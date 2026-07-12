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क्या सच में नाग की मौत का बदला लेने आती है नागिन, अंधविश्वास या इसके पीछे है कोई साइंस?
Snake Facts: सदियों से ऐसा कहा जाता है कि एक नागिन अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
Snake Facts: यह धारणा की मादा नागिन अपने नर नाग की मौत के बाद बदला लेती है पीढ़ियों से भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा रही है. इसे फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिक द्वारा और भी लोकप्रिय बनाया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
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Published at : 12 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Tags :Snake Revenge Snake Facts Nagin Myth
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