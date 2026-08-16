मीठा हो जाए समुद्र का पानी तो क्या होगा, क्यों खत्म हो जाएगी दुनिया?

अगर समुद्र के बड़ी धाराएं कमजोर पड़ जाएं या फिर रुक जाएं तो पूरी धरती पर गर्मी का बंटवारा बदल सकता है. कुछ जगहों में काफी ज्यादा ठंड पड़ सकती है और कुछ इलाकों में खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.