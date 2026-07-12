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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या सच में नाग की मौत का बदला लेने आती है नागिन, अंधविश्वास या इसके पीछे है कोई साइंस?

क्या सच में नाग की मौत का बदला लेने आती है नागिन, अंधविश्वास या इसके पीछे है कोई साइंस?

Snake Facts: सदियों से ऐसा कहा जाता है कि एक नागिन अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Snake Facts: सदियों से ऐसा कहा जाता है कि एक नागिन अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

Snake Facts: यह धारणा की मादा नागिन अपने नर नाग की मौत के बाद बदला लेती है पीढ़ियों से भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा रही है. इसे फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिक द्वारा और भी लोकप्रिय बनाया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

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वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक सांपों के पास किसी भी व्यक्ति के चेहरे को पहचानने, किसी व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखने, या फिर जान बूझ कर बदला लेने के लिए जरूरी एडवांस्ड ब्रेन फंक्शन नहीं होते.
वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक सांपों के पास किसी भी व्यक्ति के चेहरे को पहचानने, किसी व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखने, या फिर जान बूझ कर बदला लेने के लिए जरूरी एडवांस्ड ब्रेन फंक्शन नहीं होते.
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जब भी कोई सांप मर जाता है या फिर काफी ज्यादा तनाव का अनुभव करता है तो उसका शरीर फेरोमोन नाम का एक रसायनिक संकेत छोड़ता है. यह रसायन आसपास के वातावरण में फैल सकता है और दूसरे सांपों को आकर्षित कर सकता है.
जब भी कोई सांप मर जाता है या फिर काफी ज्यादा तनाव का अनुभव करता है तो उसका शरीर फेरोमोन नाम का एक रसायनिक संकेत छोड़ता है. यह रसायन आसपास के वातावरण में फैल सकता है और दूसरे सांपों को आकर्षित कर सकता है.
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सांप अपनी कांटेदार जीभ और जैकबसन अंग नाम के एक खास संवेदी अंग का इस्तेमाल करके इन रासायनिक संकेत का पता लगाते हैं. उनकी सूंघने की क्षमता उनकी आंखों की रोशनी से काफी ज्यादा विकसित होती है.
सांप अपनी कांटेदार जीभ और जैकबसन अंग नाम के एक खास संवेदी अंग का इस्तेमाल करके इन रासायनिक संकेत का पता लगाते हैं. उनकी सूंघने की क्षमता उनकी आंखों की रोशनी से काफी ज्यादा विकसित होती है.
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प्रजनन के मौसम के समय फेरोमोन गतिविधि काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है. यही वजह है कि नर या फिर मादा सांप स्वाभाविक रूप से उस जगह पहुंच सकते हैं जहां दूसरा सांप मौजूद था. लेकिन इसका बदला लेने से कोई भी संबंध नहीं है.
प्रजनन के मौसम के समय फेरोमोन गतिविधि काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है. यही वजह है कि नर या फिर मादा सांप स्वाभाविक रूप से उस जगह पहुंच सकते हैं जहां दूसरा सांप मौजूद था. लेकिन इसका बदला लेने से कोई भी संबंध नहीं है.
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ऐसा भी कहा जाता है कि एक मरता हुआ सांप अपने हत्यारे का चेहरा अपनी आंखों में कैद कर लेता है जिससे बाद में दूसरा सांप उस व्यक्ति को पहचानने में सक्षम हो जाता है. लेकिन वैज्ञानिक इस दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि सांपों की दृष्टि काफी ज्यादा कम होती है और ऐसी चीजों को इकट्ठा करने या फिर याद करने के लिए उनके पास कोई भी जैविक तंत्र नहीं होता.
ऐसा भी कहा जाता है कि एक मरता हुआ सांप अपने हत्यारे का चेहरा अपनी आंखों में कैद कर लेता है जिससे बाद में दूसरा सांप उस व्यक्ति को पहचानने में सक्षम हो जाता है. लेकिन वैज्ञानिक इस दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि सांपों की दृष्टि काफी ज्यादा कम होती है और ऐसी चीजों को इकट्ठा करने या फिर याद करने के लिए उनके पास कोई भी जैविक तंत्र नहीं होता.
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बदला लेने वाली नागिन के विचारों को फिल्मों और टेलिविजन में काफी ज्यादा दिखाया जाता है. यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह एक आकर्षक कहानी बनती है.
बदला लेने वाली नागिन के विचारों को फिल्मों और टेलिविजन में काफी ज्यादा दिखाया जाता है. यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह एक आकर्षक कहानी बनती है.
Published at : 12 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Snake Revenge Snake Facts Nagin Myth

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