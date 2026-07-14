चौकोर या त्रिकोणीय क्यों नहीं होता इंद्रधनुष, इसकी गोल शेप के पीछे कैसे काम करता है विज्ञान?

इंद्रधनुष का आकार कभी भी सीधा या चौकोर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 42 डिग्री का यह खास कोण पानी की गोल बूंदों के चारों तरफ एक समान गोलाकार आकृति का निर्माण करता है. जब सूरज हमारी पीठ के पीछे होता है और पानी की बूंदे सामने होती हैं, तो हमारी आंखों तक पहुंचने वाली रंगीन रोशनी एक शंकु या गोले का रूप ले लेती है.