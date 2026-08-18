मरने के बाद क्या होता है, इंसान के शरीर में सबसे पहले क्या बदलता है?

मौत के लगभग तीन से चार घंटे के बाद ग्रेविटी की वजह से खून शरीर के निचले हिस्से में जमा होने लगता है. इस प्रक्रिया को लीवर मॉर्टिस कहते हैंकि इससे पेट या फिर शरीर के निचले हिस्से का रंग बैंगनी या नीला दिख सकता है.