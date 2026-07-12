एक जहरीले सांप के काटने पर अक्सर दो गहरे नुकीले छेद हो जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके खोखले नुकीले जहर को इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके उलट गैर जहरीले सांप आमतौर पर घुमावदार पैटर्न में व्यवस्थित कई छोटे दातों के निशान या फिर खरोच छोड़ते हैं.