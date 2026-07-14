एक दिन के लिए बंद हो जाए एयरपोर्ट तो सरकार को कितना घाटा? यहां समझिए पूरा हिसाब किताब

भारत का नागरिक उड्डयन और उससे जुड़ा पर्यटन क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 1.5 प्रतिशत का योदगान देता है, जो कि सालाना करीब 53.6 अरब डॉलर बैठता है. अगर देश से जुड़े सभी हवाई अड्डे सिर्फ 24 घंटे के लिए भी बंद कर दिए जाएं तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आनुपातिक रूप से करीब 1230 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ेगा.