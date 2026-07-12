क्या सच में नाग की मौत का बदला लेने आती है नागिन, अंधविश्वास या इसके पीछे है कोई साइंस?

ऐसा भी कहा जाता है कि एक मरता हुआ सांप अपने हत्यारे का चेहरा अपनी आंखों में कैद कर लेता है जिससे बाद में दूसरा सांप उस व्यक्ति को पहचानने में सक्षम हो जाता है. लेकिन वैज्ञानिक इस दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि सांपों की दृष्टि काफी ज्यादा कम होती है और ऐसी चीजों को इकट्ठा करने या फिर याद करने के लिए उनके पास कोई भी जैविक तंत्र नहीं होता.