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मीठा हो जाए समुद्र का पानी तो क्या होगा, क्यों खत्म हो जाएगी दुनिया?
Ocean Water: अगर कभी धरती का सारा समुद्री पानी अचानक से मीठा हो जाए तो क्या होगा. आइए जानते हैं.
Ocean Water: सोचिए कि आप एक सुबह उठते हैं और पाते हैं कि धरती का सारा समुद्री पानी अचानक मीठा हो गया है. पहली नजर में यह एक चमत्कार जैसा लग सकता है जो दुनिया में पीने के पानी की कमी को दूर कर सकता है. लेकिन दरअसल असलियत काफी अलग होगी. आइए जानते हैं कि अगर ऐसा सच में हो जाता है तो पृथ्वी पर इस चीज का कैसा असर पड़ेगा.
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Published at : 16 Aug 2026 01:03 PM (IST)
Tags :Ocean Water Ocean Salinity Freshwater
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion