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Monsoon Break: बरसते-बरसते अचानक गायब हो गए बादल, क्यों बीच में ब्रेक पर चला गया मानसून?
Monsoon Break: भारत में अचानक ही मानसून रुक चुका है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Monsoon Break: कई दिनों की बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में अचानक आसमान साफ हो गया और बारिश के बदले गायब हो गए. इससे लोगों को यह लगने लगा कि क्या मानसून समाप्त हो गया. हालांकि इस घटना को मानसून ब्रेक के रूप में जाना जाता है. यही वजह है कि बारिश लाने वाले बादल मौसम के बीच अचानक गायब हो चुके हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 06:17 PM (IST)
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