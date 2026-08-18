Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस देश में कैसे दी जाती है मौत की सजा? SC में याचिका के बीच जानें

किस देश में कैसे दी जाती है मौत की सजा? SC में याचिका के बीच जानें

Death Penalty In Countries: सुप्रीम कोर्ट ने भारत में फांसी के जरिए मृत्युदंड को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है. लेकिन दुनिया भर के 55 देशों में आज भी कई खतरनाक तरीकों से मृत्युदंड दिया जाता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 18 Aug 2026 03:15 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को संवैधानिक माना।
  • विश्व के 55 देशों में मृत्युदंड के कई तरीके प्रचलित हैं।
  • फांसी, जहरीला इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक चेयर प्रमुख प्रचलित विधियां हैं।
  • नाइट्रोजन गैस, गोलीबारी, सिर कलम भी कुछ देशों में।

Death Penalty In Countries: भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के जरिए दी जाने वाली मौत की सजा की जगह कम दर्दनाक तरीकों, जैसे जहरीला इंजेक्शन लगाने की मांग वाली याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. अदालत ने फांसी के संवैधानिक आधार को सही ठहराते हुए स्पष्ट कर दिया है कि देश में मृत्युदंड के लिए फांसी का तरीका ही जारी रहेगा. भारत में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC 1973) की धारा 354(5) के तहत गर्दन से तब तक लटकाने का प्रावधान है जब तक व्यक्ति की मौत न हो जाए. दुनिया भर में करीब 55 देशों में आज भी मृत्युदंड लागू है, चलिए जानें कि वहां कैसे-कैसे मौत की सजा दी जाती है.

भारत में कब से चली आ रही फांसी की प्रक्रिया?

फांसी देना मृत्युदंड का सबसे पुराना और आम तरीका है, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, जापान और मलेशिया जैसे कई एशियाई व अफ्रीकी देशों में लागू है. भारत में ब्रिटिश काल से चली आ रही इस व्यवस्था को बनाए रखा गया है, जिसमें 1872 में इजाद लॉन्ग ड्रॉप तकनीक का प्रयोग होता है. इस प्रक्रिया में दोषी की लंबाई और वजन के हिसाब से रस्सी की लंबाई तय की जाती है, ताकि फंदे पर लटकते ही गर्दन की हड्डी तुरंत टूट जाए और दर्द कम हो. 

फांसी देने से एक दिन पहले दोषी के वजन के बराबर की बोरी लटकाकर जांच की जाती है. स्वतंत्र भारत में सबसे पहली फांसी महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को दी गई थी. वहीं, ईरान जैसे देशों में कई बार क्रेन पर लटकाकर सार्वजनिक रूप से भी फांसी दी जाती है.

यह भी पढ़ें: यूट्यूब पर बजा रहे राष्ट्रगीत तो कैसे पहचानें कौन-सा असली? जानें सबकुछ


किस देश में कैसे दी जाती है मौत की सजा? SC में याचिका के बीच जानें

जहरीले इंजेक्शन से मौत

मृत्युदंड देने का एक अन्य चर्चित तरीका जहरीला इंजेक्शन है, जिसे मुख्य रूप से चीन, अमेरिका और वियतनाम में इस्तेमाल किया जाता है. इसे अक्सर कम दर्दनाक और तकनीकी रूप से साफ-सुथरा माना जाता है. इस प्रक्रिया में कैदी के शरीर में तीन अलग-अलग प्रकार के रसायन दिए जाते हैं. पहला केमिकल कैदी को पूरी तरह से बेहोश करता है, दूसरा केमिकल मांसपेशियों और फेफड़ों को लकवाग्रस्त कर देता है, और तीसरा केमिकल सीधे दिल की धड़कन बंद कर देता है. 

हालांकि, यदि दवाओं की मात्रा या नस मिलने में कोई चूक हो जाए, तो कैदी की मौत तुरंत होने के बजाय वह काफी देर तक तड़पता रह जाता है, जिसके कारण यह तरीका भी विवादों में रहता है.

इलेक्ट्रिक चेयर और नाइट्रोजन गैस से मृत्युदंड

अमेरिका के कई राज्यों में मृत्युदंड देने के लिए बिजली के झटके (इलेक्ट्रिक चेयर) का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें कैदी के बाल काटकर उसे विशेष कुर्सी पर बांध दिया जाता है, फिर उसके सिर पर नम स्पंज रखकर एक धातु की टोपी पहनाई जाती है. इसके बाद कैदी को 500 से 2000 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक करंट लगभग 30 सेकंड के अंतराल पर तब तक दिया जाता है, जब तक कि डॉक्टर उसकी मृत्यु की पुष्टि न कर दे. 

