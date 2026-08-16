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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजमीठा हो जाए समुद्र का पानी तो क्या होगा, क्यों खत्म हो जाएगी दुनिया?

मीठा हो जाए समुद्र का पानी तो क्या होगा, क्यों खत्म हो जाएगी दुनिया?

Ocean Water: अगर कभी धरती का सारा समुद्री पानी अचानक से मीठा हो जाए तो क्या होगा. आइए जानते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Aug 2026 01:03 PM (IST)
Ocean Water: अगर कभी धरती का सारा समुद्री पानी अचानक से मीठा हो जाए तो क्या होगा. आइए जानते हैं.

Ocean Water: सोचिए कि आप एक सुबह उठते हैं और पाते हैं कि धरती का सारा समुद्री पानी अचानक मीठा हो गया है. पहली नजर में यह एक चमत्कार जैसा लग सकता है जो दुनिया में पीने के पानी की कमी को दूर कर सकता है. लेकिन दरअसल असलियत काफी अलग होगी. आइए जानते हैं कि अगर ऐसा सच में हो जाता है तो पृथ्वी पर इस चीज का कैसा असर पड़ेगा.

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समुद्री फाइटोप्लांकटन धरती की लगभग आधी ऑक्सीजन पैदा करते हैं. समुद्र के खारेपन में अचानक बदलाव इन जीवों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. इससे दुनिया के कार्बन और ऑक्सीजन चक्र का एक जरूरी हिस्सा बिगड़ सकता है.
समुद्री फाइटोप्लांकटन धरती की लगभग आधी ऑक्सीजन पैदा करते हैं. समुद्र के खारेपन में अचानक बदलाव इन जीवों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. इससे दुनिया के कार्बन और ऑक्सीजन चक्र का एक जरूरी हिस्सा बिगड़ सकता है.
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ज्यादातर समुद्री जीव खारे पानी के हिसाब से ढले होते हैं. अचानक मीठे पानी में बदलाव से मछली, शार्क, व्हेल, कोरल और अनगिनत दूसरी प्रजातियों पर काफी ज्यादा शारीरिक दबाव पड़ेगा.
ज्यादातर समुद्री जीव खारे पानी के हिसाब से ढले होते हैं. अचानक मीठे पानी में बदलाव से मछली, शार्क, व्हेल, कोरल और अनगिनत दूसरी प्रजातियों पर काफी ज्यादा शारीरिक दबाव पड़ेगा.
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समुद्री जीवों के खत्म होने से फूड वेब में शामिल सभी प्रजातियों पर असर पड़ेगा. इससे अरबों लोगों के लिए खाने और कमाई का एक बड़ा जरिया खत्म हो सकता है.
समुद्री जीवों के खत्म होने से फूड वेब में शामिल सभी प्रजातियों पर असर पड़ेगा. इससे अरबों लोगों के लिए खाने और कमाई का एक बड़ा जरिया खत्म हो सकता है.
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खारापन समुद्री पानी के घनत्व पर असर डालता है और समुद्र में पानी के बहाव के बड़े सिस्टम को चलाने में मदद करता है. इसमें बड़ा बदलाव उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय इलाकों के बीच गर्मी के बहाव में रुकावट डाल सकता है.
खारापन समुद्री पानी के घनत्व पर असर डालता है और समुद्र में पानी के बहाव के बड़े सिस्टम को चलाने में मदद करता है. इसमें बड़ा बदलाव उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय इलाकों के बीच गर्मी के बहाव में रुकावट डाल सकता है.
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अगर समुद्र के बड़ी धाराएं कमजोर पड़ जाएं या फिर रुक जाएं तो पूरी धरती पर गर्मी का बंटवारा बदल सकता है. कुछ जगहों में काफी ज्यादा ठंड पड़ सकती है और कुछ इलाकों में खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.
अगर समुद्र के बड़ी धाराएं कमजोर पड़ जाएं या फिर रुक जाएं तो पूरी धरती पर गर्मी का बंटवारा बदल सकता है. कुछ जगहों में काफी ज्यादा ठंड पड़ सकती है और कुछ इलाकों में खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.
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वाष्पीकरण और समुद्र वायुमंडल के बीच होने वाली क्रियाओं में बदलाव से बारिश के पैटर्न भी बिगड़ सकते हैं. कुछ इलाकों में जबरदस्त बाढ़ और तूफान आ सकते हैं और कुछ इलाकों में लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है.
वाष्पीकरण और समुद्र वायुमंडल के बीच होने वाली क्रियाओं में बदलाव से बारिश के पैटर्न भी बिगड़ सकते हैं. कुछ इलाकों में जबरदस्त बाढ़ और तूफान आ सकते हैं और कुछ इलाकों में लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है.
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तापमान, बारिश और पानी की मौजूदगी में काफी ज्यादा बदलाव खेती को भी मुश्किल बना सकते हैं. फसल बर्बाद होने से खाने की कमी और बढ़ सकती है और साथ ही मीठे पानी के संसाधन पर काफी ज्यादा दबाव पड़ सकता है.
तापमान, बारिश और पानी की मौजूदगी में काफी ज्यादा बदलाव खेती को भी मुश्किल बना सकते हैं. फसल बर्बाद होने से खाने की कमी और बढ़ सकती है और साथ ही मीठे पानी के संसाधन पर काफी ज्यादा दबाव पड़ सकता है.
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समुद्र का पानी मीठा होने से सिर्फ पीने का ज्यादा पानी ही नहीं मिलेगा. यह आपस में जुड़ी पारिस्थितिक और जलवायु संबंधी गड़बड़ियों को जन्म दे सकता है.
समुद्र का पानी मीठा होने से सिर्फ पीने का ज्यादा पानी ही नहीं मिलेगा. यह आपस में जुड़ी पारिस्थितिक और जलवायु संबंधी गड़बड़ियों को जन्म दे सकता है.
Published at : 16 Aug 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Ocean Water Ocean Salinity Freshwater

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