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Strongest Alcoholic Drink: सिर्फ दो घूंट ही कर देंगे चारों खाने चित, जानें दुनिया की सबसे नशीली शराब में कितने प्रतिशत एल्कोहल?
दुनिया में कई लोग कड़क शराब के शौकीन होते हैं. उनको एक या दो पेग के बाद भरपूर नशा हो जाए ऐसी शराब चाहिए होती है. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी दारू भी है जिसके सिर्फ दो घूंट से ही भयंकर नशा होता है.
Strongest Alcoholic Drink: दुनिया में अजीबोगरीब चीजों के रिकॉर्ड्स बनते और टूटते रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे ताकतवर और नशीली शराब के बारे में सुना है? सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता है कि इस खास ड्रिंक के महज दो घूंट ही किसी इंसान को चारों खाने चित करने के लिए ही काफी हैं. इस बेहद स्ट्रॉन्ग शराब को लेकर शराब प्रेमियों और आम लोगों के बीच हमेशा गहरी उत्सुकता बनी रहती है. चलिए जानें कि आखिर इस स्ट्रॉन्ग शराब में कितने फीसदी एल्कोहल होता है और इसे सीधा पीना जानलेवा कैसे है?
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Published at : 12 Jul 2026 06:51 PM (IST)
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सिर्फ दो घूंट ही कर देंगे चारों खाने चित, जानें दुनिया की सबसे नशीली शराब में कितने प्रतिशत एल्कोहल?
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