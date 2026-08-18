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मरने के बाद क्या होता है, इंसान के शरीर में सबसे पहले क्या बदलता है?
Body After Death: मरने के बाद इंसान के शरीर में काफी बदलाव आते हैं. आइए जानते हैं कौन से होते हैं वह बदलाव.
Body After Death: मौत का मतलब शरीर की सभी गतिविधियों का तुरंत रुक जाना नहीं होता है. यह शरीर में कई बायोलॉजिकल और केमिकल बदलावों की शुरुआत होती है. ये बदलाव एक तय समय सीमा में होते हैं. शुरुआत में मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और त्वचा का रंग फीका पड़ने लगता है, इसके बाद शरीर ठंडा होने लगता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 18 Aug 2026 06:36 PM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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