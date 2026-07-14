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Banana Leaf Tradition: केले के पत्ते पर ही क्यों खाते हैं साउथ इंडिया के लोग, जानें कैसे हुई थी इसकी शुरुआत?
Banana Leaf Tradition: दक्षिण भारत में केले के पत्तों पर भोजन किया जाता है. आइए जानते हैं कहां से हुई थी इसकी शुरुआत.
Banana Leaf Tradition: शादियों और त्योहार से लेकर मंदिरों में होने वाले भोज और रोज के खाने तक दक्षिण भारत में केले के पत्तों पर खाना परोसने की परंपरा काफी मशहूर है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 14 Jul 2026 10:26 AM (IST)
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