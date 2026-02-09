किन देशों को दूध, घी और मक्खन एक्सपोर्ट करता है भारत, इससे कितनी होती है कमाई?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकिन देशों को दूध, घी और मक्खन एक्सपोर्ट करता है भारत, इससे कितनी होती है कमाई?

भारत का डेयरी सेक्टर अब सिर्फ देश की जरूरतें नहीं, बल्कि दुनिया की मांग भी पूरी कर रहा है. दूध, घी और मक्खन के निर्यात से भारत हर साल हजारों करोड़ रुपये की कमाई कर रहा है.

By : निधि पाल  | Updated at : 09 Feb 2026 03:53 PM (IST)
भारत को अक्सर अनाज और मसालों के बड़े निर्यातक के रूप में देखा जाता है, लेकिन एक ऐसा सेक्टर भी है जो चुपचाप देश को हजारों करोड़ की कमाई करा रहा है. दूध, घी और मक्खन जैसे रोजमर्रा के डेयरी उत्पाद आज भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुके हैं. सवाल यह है कि भारत ये उत्पाद किन-किन देशों को भेजता है और इससे देश को कितनी कमाई होती है. चलिए जानें.

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है. यहां हर साल लाखों टन दूध और उससे बने उत्पाद तैयार किए जाते हैं. मजबूत दुग्ध उत्पादन व्यवस्था, कोऑपरेटिव मॉडल और बढ़ती प्रोसेसिंग क्षमता की वजह से भारत अब सिर्फ घरेलू जरूरतें ही नहीं, बल्कि विदेशी मांग भी पूरी कर रहा है.
खासतौर पर घी, मक्खन और मिल्क पाउडर की अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है. भारत के डेयरी उत्पादों के सबसे बड़े खरीदार मुख्य रूप से मध्य पूर्व और एशिया के देश हैं. संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों में भारतीय घी की खास पहचान है.
Published at : 09 Feb 2026 03:52 PM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

