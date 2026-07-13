अमेरिका में नौकरी करने वालों को महीने में कितनी बार मिलती है सैलरी, जानें भारत से कितना अलग है सिस्टम

अगर हम भारत और अमेरिका के इस पूरे पे-रोल सिस्टम की आपस में तुलना करें, तो बुनियादी अंतर सिर्फ समय के अंतराल का है, न कि कुल पैसों का. भारत में जहां पूरा बजट मासिक आधार पर चलता है, वहीं अमेरिका में जल्दी-जल्दी पैसा मिलने से लोगों को अपने छोटे-मोटे बिल और रोजमर्रा के खर्चे चलाने में आसानी होती है.