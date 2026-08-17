ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा, कितनी देर में खत्म हो जाएगी धरती?

जब पृथ्वी से विशालकाय जीव और इंसान गायब हो जाएंगे, तब केवल वे सूक्ष्म जीव ही बचेंगे जो बिना हवा या ऑक्सीजन के जीने में सक्षम हैं. ये एनारोबिक बैक्टीरिया मीथेन से भरे जहरीले माहौल में भी आसानी से पनप सकते हैं. धरती का हरा-भरा रूप पूरी तरह से बंजर और जहरीली गैसों के गुबार में बदल जाएगा.