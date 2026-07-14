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एक दिन के लिए बंद हो जाए एयरपोर्ट तो सरकार को कितना घाटा? यहां समझिए पूरा हिसाब किताब
यमन में अगले आदेश तक के लिए देश के सभी हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है. चलिए जानें कि अगर एक दिन की भी विमानन बंदी होती है तो देश की अर्थव्यवस्था को आखिर कितना नुकसान होता है.
यमन के नागरिक उड्डयन प्रधिकरण ने देश के सभी हवाई अड्डों को अगले आदेश तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है. सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलं और बढ़ते सैन्य तनाव के बाद यह कड़ा फैसला किया गया है. हवाई अड्डों का इस तरह से अचनाक बंद होना किसी भी देश की रफ्तार को पूरी तरह से रोक देता है. चलिए जानें कि अगर भारत में कभी अचानक एयरपोर्ट बन करने पड़ जाएं तो सरकार और देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा.
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Published at : 14 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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