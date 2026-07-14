परमाणु बनाने के अलावा किस काम आता है यूरेनियम, जानिए भारत को क्यों है इसकी जरूरत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आपूर्ति से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

यूरेनियम बिजली उत्पादन, चिकित्सा और कृषि में महत्वपूर्ण ईंधन है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था हेतु भारत की ऊर्जा ज़रूरतें यूरेनियम से पूरी होंगी।

Uranium Uses: भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई पाने का रास्ता साफ हो गया है. यह देश की न्यूक्लियर एनर्जी सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. दोनों देशों ने अपने सिविल न्यूक्लियर समझौते के तहत प्रशासनिक इंतजाम को पूरा कर लिया है. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भारत को लंबे समय तक यूरेनियम एक्सपोर्ट करने का रास्ता खुल गया है. आइए जानते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों के अलावा यूरेनियम का इस्तेमाल और कहां-कहां हो सकता है.

बिजली उत्पादन में यूरेनियम का सबसे बड़ा इस्तेमाल

यूरेनियम का सबसे जरूरी इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है. यहां यह बिजली पैदा करने के लिए मुख्य ईंधन के रूप में काम करता है. न्यूक्लियर एनर्जी को बिजली के सबसे साफ स्रोत में से एक माना जाता है क्योंकि बिजली उत्पादन के दौरान इससे काफी कम कार्बन उत्सर्जन होता है. एनर्जी आउटपुट के मामले में सिर्फ एक ग्राम यूरेनियम लगभग 3 टन कोयले के बराबर एनर्जी पैदा कर सकता है. इससे यह काफी जरूरी ईंधन बन जाता है.

चिकित्सा में यूरेनियम की भूमिका

यूरेनियम से बने रेडियोआइसोटोप का चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है. वे डॉक्टर को ट्यूमर का पता लगाने में मदद करते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल किए जाते हैं. बीमारियों का सटीक पता लगाने और इलाज करने की क्षमता की वजह से न्यूक्लियर मेडिसिन आधुनिक स्वास्थ्य सेवा का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है.

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कृषि और खाद्य संरक्षण को भी फायदा

यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कृषि में एक बड़ा योगदान देती है. इससे वैज्ञानिकों को म्यूटेशन ब्रीडिंग के जरिए ज्यादा पैदावार वाली फसलों की किस्म विकसित करने में मदद मिलती है. इसका इस्तेमाल फूड इरेडिएशन में भी किया जाता है. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो खाने की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना हानिकारक सूक्ष्मजीवों को खत्म करके अनाज और दूसरे खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाती है.

भारत को यूरेनियम की जरूरत क्यों?

जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है. कोयले पर निर्भरता को कम करते हुए भविष्य की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए देश परमाणु ऊर्जा पर अपना ध्यान लगा रहा है. इस वजह से भरोसमंद बिजली उत्पादन और भारत की लंबे समय की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यूरेनियम काफी जरूरी है.

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