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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जिस तरह से...', ट्रंप के भारतीय चुनाव सिस्टम की तारीफ पर MEA का रिएक्शन

'जिस तरह से...', ट्रंप के भारतीय चुनाव सिस्टम की तारीफ पर MEA का रिएक्शन

ट्रंप के भारत के चुनावी सिस्टम की तारीफ और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणियों को लेकर पूछे गए सवाल का भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 18 Aug 2026 08:06 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के चुनावी सिस्टम को लेकर की गई तारीफ और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणियों को लेकर पूछे गए सवाल का भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सीधे तौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. हालांकि, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत में जिस तरह से चुनाव कराए जाते हैं, उस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है और भारत की चुनाव व्यवस्था बहुत मजबूत है.

ट्रंप ने सोमवार (16 अगस्त) को भारतीय चुनावी व्यवस्था की तारीफ की थी और इसे यूएस के लिए एक मॉडल के तौर पर पेश किया. उन्होंने अमेरिका में वोटर की पहचान से जुड़े कड़े नियमों की अपनी मांग को फिर से दोहराया और कांग्रेस से 'सेवअमेरिका एक्ट' पास करने की अपील की.ट्रंप ने बताया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में उनके प्रशासन से एक सवाल पूछा था. यह सवाल यूएस इलेक्शन में देश भर में फोटो पहचान-पत्र की जरूरत न होने के बारे में था.

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यूएस प्रेसिडेंट ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट में कहा, 'इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यूएस प्रशासन से पूछा था कि  आप बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे करवा सकते हैं?' ट्रंप यूएस फेडरल इलेक्शन के तरीकों में बदलाव की वकालत करते आए हैं. इसी को लेकर उन्होंने भारत में चुनावों के बड़े पैमाने और वोटर की पहचान से जुड़े नियमों का जिक्र करते हुए कहा, 'भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ वोटर थे। 1 फीसदी से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास पहचान का एक वैलिड फोटो वाला दस्तावेज होना जरूरी था. हमें अभी 'द सेव अमेरिका एक्ट' पास करने की जरूरत है!'

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Donald Trump MEA DONALD Trump US PRESIDENT CEC Gyanesh Kumar
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