इसके अलावा, अमेरिका के कुछ राज्यों में नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का नया तरीका भी शुरू किया गया है, जिसमें कैदी को सिर्फ नाइट्रोजन गैस सांस के जरिए दी जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कैदी दम घुटने से दम तोड़ देता है.

गोलियों से भूनने की सजा

सैनिक कानून या कुछ देशों की प्रशासनिक व्यवस्था में फायरिंग स्क्वॉड का इस्तेमाल किया जाता है. चीन, इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में अपराधियों को गोलियों से भूनने का प्रावधान है. इस प्रक्रिया में दोषी को किसी खंभे या कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है. इसके बाद लगभग 20 फीट की दूरी पर खड़े पांच सशस्त्र निशानेबाज सीधे अपराधी के दिल को निशाना बनाकर एक साथ गोली चलाते हैं. यदि निशानेबाजों का निशाना किसी कारणवश चूक जाता है, तो कैदी अत्यधिक खून बहने के कारण दम तोड़ देता है.


किस देश में कैसे दी जाती है मौत की सजा? SC में याचिका के बीच जानें

सऊदी अरब में तलवार से सिर कलम करने की प्रथा

सऊदी अरब दुनिया का अकेला ऐसा देश रहा है जहां साल 2022 तक आधिकारिक रूप से सार्वजनिक रूप से सिर कलम करके मौत की सजा दी जाती रही है. इसमें दोषी व्यक्ति के हाथ पीछे बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे सफेद कपड़े पहनाकर सार्वजनिक स्थान पर लाया जाता है. इसके बाद सरकारी जल्लाद भारी धारदार तलवार के एक ही वार से अपराधी का सिर धड़ से अलग कर देता है. 

दुनिया के तीन-चौथाई से अधिक विकसित देशों ने मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए अपने यहां मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और अमेरिका में आज भी सबसे ज्यादा मौत की सजाएं दी जाती हैं.

यह भी पढ़ें: देश में कहां-कहां चल रहा जेन-जी और जेन-अल्फा का प्रदर्शन? देखें पूरा मैप

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Death Penalty Supreme Court Death Penalty Death Penalty Article 21
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
किस देश में कैसे दी जाती है मौत की सजा? SC में याचिका के बीच जानें
किस देश में कैसे दी जाती है मौत की सजा? SC में याचिका के बीच जानें
जनरल नॉलेज
देश में कहां-कहां चल रहा जेन-जी और जेन-अल्फा का प्रदर्शन? देखें पूरा मैप
देश में कहां-कहां चल रहा जेन-जी और जेन-अल्फा का प्रदर्शन? देखें पूरा मैप
जनरल नॉलेज
यूट्यूब पर बजा रहे राष्ट्रगीत तो कैसे पहचानें कौन-सा असली? जानें सबकुछ
यूट्यूब पर बजा रहे राष्ट्रगीत तो कैसे पहचानें कौन-सा असली? जानें सबकुछ
जनरल नॉलेज
जानबूझकर गाए वंदे मातरम के दो पैरा, कितनी होगी सजा?
जानबूझकर गाए वंदे मातरम के दो पैरा, कितनी होगी सजा?
Advertisement

वीडियोज

Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
बिहार
चिराग पासवान ने CM सम्राट को लिखा पत्र, 'आग्रह करना चाहता हूं कि…'
चिराग पासवान ने CM सम्राट को लिखा पत्र, 'आग्रह करना चाहता हूं कि…'
क्रिकेट
वनडे में सबसे सफल 'खब्बू' बल्लेबाजों की लिस्ट, नंबर-3 पर भारत का दिग्गज
वनडे में सबसे सफल 'खब्बू' बल्लेबाजों की लिस्ट, नंबर-3 पर भारत का दिग्गज
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इंडिया
अल नीनो से मंडराया सूखे का खतरा, मंहगी हो सकती है आम आदमी की थाली
अल नीनो से मंडराया सूखे का खतरा, मंहगी हो सकती है आम आदमी की थाली
हेल्थ
Dengue Fever: डेंगू का बुखार उतर गया तो न हों खुश! अगले 24-48 घंटे हैं अहम
डेंगू का बुखार उतर गया तो न हों खुश! अगले 24-48 घंटे हैं अहम
टेक्नोलॉजी
Washing Machine में कौन सा मोड खाता है सबसे ज्यादा बिजली?
Washing Machine में कौन सा मोड खाता है सबसे ज्यादा बिजली?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget