Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजमरने के बाद क्या होता है, इंसान के शरीर में सबसे पहले क्या बदलता है?

मरने के बाद क्या होता है, इंसान के शरीर में सबसे पहले क्या बदलता है?

Body After Death: मरने के बाद इंसान के शरीर में काफी बदलाव आते हैं. आइए जानते हैं कौन से होते हैं वह बदलाव.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Aug 2026 06:36 PM (IST)
Body After Death: मरने के बाद इंसान के शरीर में काफी बदलाव आते हैं. आइए जानते हैं कौन से होते हैं वह बदलाव.

Body After Death: मौत का मतलब शरीर की सभी गतिविधियों का तुरंत रुक जाना नहीं होता है. यह शरीर में कई बायोलॉजिकल और केमिकल बदलावों की शुरुआत होती है. ये बदलाव एक तय समय सीमा में होते हैं. शुरुआत में मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और त्वचा का रंग फीका पड़ने लगता है, इसके बाद शरीर ठंडा होने लगता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

1/8
मौत के तुरंत बाद शरीर की मांसपेशियां अपना तनाव खो देती हैं. इसकी वजह से जबर खुला रह सकता है, पलकें ढीली पड़ सकती हैं और जोड़ लचीले हो सकते हैं.
मौत के तुरंत बाद शरीर की मांसपेशियां अपना तनाव खो देती हैं. इसकी वजह से जबर खुला रह सकता है, पलकें ढीली पड़ सकती हैं और जोड़ लचीले हो सकते हैं.
2/8
मौत के लगभग 15 से 20 मिनट बाद त्वचा का रंग फीका पड़ने लग सकता है. ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि दिल धड़कना बंद कर देता है. इससे शरीर की छोटी रक्त वाहिका में खून का बहाव रुक जाता है.
मौत के लगभग 15 से 20 मिनट बाद त्वचा का रंग फीका पड़ने लग सकता है. ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि दिल धड़कना बंद कर देता है. इससे शरीर की छोटी रक्त वाहिका में खून का बहाव रुक जाता है.
3/8
ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने के बाद कोशिका में केमिकल बदलाव होने लगते हैं. उसके बाद वे ज्यादा एसिडिक हो जाती हैं. कोशिकाओं के अंदर पहले से मौजूद एंजाइम खुद कोशिकाओं को तोड़ने लगते हैं.
ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने के बाद कोशिका में केमिकल बदलाव होने लगते हैं. उसके बाद वे ज्यादा एसिडिक हो जाती हैं. कोशिकाओं के अंदर पहले से मौजूद एंजाइम खुद कोशिकाओं को तोड़ने लगते हैं.
4/8
एल्गोर मॉर्टिस नाम की प्रक्रिया से मौत के बाद शरीर का तापमान गिरने लगता है. आम हालातों में शरीर का तापमान हर घंटे लगभग 0.84 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है.
एल्गोर मॉर्टिस नाम की प्रक्रिया से मौत के बाद शरीर का तापमान गिरने लगता है. आम हालातों में शरीर का तापमान हर घंटे लगभग 0.84 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है.
5/8
मौत के लगभग तीन से चार घंटे के बाद ग्रेविटी की वजह से खून शरीर के निचले हिस्से में जमा होने लगता है. इस प्रक्रिया को लीवर मॉर्टिस कहते हैंकि इससे पेट या फिर शरीर के निचले हिस्से का रंग बैंगनी या नीला दिख सकता है.
मौत के लगभग तीन से चार घंटे के बाद ग्रेविटी की वजह से खून शरीर के निचले हिस्से में जमा होने लगता है. इस प्रक्रिया को लीवर मॉर्टिस कहते हैंकि इससे पेट या फिर शरीर के निचले हिस्से का रंग बैंगनी या नीला दिख सकता है.
6/8
मौत के लगभग तीन से चार घंटे के बाद केमिकल बदलाव और एटीपी खत्म होने की वजह से मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं. यह अकड़न आम तौर पर 12 से 24 घंटे के बीच सबसे ज्यादा होती है.
मौत के लगभग तीन से चार घंटे के बाद केमिकल बदलाव और एटीपी खत्म होने की वजह से मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं. यह अकड़न आम तौर पर 12 से 24 घंटे के बीच सबसे ज्यादा होती है.
7/8
मौत के बाद त्वचा धीरे-धीरे नमी खो देती है और सिकुड़ जाती है. इससे बाल और नाखून लंबे लग सकते हैं. लेकिन असल में वे बढ़ते नहीं रहते.
मौत के बाद त्वचा धीरे-धीरे नमी खो देती है और सिकुड़ जाती है. इससे बाल और नाखून लंबे लग सकते हैं. लेकिन असल में वे बढ़ते नहीं रहते.
8/8
लगभग 24 से 72 घंटे से ज्यादा समय के बाद शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद बैक्टीरिया ऊतकों को तोड़ने लगते हैं. जैसे-जैसे सड़ने गलने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है शरीर के अंदर गैस जमा होने लगती हैं. इससे सूजन आती है.
लगभग 24 से 72 घंटे से ज्यादा समय के बाद शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद बैक्टीरिया ऊतकों को तोड़ने लगते हैं. जैसे-जैसे सड़ने गलने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है शरीर के अंदर गैस जमा होने लगती हैं. इससे सूजन आती है.
Published at : 18 Aug 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Body After Death Stages After Death Livor Mortis

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
मौत के कितने दिन बाद तक हो सकता है पोस्टमॉर्टम, बॉडी कैसे करते हैं प्रिजर्व?
मौत के कितने दिन बाद तक हो सकता है पोस्टमॉर्टम, बॉडी कैसे करते हैं प्रिजर्व?
जनरल नॉलेज
इंसान की आंख क्या-क्या देख सकती है, कितने Megapixel के बराबर?
इंसान की आंख क्या-क्या देख सकती है, कितने Megapixel के बराबर?
जनरल नॉलेज
पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई तक पहुंच पाया इंसान, कहां सबसे गहरा प्वाइंट?
पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई तक पहुंच पाया इंसान, कहां सबसे गहरा प्वाइंट?
जनरल नॉलेज
किस देश में कैसे दी जाती है मौत की सजा? SC में याचिका के बीच जानें
किस देश में कैसे दी जाती है मौत की सजा? SC में याचिका के बीच जानें
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. ख्याति पुरोहित
डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
Opinion: भारतीय ज्ञान परंपरा का वह जीवंत विज्ञान, जिसका भूलते जा अर्थ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, HC से याचिका खारिज
बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, HC से याचिका खारिज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लव जिहाद पर चोट! रक्षाबंधन से लागू होगा धार्मिक स्वतंत्रता कानून
महाराष्ट्र: लव जिहाद पर चोट! रक्षाबंधन से लागू होगा धार्मिक स्वतंत्रता कानून
क्रिकेट
सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इंडिया
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
ट्रेंडिंग
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बाहर रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बाहर रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
इंडिया
'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री
'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget