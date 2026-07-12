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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजStrongest Alcoholic Drink: सिर्फ दो घूंट ही कर देंगे चारों खाने चित, जानें दुनिया की सबसे नशीली शराब में कितने प्रतिशत एल्कोहल?

Strongest Alcoholic Drink: सिर्फ दो घूंट ही कर देंगे चारों खाने चित, जानें दुनिया की सबसे नशीली शराब में कितने प्रतिशत एल्कोहल?

दुनिया में कई लोग कड़क शराब के शौकीन होते हैं. उनको एक या दो पेग के बाद भरपूर नशा हो जाए ऐसी शराब चाहिए होती है. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी दारू भी है जिसके सिर्फ दो घूंट से ही भयंकर नशा होता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 12 Jul 2026 06:51 PM (IST)
दुनिया में कई लोग कड़क शराब के शौकीन होते हैं. उनको एक या दो पेग के बाद भरपूर नशा हो जाए ऐसी शराब चाहिए होती है. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी दारू भी है जिसके सिर्फ दो घूंट से ही भयंकर नशा होता है.

Strongest Alcoholic Drink: दुनिया में अजीबोगरीब चीजों के रिकॉर्ड्स बनते और टूटते रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे ताकतवर और नशीली शराब के बारे में सुना है? सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता है कि इस खास ड्रिंक के महज दो घूंट ही किसी इंसान को चारों खाने चित करने के लिए ही काफी हैं. इस बेहद स्ट्रॉन्ग शराब को लेकर शराब प्रेमियों और आम लोगों के बीच हमेशा गहरी उत्सुकता बनी रहती है. चलिए जानें कि आखिर इस स्ट्रॉन्ग शराब में कितने फीसदी एल्कोहल होता है और इसे सीधा पीना जानलेवा कैसे है?

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दुनिया की इस सबसे खतरनाक और नशीली कॉमर्शियल शराब का नाम स्पिरिट्स रेक्टिफिकोनावी है. इस अनोखी ड्रिंक का उत्पादन यूरोपीय देश पोलैंड में किया जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शराब में अल्कोहल की मात्रा करीब 96 फीसदी होती है.
दुनिया की इस सबसे खतरनाक और नशीली कॉमर्शियल शराब का नाम स्पिरिट्स रेक्टिफिकोनावी है. इस अनोखी ड्रिंक का उत्पादन यूरोपीय देश पोलैंड में किया जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शराब में अल्कोहल की मात्रा करीब 96 फीसदी होती है.
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इसका सीधा मतलब यह होता है ती इस वाइन की पूरी बोतल में पानी का किसी अन्य चीज की मिलावट न के बराबर होती है और उस इसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध अल्कोहल ही भरा होता है. यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे ज्यादा अल्कोहल वाली शराह का तमगा मिला है.
इसका सीधा मतलब यह होता है ती इस वाइन की पूरी बोतल में पानी का किसी अन्य चीज की मिलावट न के बराबर होती है और उस इसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध अल्कोहल ही भरा होता है. यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे ज्यादा अल्कोहल वाली शराह का तमगा मिला है.
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शराब में अल्कोहल का स्तर इतना ज्यादा होने के कारण इसे कभी भी सीधे यानी बिना कुछ मिलाए पीना सुरक्षित नहीं माना जाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों और जानकारों के मुताबिक, अगर कोई शख्स इसे बिना पानी या जूस मिलाए सीधे पीने की कोशिश करता है तो उसके मुंह, जीभ और गले की नसों में तेज जलन हो सकती है.
शराब में अल्कोहल का स्तर इतना ज्यादा होने के कारण इसे कभी भी सीधे यानी बिना कुछ मिलाए पीना सुरक्षित नहीं माना जाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों और जानकारों के मुताबिक, अगर कोई शख्स इसे बिना पानी या जूस मिलाए सीधे पीने की कोशिश करता है तो उसके मुंह, जीभ और गले की नसों में तेज जलन हो सकती है.
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यह खतरनाक ड्रिंक अंदरूनी अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. इसीलिए इसका इस्तेमाल हमेशा कॉकटेल बनाने, पानी, कोल्ड ड्रिंक या विभिन्न फलों के रसों में मिलाकर बेहद कम मात्रा में बेस की तरह किया जाता है.
यह खतरनाक ड्रिंक अंदरूनी अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. इसीलिए इसका इस्तेमाल हमेशा कॉकटेल बनाने, पानी, कोल्ड ड्रिंक या विभिन्न फलों के रसों में मिलाकर बेहद कम मात्रा में बेस की तरह किया जाता है.
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सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि इस शराब को केवल दो घूंट पीने से ही कोई भी इंसान तुरंत बेहोश हो सकता है. वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह बात हर व्यक्ति पर एक समान लागू नहीं होती है.
सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि इस शराब को केवल दो घूंट पीने से ही कोई भी इंसान तुरंत बेहोश हो सकता है. वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह बात हर व्यक्ति पर एक समान लागू नहीं होती है.
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किसी भी इंसान पर अल्कोहल का असर उसकी उम्र, शरीर के वजन, शारीरिक सहनशक्ति और उसकी सेहत पर निर्भर करता है. हालांकि, यह पूरी तरह सच है कि 96 फीसदी अल्कोहल होने की वजह से इसका नशा आम वाइन या बीयर के मुकाबले कई गुना ज्यादा, तेज और तुरंत होता है.
किसी भी इंसान पर अल्कोहल का असर उसकी उम्र, शरीर के वजन, शारीरिक सहनशक्ति और उसकी सेहत पर निर्भर करता है. हालांकि, यह पूरी तरह सच है कि 96 फीसदी अल्कोहल होने की वजह से इसका नशा आम वाइन या बीयर के मुकाबले कई गुना ज्यादा, तेज और तुरंत होता है.
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अपनी इसी बेहिसाब ताकत और अत्यधिक कड़कपन की वजह से स्पिरिटस रेक्टिफिकोवानी पूरी दुनिया के बाजारों में हमेशा भारी कौतूहल और चर्चा का विषय रही है. दुनियाभर के बड़े और नामचीन बार टेंडर इस पोलिश स्पिरिट का इस्तेमाल अन्य कई तरह से लिक्विड ड्रिंक्स और कड़क कॉकटेल तैयार करने के लिए करते हैं.
अपनी इसी बेहिसाब ताकत और अत्यधिक कड़कपन की वजह से स्पिरिटस रेक्टिफिकोवानी पूरी दुनिया के बाजारों में हमेशा भारी कौतूहल और चर्चा का विषय रही है. दुनियाभर के बड़े और नामचीन बार टेंडर इस पोलिश स्पिरिट का इस्तेमाल अन्य कई तरह से लिक्विड ड्रिंक्स और कड़क कॉकटेल तैयार करने के लिए करते हैं.
Published at : 12 Jul 2026 06:51 PM (IST)
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Strongest Alcohol Spirytus Rektyfikowany ABV

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