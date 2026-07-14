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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजप्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसके आवास में सबसे ज्यादा हैं सुविधाएं, कौन जीता है ज्यादा लग्जरी लाइफ?

प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसके आवास में सबसे ज्यादा हैं सुविधाएं, कौन जीता है ज्यादा लग्जरी लाइफ?

President VS Prime Minister Residence: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल आता है कि प्रधानमंत्री के आवास और राष्ट्रीय भवन में क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 14 Jul 2026 04:03 PM (IST)
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  • राष्ट्रपति भवन 330 एकड़ में फैला, 340 कमरों का भव्य परिसर।
  • इसमें अमृत उद्यान, सिनेमा हॉल, संग्रहालय समेत अनेक सुविधाएं उपलब्ध।
  • प्रधानमंत्री आवास 12 एकड़ में पांच बंगलों का सुरक्षित परिसर है।
  • शासन-सुविधा, चौबीसों घंटे चिकित्सा और कड़ी सुरक्षा यहां मौजूद हैं।

President VS Prime Minister Residence: भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास देश की सबसे सुरक्षित और प्रतिष्ठित सरकारी संपत्तियों में से एक हैं. हालांकि दोनों ही आधुनिक सुविधाओं और बेहतरीन सुरक्षा से लैस हैं लेकिन राष्ट्रपति का आवास, राष्ट्रपति भवन, आकार, बनावट और ऐतिहासिक महत्व की वजह से कहीं ज्यादा बड़ा और भव्य है. आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में क्या फर्क है और वहां कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं.

राष्ट्रपति भवन 

राष्ट्रपति भवन 330 एकड़ के विशाल परिसर में फैला हुआ है और इसकी मुख्य इमारत चार मंजिला है. इसमें लगभग 340 कमरे हैं. इसे दुनिया में किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सबसे बड़ा सरकारी आवास माना जाता है. यह भारत की वास्तुकला की विरासत और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है. इस परिसर में मशहूर अमृत उद्यान भी है. इसे हर साल आम जनता के लिए खोला जाता है और इसे हजारों लोग देखने आते हैं. बगीचों के अलावा इस परिसर में बड़े-बड़े समारोह स्थल और खूबसूरती से बनाए गए मैदान भी शामिल हैं.

राष्ट्रपति भवन की सुविधाएं 

राष्ट्रपति का आवास कई विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है. यहां एक सिनेमा हॉल, एक भव्य बॉलरूम, सरकारी कार्यक्रमों के लिए एक स्टेट बैंक्वेट हॉल, एक म्यूजियम, एक बड़ी लाइब्रेरी और एक आधुनिक स्पोर्ट्स कंपलेक्स शामिल है. सुरक्षा और सरकारी कामकाज के लिए राष्ट्रपति की सुरक्षा खास प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड करते हैं. इसी के साथ सैकड़ों कर्मचारी प्रशासन, रखरखाव, मेहमान नवाजी और समारोह से जुड़ी जिम्मेदारियों को संभालते हैं.

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प्रधानमंत्री का आवास 

7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री का सरकारी आवास 12 एकड़ के परिसर में फैला है. इसमें 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर वाले पांच आपस में जुड़े हुए बंगले हैं. हालांकि यह राष्ट्रपति भवन के मुकाबले काफी छोटा है. लेकिन इसे सुचारू रूप से शासन चलाने और सही फैसला लेने में आसानी हो इस तरह से ही डिजाइन किया गया है. प्रधानमंत्री का आवास और आधिकारिक कार्यालय एक दूसरे के पास ही हैं. इससे मीटिंग, सुरक्षा कार्य और प्रशासनिक कामों के लिए आसानी से पहुंचा जा सकता है. 

प्रधानमंत्री के आवास को देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है. यहां सुरक्षा के कई स्तर हैं. इन्हें आधुनिक निगरानी प्रणाली और खास सुरक्षा कर्मी का सहयोग मिलता है. इस परिसर में बिजली के लिए एक अलग पावर स्टेशन और 24 घंटे चिकित्सा सुविधा भी है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
7 Lok Kalyan Marg President VS Prime Minister Residence PM Residence India
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