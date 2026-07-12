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Venomous Snakes: किस सांप में जहर है और किसमें नहीं? ऐसे करें पहचान
Venomous Snakes: लोग जहरीले और गैर जहरीले सांप के बीच अंतर नहीं कर पाते. आइए जानते हैं क्या है उनके बीच में फर्क.
Venomous Snakes: सांपों से अक्सर डर लगता है क्योंकि कई लोगों को जहरीली और गैर जहरीली प्रजातियों के बारे में अंतर नहीं पता चलता. दरअसल भारत में पाए जाने वाले ज्यादातर सांप बीना जहर के होते हैं और मनुष्यों के लिए काफी कम खतरा पैदा करते हैं. आइए जानते हैं कि जहरीले और गैर जहरीले सांपों के बीच कैसे अंतर करें.
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Published at : 12 Jul 2026 06:02 PM (IST)
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