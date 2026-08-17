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ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा, कितनी देर में खत्म हो जाएगी धरती?
सोचिए कि अगर धरती पर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा. वैज्ञानिकों की मानें तो सूरज की अत्यधिक गर्मी के कारण ऑक्सीजन का निर्माण रुक जाएगा, जिससे धरती मीथेन गैस से भरी एक बंजर दुनिया बन जाएगी.
धरती पर रहने वाले लोगों को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खाने की जरूरत होती है. लेकिन भविष्य में हमारी पृथ्वी एक ऐसे वैज्ञानिक मोड़ पर पहुंचेगी, जहां इसकी हवा से जीवनदायिनी गैस गायब हो जाएगी. लगभग एक अरब साल बाद धरती के वायुमंडल से ऑक्सीजन का नामोनिशान मिट जाएगा. इसके बाद हमारी खूबसूरत दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा और यह मीथेन गैस के घने आवरण में लिपट जाएगी. ओजोन परत के नष्ट होने से सूरज की किरणें तबाही मचाएंगी और ऑक्सीजन पर निर्भर सभी जीवों का अस्तित्व मिट जाएगा.
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Published at : 17 Aug 2026 01:16 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion