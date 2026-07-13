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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMonsoon Break: बरसते-बरसते अचानक गायब हो गए बादल, क्यों बीच में ब्रेक पर चला गया मानसून?

Monsoon Break: बरसते-बरसते अचानक गायब हो गए बादल, क्यों बीच में ब्रेक पर चला गया मानसून?

Monsoon Break: भारत में अचानक ही मानसून रुक चुका है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Jul 2026 06:17 PM (IST)
Monsoon Break: भारत में अचानक ही मानसून रुक चुका है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Monsoon Break: कई दिनों की बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में अचानक आसमान साफ हो गया और बारिश के बदले गायब हो गए. इससे लोगों को यह लगने लगा कि क्या मानसून समाप्त हो गया. हालांकि इस घटना को मानसून ब्रेक के रूप में जाना जाता है. यही वजह है कि बारिश लाने वाले बादल मौसम के बीच अचानक गायब हो चुके हैं.

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मानसून ब्रेक मानसून गतिविधि का अस्थायी रूप से कमजोर होना है. यह आमतौर पर जुलाई और अगस्त के दौरान होता है. यह मानसून के अंत का संकेत नहीं है बल्कि बारिश में सिर्फ एक अल्पविराम का संकेत है.
मानसून ब्रेक मानसून गतिविधि का अस्थायी रूप से कमजोर होना है. यह आमतौर पर जुलाई और अगस्त के दौरान होता है. यह मानसून के अंत का संकेत नहीं है बल्कि बारिश में सिर्फ एक अल्पविराम का संकेत है.
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जब मानसून बारिश के लिए जिम्मेदार कम दबाव वाली बेल्ट मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी की तरफ चली जाती है तो बारिश कम हो जाती है. यही वजह है कि उत्तरी और मध्य मैदानी इलाकों में काफी कम या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती.
जब मानसून बारिश के लिए जिम्मेदार कम दबाव वाली बेल्ट मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी की तरफ चली जाती है तो बारिश कम हो जाती है. यही वजह है कि उत्तरी और मध्य मैदानी इलाकों में काफी कम या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती.
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इस दौरान नमी से भरपूर मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती हैं और शुष्क पश्चिमी हवाएं हावी हो जाती हैं. ये शुष्क हवाएं बादलों से नमी को इवेपोरेट कर देती हैं जिससे वह बारिश नहीं कर पाते.
इस दौरान नमी से भरपूर मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती हैं और शुष्क पश्चिमी हवाएं हावी हो जाती हैं. ये शुष्क हवाएं बादलों से नमी को इवेपोरेट कर देती हैं जिससे वह बारिश नहीं कर पाते.
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लगातार मानसूनी बारिश बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाली निम्न दबाव प्रणालियों पर निर्भर करती है. जब ऐसी प्रणालियां विकसित होने में कामयाब नहीं हो पाती तो बादलों की रफ्तार धीमी हो जाती है और बारिश की गतिविधि कमजोर पड़ने लगती है.
लगातार मानसूनी बारिश बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाली निम्न दबाव प्रणालियों पर निर्भर करती है. जब ऐसी प्रणालियां विकसित होने में कामयाब नहीं हो पाती तो बादलों की रफ्तार धीमी हो जाती है और बारिश की गतिविधि कमजोर पड़ने लगती है.
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अल नीनो जैसी बड़े पैमाने पर मौसम की घटना और प्रशांत महासागर प्रणाली द्वारा उत्पन्न वायुमंडलीय परिवर्तन मानसूनी हवा को कमजोर कर सकते हैं. साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने वाली नमी को कम कर सकते हैं.
अल नीनो जैसी बड़े पैमाने पर मौसम की घटना और प्रशांत महासागर प्रणाली द्वारा उत्पन्न वायुमंडलीय परिवर्तन मानसूनी हवा को कमजोर कर सकते हैं. साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने वाली नमी को कम कर सकते हैं.
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मानसून ब्रेक आमतौर पर एक से दो हफ्ते तक रहता है. बारिश आमतौर पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ताजा निम्न दबाव प्रणाली विकसित होने के बाद दोबारा शुरू होती है.
मानसून ब्रेक आमतौर पर एक से दो हफ्ते तक रहता है. बारिश आमतौर पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ताजा निम्न दबाव प्रणाली विकसित होने के बाद दोबारा शुरू होती है.
Published at : 13 Jul 2026 06:17 PM (IST)
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Monsoon Rainfall Monsoon Break Monsoon Trough

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