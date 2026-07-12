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फ्लाइट में पायलट और को-पायलट का खाना अलग-अलग क्यों होता है, क्यों बनाया गया ये नियम?
क्या आपको पता है कि फ्लाइट में पायलट और को-पायलट दोनों को अलग-अलग खाना परोसा जाता है. साथ ही दोनों के खाना खाने का वक्त भी आगे-पीछे होता है. चलिए इसके पीछे का कारण जानें.
जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं, तो आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कॉकपिट में बैठे पायलट और को-पायलट की होती है. लंबी दूरी की उड़ानों के दौरान यात्रियों की तरह इन पायलट्स को भी भूख लगती है और उनको भी विमान के अंदर खाना परोसा जाता है. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों का खाना कभी भी एक जैसा नहीं होता है. विमानन क्षेत्र में यह बेहद दिलचस्प और सख्त नियम सिर्फ और सिर्फ यात्रियों की जान की हिफाजत के लिए बनाया गया है, ताकि आसमान में कोई बड़ी अनहोनी न हो सके.
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Published at : 12 Jul 2026 02:01 PM (IST)
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