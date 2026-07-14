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चौकोर या त्रिकोणीय क्यों नहीं होता इंद्रधनुष, इसकी गोल शेप के पीछे कैसे काम करता है विज्ञान?
बारिश के मौसम में अक्सर हमें इंद्रधनुष दिखाई दे जाता है, जिसे देखते ही मन खुश हो जाता है. चलिए जानें कि यह आखिर गोल आकार में ही क्यों होता है और इसके पीछे विज्ञान कैसे काम करता है.
बारिश की फुहारों को बीच जब अचानक धूप निकलती है, तो नीले आसमान पर बिखरे सतरंगी इंद्रधनुष को देखकर हर कोई खुश हो जाता है. कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को देखने के बाद क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह सतरंगी छटा हमेशा गोल आकार में क्यों दिखाई देती है? क्यों इसका आकार चौकोर या त्रिकोणीय नहीं होता है. चलिए इसके पीछे का विज्ञान समझें.
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Published at : 14 Jul 2026 06:39 AM (IST)
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