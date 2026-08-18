'जिस तरह से...', ट्रंप के भारतीय चुनाव सिस्टम की तारीफ पर MEA का रिएक्शन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के चुनावी सिस्टम को लेकर की गई तारीफ और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणियों को लेकर पूछे गए सवाल का भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सीधे तौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. हालांकि, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत में जिस तरह से चुनाव कराए जाते हैं, उस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है और भारत की चुनाव व्यवस्था बहुत मजबूत है.

#WATCH | Delhi | On US President Donald Trump's remarks regarding the Election Commission of India, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "...I have no specific comments to make on these remarks. However, I can say that the credibility and robustness of India's election… pic.twitter.com/o9UQ9fExbb — ANI (@ANI) August 18, 2026

ट्रंप ने सोमवार (16 अगस्त) को भारतीय चुनावी व्यवस्था की तारीफ की थी और इसे यूएस के लिए एक मॉडल के तौर पर पेश किया. उन्होंने अमेरिका में वोटर की पहचान से जुड़े कड़े नियमों की अपनी मांग को फिर से दोहराया और कांग्रेस से 'सेवअमेरिका एक्ट' पास करने की अपील की.ट्रंप ने बताया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में उनके प्रशासन से एक सवाल पूछा था. यह सवाल यूएस इलेक्शन में देश भर में फोटो पहचान-पत्र की जरूरत न होने के बारे में था.

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यूएस प्रेसिडेंट ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट में कहा, 'इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यूएस प्रशासन से पूछा था कि आप बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे करवा सकते हैं?' ट्रंप यूएस फेडरल इलेक्शन के तरीकों में बदलाव की वकालत करते आए हैं. इसी को लेकर उन्होंने भारत में चुनावों के बड़े पैमाने और वोटर की पहचान से जुड़े नियमों का जिक्र करते हुए कहा, 'भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ वोटर थे। 1 फीसदी से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास पहचान का एक वैलिड फोटो वाला दस्तावेज होना जरूरी था. हमें अभी 'द सेव अमेरिका एक्ट' पास करने की जरूरत है!'

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