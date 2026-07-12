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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजफ्लाइट में पायलट और को-पायलट का खाना अलग-अलग क्यों होता है, क्यों बनाया गया ये नियम?

फ्लाइट में पायलट और को-पायलट का खाना अलग-अलग क्यों होता है, क्यों बनाया गया ये नियम?

क्या आपको पता है कि फ्लाइट में पायलट और को-पायलट दोनों को अलग-अलग खाना परोसा जाता है. साथ ही दोनों के खाना खाने का वक्त भी आगे-पीछे होता है. चलिए इसके पीछे का कारण जानें.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 12 Jul 2026 02:01 PM (IST)
क्या आपको पता है कि फ्लाइट में पायलट और को-पायलट दोनों को अलग-अलग खाना परोसा जाता है. साथ ही दोनों के खाना खाने का वक्त भी आगे-पीछे होता है. चलिए इसके पीछे का कारण जानें.

जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं, तो आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कॉकपिट में बैठे पायलट और को-पायलट की होती है. लंबी दूरी की उड़ानों के दौरान यात्रियों की तरह इन पायलट्स को भी भूख लगती है और उनको भी विमान के अंदर खाना परोसा जाता है. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों का खाना कभी भी एक जैसा नहीं होता है. विमानन क्षेत्र में यह बेहद दिलचस्प और सख्त नियम सिर्फ और सिर्फ यात्रियों की जान की हिफाजत के लिए बनाया गया है, ताकि आसमान में कोई बड़ी अनहोनी न हो सके.

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पायलट और को-पायलट को अलग-अलग खाना देने की सबसे बड़ी वजह फूड पॉइजनिंग यानी दूषित खाने से होने वाली बीमारी से बचाना है. अगर फ्लाइट में दिए गए खाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी या बैक्टीरिया हुआ तो उस खाकर कोई भी बीमार हो सकता है.
पायलट और को-पायलट को अलग-अलग खाना देने की सबसे बड़ी वजह फूड पॉइजनिंग यानी दूषित खाने से होने वाली बीमारी से बचाना है. अगर फ्लाइट में दिए गए खाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी या बैक्टीरिया हुआ तो उस खाकर कोई भी बीमार हो सकता है.
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अगर दोनों पायलट्स को एक तरह का खाना दिया जाए और वह खराब निकले , तो दोनों एक साथ बीमार पड़ सकते हैं. ऐसी स्थिति में हवा में उड़ते विमान को संभालने वला कोई नहीं बचेगा, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है.
अगर दोनों पायलट्स को एक तरह का खाना दिया जाए और वह खराब निकले , तो दोनों एक साथ बीमार पड़ सकते हैं. ऐसी स्थिति में हवा में उड़ते विमान को संभालने वला कोई नहीं बचेगा, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है.
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इस सख्त नियम के पीछे इतिहास की एक बेहद गंभीर और सबक सिखाने वाली सच्ची घटना जुड़ी हुई है. साल 1984 में लंदन से न्यूयॉर्क जा रही एक मशहूर कॉनकॉर्ड सुपरसॉनिक फ्लाइट में दूषित भोजन की वजह से क्रू मेंबर्स समेत करीब 120 यात्री फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे.
इस सख्त नियम के पीछे इतिहास की एक बेहद गंभीर और सबक सिखाने वाली सच्ची घटना जुड़ी हुई है. साल 1984 में लंदन से न्यूयॉर्क जा रही एक मशहूर कॉनकॉर्ड सुपरसॉनिक फ्लाइट में दूषित भोजन की वजह से क्रू मेंबर्स समेत करीब 120 यात्री फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे.
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सभी को तेज बुखार, उल्टी और डायरिया की शिकायत हो गई थी और एक शख्स की तो मौत भी हो गई थी. उस दौरान विमान उड़ा रहे पायलेट्स को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद यह सुरक्षा नियम बेहद कड़ा हो गया था.
सभी को तेज बुखार, उल्टी और डायरिया की शिकायत हो गई थी और एक शख्स की तो मौत भी हो गई थी. उस दौरान विमान उड़ा रहे पायलेट्स को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद यह सुरक्षा नियम बेहद कड़ा हो गया था.
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हवाई सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस इस नियम को बहुत बारीकी से लागू करते हैं. पायलट और को-पायलट के लिए खाना बनाने वाली केटरिंग यूनिट्स तक अलग-अलग होती हैं, ताकि अगर एक जगह के खाने में दिक्कत हो तो दूसरा सुरक्षित रहे.
हवाई सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस इस नियम को बहुत बारीकी से लागू करते हैं. पायलट और को-पायलट के लिए खाना बनाने वाली केटरिंग यूनिट्स तक अलग-अलग होती हैं, ताकि अगर एक जगह के खाने में दिक्कत हो तो दूसरा सुरक्षित रहे.
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यह नियम फ्लाइट के टेक-ऑफ होने से लेकर सुरक्षित लैंडिंग करने तक पूरी कड़ाई से लागू किया जाता है. इस दौरान दोनों में से किसी को भी एक-दूसरे का खाना चखने या उसे आपस में शेयर करने की सख्त मनाही होती है.
यह नियम फ्लाइट के टेक-ऑफ होने से लेकर सुरक्षित लैंडिंग करने तक पूरी कड़ाई से लागू किया जाता है. इस दौरान दोनों में से किसी को भी एक-दूसरे का खाना चखने या उसे आपस में शेयर करने की सख्त मनाही होती है.
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इस नियम का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि दोनों पायलट्स एक ही समय पर खाना भी नहीं खा सकते हैं. अगर मेन पायलट ने वेज, नॉनवेज या ग्लूटन फ्री जैसी कोई खास मील चुनी है, तो को-पायलट को हर हाल में कोई दूसरा ऑप्शन देखना होगा.
इस नियम का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि दोनों पायलट्स एक ही समय पर खाना भी नहीं खा सकते हैं. अगर मेन पायलट ने वेज, नॉनवेज या ग्लूटन फ्री जैसी कोई खास मील चुनी है, तो को-पायलट को हर हाल में कोई दूसरा ऑप्शन देखना होगा.
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दोनों के खाने के समय को भी आगे-पीछे किया जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर एक पायलट खाना खाने के तुरंत बाद अस्वस्थ महसूस करे तो दूसरा पायलट पूरी तरह से अलर्ट रहकर विमान का कंट्रोल संभाल सके.
दोनों के खाने के समय को भी आगे-पीछे किया जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर एक पायलट खाना खाने के तुरंत बाद अस्वस्थ महसूस करे तो दूसरा पायलट पूरी तरह से अलर्ट रहकर विमान का कंट्रोल संभाल सके.
Published at : 12 Jul 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Pilot Co-pilot Food Flight Crew Meal

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