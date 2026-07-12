शराब में अल्कोहल का स्तर इतना ज्यादा होने के कारण इसे कभी भी सीधे यानी बिना कुछ मिलाए पीना सुरक्षित नहीं माना जाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों और जानकारों के मुताबिक, अगर कोई शख्स इसे बिना पानी या जूस मिलाए सीधे पीने की कोशिश करता है तो उसके मुंह, जीभ और गले की नसों में तेज जलन हो सकती है.