी सिस्टम भारत से कितना अलग है.

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सुपरपावर अमेरिका में कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए सबसे ज्यादा जिस व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बायवीकली पे कहा जाता है. इसके तहत दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को हर दूसरे हफ्ते, यानी प्रत्येक 14 दिन के अंतराल पर उनकी सैलरी दी जाती है.
सुपरपावर अमेरिका में कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए सबसे ज्यादा जिस व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बायवीकली पे कहा जाता है. इसके तहत दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को हर दूसरे हफ्ते, यानी प्रत्येक 14 दिन के अंतराल पर उनकी सैलरी दी जाती है.
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इस हिसाब से देखें तो एक साल में कुल 52 हफ्ते होते हैं, जिसके चलते अमेरिकी कर्मचारियों को वर्ष में 12 नहीं, बल्कि कुल 26 बार सैलरी का भुगतान किया जाता है. कॉर्पोरेट सेक्टर की बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने सालाना पैकजों को 26 बराबर हिस्सों में बांटकर इस प्रणाली को लागू करती है.
इस हिसाब से देखें तो एक साल में कुल 52 हफ्ते होते हैं, जिसके चलते अमेरिकी कर्मचारियों को वर्ष में 12 नहीं, बल्कि कुल 26 बार सैलरी का भुगतान किया जाता है. कॉर्पोरेट सेक्टर की बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने सालाना पैकजों को 26 बराबर हिस्सों में बांटकर इस प्रणाली को लागू करती है.
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इसके अलावा अमेरिका में सैलरी बांटने का एक और बेहद चर्चित तरीका है, जिसको तकनीकी भाषा में सेमी-मंथली पे कहा जाता है. इस व्यवस्था के तहत कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने दो बार वेतन दिया जाता है.
इसके अलावा अमेरिका में सैलरी बांटने का एक और बेहद चर्चित तरीका है, जिसको तकनीकी भाषा में सेमी-मंथली पे कहा जाता है. इस व्यवस्था के तहत कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने दो बार वेतन दिया जाता है.
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इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे साल में उनको कुल 24 बार सैलरी मिलती है. आमतौर पर इस प्रक्रिया में सैलरी देने के लिए महीने की 15 तारीख और महीने का आखिरी दिन पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है.
इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे साल में उनको कुल 24 बार सैलरी मिलती है. आमतौर पर इस प्रक्रिया में सैलरी देने के लिए महीने की 15 तारीख और महीने का आखिरी दिन पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है.
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मुख्य रूप से कॉर्पोरेट ऑफिस जॉब और विभिन्न प्रोफेशनल सेक्टर्स में इस सटीक तारीख वाले सिस्टम का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है. अमेरिका के श्रम बाजार में हर कर्मचारी को दो हफ्ते या फिर 15 दिन में ही पैसा मिले ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है.
मुख्य रूप से कॉर्पोरेट ऑफिस जॉब और विभिन्न प्रोफेशनल सेक्टर्स में इस सटीक तारीख वाले सिस्टम का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है. अमेरिका के श्रम बाजार में हर कर्मचारी को दो हफ्ते या फिर 15 दिन में ही पैसा मिले ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है.
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वहां का एक बड़ा कामकाजी तबका हर हफ्ते सैलरी पाने की व्यवस्था के तहत भी काम करता है. इस नियम के अनुसार कर्मचारी को साल भर में पूरे 52 बार सैलरी का भुगतान किया जाता है.
वहां का एक बड़ा कामकाजी तबका हर हफ्ते सैलरी पाने की व्यवस्था के तहत भी काम करता है. इस नियम के अनुसार कर्मचारी को साल भर में पूरे 52 बार सैलरी का भुगतान किया जाता है.
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यह साप्ताहिक पेमेंट सिस्टम ज्यादातर उन क्षेत्रों में लागू होता है, जहां दैनिक या प्रति घंटे के हिसाब से मजदूरी तय होती है. कंस्ट्रक्शन साइट्स, होटल रेस्टोरेंट जैसे सर्विस सेक्टर और श्रम आधारित नौकरियों में इस तरीके को सबसे ज्यादा अपनाया जाता है.
यह साप्ताहिक पेमेंट सिस्टम ज्यादातर उन क्षेत्रों में लागू होता है, जहां दैनिक या प्रति घंटे के हिसाब से मजदूरी तय होती है. कंस्ट्रक्शन साइट्स, होटल रेस्टोरेंट जैसे सर्विस सेक्टर और श्रम आधारित नौकरियों में इस तरीके को सबसे ज्यादा अपनाया जाता है.
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अगर हम भारत और अमेरिका के इस पूरे पे-रोल सिस्टम की आपस में तुलना करें, तो बुनियादी अंतर सिर्फ समय के अंतराल का है, न कि कुल पैसों का. भारत में जहां पूरा बजट मासिक आधार पर चलता है, वहीं अमेरिका में जल्दी-जल्दी पैसा मिलने से लोगों को अपने छोटे-मोटे बिल और रोजमर्रा के खर्चे चलाने में आसानी होती है.
अगर हम भारत और अमेरिका के इस पूरे पे-रोल सिस्टम की आपस में तुलना करें, तो बुनियादी अंतर सिर्फ समय के अंतराल का है, न कि कुल पैसों का. भारत में जहां पूरा बजट मासिक आधार पर चलता है, वहीं अमेरिका में जल्दी-जल्दी पैसा मिलने से लोगों को अपने छोटे-मोटे बिल और रोजमर्रा के खर्चे चलाने में आसानी होती है.
Published at : 13 Jul 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
USA Payday System Semi Monthly Salary System

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