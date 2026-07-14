कैसे तय होती है दवाओं और खाद्य पदार्थों पर एक्सपायरी डेट, कंपनी को कैसे पता लगती है इनकी लाइफ?

हम जब भी बाजार से कोई भी दवा या खाने-पीने की चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले उस पर लिखी एक्सपायरी डेट जरूर देखते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनियों को पहले से कैसे पता चल जाता है कि कोई सामान किस तारीख को खराब होगा? क्या यह महज एक अंदाजा होता है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान छिपा है. चलिए इसे बेहद आसान शब्दों में समझ लेते हैं.

कैसे बताई जाती है दवाई की एक्सपायरी तारीख?

दवाओं की एक्सपायरी डेट तय करने के लिए दवा बनाने वाली कंपनियां स्टेबिलिटी टेस्ट यानी स्थिरता परीक्षण करती हैं. इस जांच के जरिए यह देखा जाता है कि कोई दवा अलग-अलग मौसम और परिस्थितियों में अपनी ताकत कितनी देर तक बनाए रख सकती है. वैज्ञानिक प्रयोगशाला में दवा के मुख्य एक्टिव इंग्रीडिएंट की रासायनिक क्षमता को मापते हैं. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि तय सीमा बीतने के बाद दवा शरीर के लिए बेअसर या फिर जहरीली न बन जाए. इस तरह पूरी सुरक्षा और केमिकल पोटेंसी जांचने के बाद ही डिब्बे पर तारीख छापी जाती है.

खाने की एक्सपयारी डेट कैसे बताई जाती है?

खाने-पीने की चीजों के लिए एक्सपायरी तय करने का नियम थोड़ा अलग होता है. आपने पैकटों पर बेस्ट बिफोर और यूज बाय लिखा देखा होगा. बेस्ट बिफोर का का मतलब है कि उस तारीख का स्वाद, खुशबू और रंग सबसे बेहतरीन रहेगा, हालांकि उसके बाद भी वह खाने योग्य हो सकता है. दूसरी तरफ ब्रेड, दूध और मांस जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों पर यूज बाय या सख्त एक्यपायरी डेट लिखी होती है. इसके पैकेट की हवा, नमी और रोशनी रोकने की क्षमता के आधार पर वैज्ञानिक तय करते हैं कि उसमें फंगस या बैक्टीरिया कब पनप सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Uranium Uses: परमाणु बनाने के अलावा किस काम आता है यूरेनियम, जानिए भारत को क्यों है इसकी जरूरत?

एक्सीलरेटेड और रियल टाइम टेस्टिंग का तरीका

कंपनियां मुख्य रूप से दो तरीकों से किसी भी उत्पाद की शेल्फ लाइफ का पता लगाती हैं. पहला तरीके है रियल टाइम टेस्टिंग, जिसमें उत्पाद को सामान्य तापमान और नमी में रखकर लंबे समय तक उसकी जांच की जाती है. दूसरा और सबसे तेज तरीका है एक्सीलरेटेड टेस्टिंग. इसमें उत्पाद को जानबूझकर बहुत ही खराब परिस्थियों, जैसे 40 डिग्री तापमान और 75% उमस वाले कमरे में रखा जाता है. इससे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में यह जान लेते हैं कि अत्यधिक गर्मी और नमी में वह उत्पाद कितने महीनों या सालों तक सुरक्षित रहेगा.

बैक्टीरिया की जांच और स्वाद का पैमाना

खाने की चीजों की उम्र तय करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी जरूरी है. इस टेस्ट में वैज्ञानिक यह देखते हैं कि समय बीतने के साथ भोजन में बैक्टीरिया, फंगस या खमीर किस रफ्तार के साथ बढ रहे हैं. इसके साथ ही सेंसरी इवैल्यूशन यानी मानवीय इंद्रियों के जरिए भी जांच की जाती है. इसमें विशेषज्ञ टीम उत्पाद के रंग में बदलाव, उसकी गंध, स्वाद और बनावट में आने वाले अंतर को बारीकी से परखते हैं. जब उत्पाद इन सभी वैज्ञानिक पैमानों पर खरा उतरता है तो उसकी एक्सपायरी डेट तय की जाती है.

यह भी पढ़ें: एक दिन के लिए बंद हो जाए एयरपोर्ट तो सरकार को कितना घाटा? यहां समझिए पूरा हिसाब किताब