केले के पत्तों पर खाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसका जिक्र प्राचीन संगम साहित्य में भी देखने को मिलता है. दक्षिण भारत की गर्म और नमी वाली जलवायु में केले के पौधे काफी ज्यादा मात्रा में उगते हैं, इस वजह से उनके बड़े और मजबूत पत्ते बर्तनों का एक प्राकृतिक विकल्प बन गए.