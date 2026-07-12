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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजVenomous Snakes: किस सांप में जहर है और किसमें नहीं? ऐसे करें पहचान

Venomous Snakes: किस सांप में जहर है और किसमें नहीं? ऐसे करें पहचान

Venomous Snakes: लोग जहरीले और गैर जहरीले सांप के बीच अंतर नहीं कर पाते. आइए जानते हैं क्या है उनके बीच में फर्क.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Jul 2026 06:02 PM (IST)
Venomous Snakes: लोग जहरीले और गैर जहरीले सांप के बीच अंतर नहीं कर पाते. आइए जानते हैं क्या है उनके बीच में फर्क.

Venomous Snakes: सांपों से अक्सर डर लगता है क्योंकि कई लोगों को जहरीली और गैर जहरीली प्रजातियों के बारे में अंतर नहीं पता चलता. दरअसल भारत में पाए जाने वाले ज्यादातर सांप बीना जहर के होते हैं और मनुष्यों के लिए काफी कम खतरा पैदा करते हैं. आइए जानते हैं कि जहरीले और गैर जहरीले सांपों के बीच कैसे अंतर करें.

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सांपों के मिलने से अक्सर दहशत फैल जाती है लेकिन भारत में काफी कम सांप जहरीले होते हैं. ज्यादातर सांप बिना जहर के होते हैं और कृंतक आबादी को कंट्रोल करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं.
सांपों के मिलने से अक्सर दहशत फैल जाती है लेकिन भारत में काफी कम सांप जहरीले होते हैं. ज्यादातर सांप बिना जहर के होते हैं और कृंतक आबादी को कंट्रोल करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं.
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कई जहरीले सांप जैसे कि वाइपर का सिर आंखों के पीछे स्थित जहर की ग्रंथि की वजह से चौड़ा और त्रिकोणीय आकार का होता है. बिना जहर के सांपों का सिर आमतौर पर ज्यादा गोल या फिर अंडाकार होता है.
कई जहरीले सांप जैसे कि वाइपर का सिर आंखों के पीछे स्थित जहर की ग्रंथि की वजह से चौड़ा और त्रिकोणीय आकार का होता है. बिना जहर के सांपों का सिर आमतौर पर ज्यादा गोल या फिर अंडाकार होता है.
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कई जहरीले सांपों की पुतलियां बिल्ली के जैसे होती हैं. लेकिन गैर जहरीले सांपों की पुतलियां गोल ही होती हैं. हालांकि कोबरा और मूंगा सांप इनमें अपवाद है.
कई जहरीले सांपों की पुतलियां बिल्ली के जैसे होती हैं. लेकिन गैर जहरीले सांपों की पुतलियां गोल ही होती हैं. हालांकि कोबरा और मूंगा सांप इनमें अपवाद है.
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पिट वाइपर की आंखों और नाक के बीच खास गर्मी संवेदन अंग होते हैं जो अंधेरे में भी गर्म खून वाले शिकार का पता लगाने में मदद करते हैं. इस तरह के अंग बिना जहर वाले सांपों में नहीं होते.
पिट वाइपर की आंखों और नाक के बीच खास गर्मी संवेदन अंग होते हैं जो अंधेरे में भी गर्म खून वाले शिकार का पता लगाने में मदद करते हैं. इस तरह के अंग बिना जहर वाले सांपों में नहीं होते.
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एक जहरीले सांप के काटने पर अक्सर दो गहरे नुकीले छेद हो जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके खोखले नुकीले जहर को इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके उलट गैर जहरीले सांप आमतौर पर घुमावदार पैटर्न में व्यवस्थित कई छोटे दातों के निशान या फिर खरोच छोड़ते हैं.
एक जहरीले सांप के काटने पर अक्सर दो गहरे नुकीले छेद हो जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके खोखले नुकीले जहर को इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके उलट गैर जहरीले सांप आमतौर पर घुमावदार पैटर्न में व्यवस्थित कई छोटे दातों के निशान या फिर खरोच छोड़ते हैं.
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वैज्ञानिक और डॉक्टर सांप की पहचान सिर्फ उसके सिर, आंख या फिर काटने के निशान के आधार पर न करने की सलाह देते हैं. किसी को भी अगर सांप ने काट लिया है तो उसे मेडिकल इमरजेंसी के रूप में लेना चाहिए और तुरंत उसका इलाज करना चाहिए.
वैज्ञानिक और डॉक्टर सांप की पहचान सिर्फ उसके सिर, आंख या फिर काटने के निशान के आधार पर न करने की सलाह देते हैं. किसी को भी अगर सांप ने काट लिया है तो उसे मेडिकल इमरजेंसी के रूप में लेना चाहिए और तुरंत उसका इलाज करना चाहिए.
Published at : 12 Jul 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Venomous Snakes Non-Venomous Snakes Snake Identification

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