जब मानसून बारिश के लिए जिम्मेदार कम दबाव वाली बेल्ट मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी की तरफ चली जाती है तो बारिश कम हो जाती है. यही वजह है कि उत्तरी और मध्य मैदानी इलाकों में काफी कम या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती.