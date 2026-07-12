फ्लाइट में पायलट और को-पायलट का खाना अलग-अलग क्यों होता है, क्यों बनाया गया ये नियम?

इस सख्त नियम के पीछे इतिहास की एक बेहद गंभीर और सबक सिखाने वाली सच्ची घटना जुड़ी हुई है. साल 1984 में लंदन से न्यूयॉर्क जा रही एक मशहूर कॉनकॉर्ड सुपरसॉनिक फ्लाइट में दूषित भोजन की वजह से क्रू मेंबर्स समेत करीब 120 यात्री फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे.