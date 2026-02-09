किन देशों को दूध, घी और मक्खन एक्सपोर्ट करता है भारत, इससे कितनी होती है कमाई?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है. यहां हर साल लाखों टन दूध और उससे बने उत्पाद तैयार किए जाते हैं. मजबूत दुग्ध उत्पादन व्यवस्था, कोऑपरेटिव मॉडल और बढ़ती प्रोसेसिंग क्षमता की वजह से भारत अब सिर्फ घरेलू जरूरतें ही नहीं, बल्कि विदेशी मांग भी पूरी कर रहा है.