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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजBanana Leaf Tradition: केले के पत्ते पर ही क्यों खाते हैं साउथ इंडिया के लोग, जानें कैसे हुई थी इसकी शुरुआत?

Banana Leaf Tradition: केले के पत्ते पर ही क्यों खाते हैं साउथ इंडिया के लोग, जानें कैसे हुई थी इसकी शुरुआत?

Banana Leaf Tradition: दक्षिण भारत में केले के पत्तों पर भोजन किया जाता है. आइए जानते हैं कहां से हुई थी इसकी शुरुआत.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Jul 2026 10:26 AM (IST)
Banana Leaf Tradition: दक्षिण भारत में केले के पत्तों पर भोजन किया जाता है. आइए जानते हैं कहां से हुई थी इसकी शुरुआत.

Banana Leaf Tradition: शादियों और त्योहार से लेकर मंदिरों में होने वाले भोज और रोज के खाने तक दक्षिण भारत में केले के पत्तों पर खाना परोसने की परंपरा काफी मशहूर है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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केले के पत्तों पर खाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसका जिक्र प्राचीन संगम साहित्य में भी देखने को मिलता है. दक्षिण भारत की गर्म और नमी वाली जलवायु में केले के पौधे काफी ज्यादा मात्रा में उगते हैं, इस वजह से उनके बड़े और मजबूत पत्ते बर्तनों का एक प्राकृतिक विकल्प बन गए.
केले के पत्तों पर खाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसका जिक्र प्राचीन संगम साहित्य में भी देखने को मिलता है. दक्षिण भारत की गर्म और नमी वाली जलवायु में केले के पौधे काफी ज्यादा मात्रा में उगते हैं, इस वजह से उनके बड़े और मजबूत पत्ते बर्तनों का एक प्राकृतिक विकल्प बन गए.
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केले के पत्तों में पॉलीफेनोल्स होते हैं. ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट हैं जो ग्रीन टी में भी पाए जाते हैं. जब इन पत्तों पर गर्म खाना परोसा जाता है तो ये तत्व खाने में मिल सकते हैं और पत्तों के प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण साफ सफाई बनाए रखने में मदद करते हैं.
केले के पत्तों में पॉलीफेनोल्स होते हैं. ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट हैं जो ग्रीन टी में भी पाए जाते हैं. जब इन पत्तों पर गर्म खाना परोसा जाता है तो ये तत्व खाने में मिल सकते हैं और पत्तों के प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण साफ सफाई बनाए रखने में मदद करते हैं.
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केले के पत्तों पर लगी प्राकृतिक मॉम जैसी परत गर्म खाना परोसने पर हल्की मिट्टी जैसी खुशबू छोड़ती है. इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है.
केले के पत्तों पर लगी प्राकृतिक मॉम जैसी परत गर्म खाना परोसने पर हल्की मिट्टी जैसी खुशबू छोड़ती है. इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है.
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धातु या फिर प्लास्टिक के बर्तनों को धोने के लिए डिटर्जेंट की जरूरत होती है लेकिन केले के पत्तों को इस्तेमाल करने से पहले बस पानी से हल्का धोना ही काफी होता है.
धातु या फिर प्लास्टिक के बर्तनों को धोने के लिए डिटर्जेंट की जरूरत होती है लेकिन केले के पत्तों को इस्तेमाल करने से पहले बस पानी से हल्का धोना ही काफी होता है.
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प्लास्टिक या फिर स्टायरोफोम की प्लेट के उलट केले के पत्ते पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ये कुछ ही दिनों में प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं.
प्लास्टिक या फिर स्टायरोफोम की प्लेट के उलट केले के पत्ते पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ये कुछ ही दिनों में प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं.
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दक्षिण भारत में केले के पत्तों पर खाना परोसना पवित्रता, मेहमाननवाजी और समानता का प्रतीक है.
दक्षिण भारत में केले के पत्तों पर खाना परोसना पवित्रता, मेहमाननवाजी और समानता का प्रतीक है.
Published at : 14 Jul 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Banana Leaf Tradition Banana Leaf Food Serving Banana Leaves Ayurveda

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