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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजएक दिन के लिए बंद हो जाए एयरपोर्ट तो सरकार को कितना घाटा? यहां समझिए पूरा हिसाब किताब

एक दिन के लिए बंद हो जाए एयरपोर्ट तो सरकार को कितना घाटा? यहां समझिए पूरा हिसाब किताब

यमन में अगले आदेश तक के लिए देश के सभी हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है. चलिए जानें कि अगर एक दिन की भी विमानन बंदी होती है तो देश की अर्थव्यवस्था को आखिर कितना नुकसान होता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 14 Jul 2026 12:44 PM (IST)
यमन में अगले आदेश तक के लिए देश के सभी हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है. चलिए जानें कि अगर एक दिन की भी विमानन बंदी होती है तो देश की अर्थव्यवस्था को आखिर कितना नुकसान होता है.

यमन के नागरिक उड्डयन प्रधिकरण ने देश के सभी हवाई अड्डों को अगले आदेश तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है. सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलं और बढ़ते सैन्य तनाव के बाद यह कड़ा फैसला किया गया है. हवाई अड्डों का इस तरह से अचनाक बंद होना किसी भी देश की रफ्तार को पूरी तरह से रोक देता है. चलिए जानें कि अगर भारत में कभी अचानक एयरपोर्ट बन करने पड़ जाएं तो सरकार और देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा.

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भारत का नागरिक उड्डयन और उससे जुड़ा पर्यटन क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 1.5 प्रतिशत का योदगान देता है, जो कि सालाना करीब 53.6 अरब डॉलर बैठता है. अगर देश से जुड़े सभी हवाई अड्डे सिर्फ 24 घंटे के लिए भी बंद कर दिए जाएं तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आनुपातिक रूप से करीब 1230 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ेगा.
भारत का नागरिक उड्डयन और उससे जुड़ा पर्यटन क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 1.5 प्रतिशत का योदगान देता है, जो कि सालाना करीब 53.6 अरब डॉलर बैठता है. अगर देश से जुड़े सभी हवाई अड्डे सिर्फ 24 घंटे के लिए भी बंद कर दिए जाएं तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आनुपातिक रूप से करीब 1230 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ेगा.
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यह नुकसान इतनी बड़ी रकम है कि जो देश के कई विकास कार्यों को प्रभावित कर सकती है. इसलिए एयरपोर्ट की सुरक्षा और निरंतरता को बेहद संवेदनशील माना जाता है. हवाई अड्डे बंद होने से विमानों के पहिए थम जाएंगे, लेकिन कंपनियों के खर्चे नहीं रुकेंगे.
यह नुकसान इतनी बड़ी रकम है कि जो देश के कई विकास कार्यों को प्रभावित कर सकती है. इसलिए एयरपोर्ट की सुरक्षा और निरंतरता को बेहद संवेदनशील माना जाता है. हवाई अड्डे बंद होने से विमानों के पहिए थम जाएंगे, लेकिन कंपनियों के खर्चे नहीं रुकेंगे.
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विमानों का किराया, उनका रखरखाव, स्टाफ की सैलरी और ग्राउंड हैंडलिंग का खर्च लगातार जारी रहती है. उड्डयन विशेषज्ञों और रेटिंग एजेंसियों के अनुसार परिचालन ठप होने से घरेलू विमानन कंपनियों को हर दिन करीब 75 से 90 करोड़ रुपये का सीधा परिचालन घाटा होगा.
विमानों का किराया, उनका रखरखाव, स्टाफ की सैलरी और ग्राउंड हैंडलिंग का खर्च लगातार जारी रहती है. उड्डयन विशेषज्ञों और रेटिंग एजेंसियों के अनुसार परिचालन ठप होने से घरेलू विमानन कंपनियों को हर दिन करीब 75 से 90 करोड़ रुपये का सीधा परिचालन घाटा होगा.
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उड़ानें न भरने के बावजूद कंपनियों की जेब से यह पैसा पानी की तरह बहेगा, जिससे पूरा एविएशन सेक्टर आर्थित तंगी के दलदल में फंस सकता है. एयरपोर्ट बंद होने से सीधा असर सरकारी की टैक्स कमाई पर पड़ता है.
उड़ानें न भरने के बावजूद कंपनियों की जेब से यह पैसा पानी की तरह बहेगा, जिससे पूरा एविएशन सेक्टर आर्थित तंगी के दलदल में फंस सकता है. एयरपोर्ट बंद होने से सीधा असर सरकारी की टैक्स कमाई पर पड़ता है.
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एक दिन भी उड़ानें न चलने से हवाई ईंधन पर मिलने वाले टैक्स की वसूली पूरी तरह से रुक जाएगी. इसके अलावा यात्रियों से लिया जानें वाला सर्विस टैक्स, यूजर डेवलपमेंट फीस और विमानन सेवाओं पर लगने वाला जीएसटी सीधे तौर पर ठप हो जाएगा.
एक दिन भी उड़ानें न चलने से हवाई ईंधन पर मिलने वाले टैक्स की वसूली पूरी तरह से रुक जाएगी. इसके अलावा यात्रियों से लिया जानें वाला सर्विस टैक्स, यूजर डेवलपमेंट फीस और विमानन सेवाओं पर लगने वाला जीएसटी सीधे तौर पर ठप हो जाएगा.
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केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने में हर दिन आने वाला करोड़ों रुपये का राजस्व अचानक गायब जाएगा, जिससे सरकारी खजाने को जबरदस्त झटका लगना तय है. हवाई अड्डों की इस बंदी का असर होटल, टूरिज्म और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है.
केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने में हर दिन आने वाला करोड़ों रुपये का राजस्व अचानक गायब जाएगा, जिससे सरकारी खजाने को जबरदस्त झटका लगना तय है. हवाई अड्डों की इस बंदी का असर होटल, टूरिज्म और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है.
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विदेशों से आने वाले सैलानी और कारोबारी यात्राएं रुकने से होटल उद्योग को तगड़ा घाटा होा है. सबसे बड़ी मार कार्गो सेवा पर देखने को मिलती है. हवा के रास्ते जाने वाला जरूरी सामान, दवाएं और कीमती रत्नों का आयात-निर्यात पूरी तरह ठप हो जाता है.
विदेशों से आने वाले सैलानी और कारोबारी यात्राएं रुकने से होटल उद्योग को तगड़ा घाटा होा है. सबसे बड़ी मार कार्गो सेवा पर देखने को मिलती है. हवा के रास्ते जाने वाला जरूरी सामान, दवाएं और कीमती रत्नों का आयात-निर्यात पूरी तरह ठप हो जाता है.
Published at : 14 Jul 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Yemen Airport Close Airport Shutdown Sanaa International Airport

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