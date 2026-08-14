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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजराजाओं के समय भी बीयर और वाइन जैसी शराब की वैरायटी होती थी, जानें यहां?

राजाओं के समय भी बीयर और वाइन जैसी शराब की वैरायटी होती थी, जानें यहां?

Ancient Alcoholic Drinks: शराब का इतिहास सदियों पुराना है. आइए जानते हैं कि क्या राजाओं के समय बीयर और वाइन जैसी वैरायटी मौजूद थी.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Aug 2026 07:33 PM (IST)
Ancient Alcoholic Drinks: शराब का इतिहास सदियों पुराना है. आइए जानते हैं कि क्या राजाओं के समय बीयर और वाइन जैसी वैरायटी मौजूद थी.

Ancient Alcoholic Drinks: शराब का संबंध अक्सर ही आधुनिक दुनिया से जोड़ा जाता है. लेकिन इसका इतिहास हजारों साल पुराना है. प्राचीन भारत के साथ-साथ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे सभ्यता में भी अंगूर, अनाज, शहद, फलों और फूलों से फर्मेंटेड ड्रिंक बनाई जाती थी. आइए जानते हैं कि क्या राजा महाराजाओं के समय भी आज की वाइन और बीयर जैसी वैरायटी थी या नहीं.

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चाणक्य के अर्थशास्त्र में इस बात का जिक्र है की कपिशायनी प्राचीन अफगानिस्तान के कपिशा क्षेत्र के खास अंगूरों से बनाई जाती थी. ऐसा कहा जाता है कि यह शाही परिवारों में मशहूर थी.
चाणक्य के अर्थशास्त्र में इस बात का जिक्र है की कपिशायनी प्राचीन अफगानिस्तान के कपिशा क्षेत्र के खास अंगूरों से बनाई जाती थी. ऐसा कहा जाता है कि यह शाही परिवारों में मशहूर थी.
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मधु के अंगूर के रस या फिर शहद को फर्मेंट करके बनाया जाता था. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसे एक काफी मीठा पेय बताया गया है. इसे शाही घरों की महिलाएं भी पीती थीं.
मधु के अंगूर के रस या फिर शहद को फर्मेंट करके बनाया जाता था. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसे एक काफी मीठा पेय बताया गया है. इसे शाही घरों की महिलाएं भी पीती थीं.
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मैरेय एक मसालेदार एल्कोहलिक ड्रिंक थी जिसे अंगूर के रस, गुड़, काली मिर्च, धाय के फूलों और अलग-अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था. इससे इसका स्वाद अनोखा होता था.
मैरेय एक मसालेदार एल्कोहलिक ड्रिंक थी जिसे अंगूर के रस, गुड़, काली मिर्च, धाय के फूलों और अलग-अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था. इससे इसका स्वाद अनोखा होता था.
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सुरा प्राचीन भारत के सबसे पुराने और प्रमुख फर्मेंटेड पेय पदार्थ में से एक थी. इसे जौ, चावल के आटे और महुआ जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था.
सुरा प्राचीन भारत के सबसे पुराने और प्रमुख फर्मेंटेड पेय पदार्थ में से एक थी. इसे जौ, चावल के आटे और महुआ जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था.
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प्रसन्ना अनाज से बना एक और अनोखा अल्कोहलिक पेय था. इसका संबंध मुख्य रूप से चावल से था. इसे सुरा का ज्यादा साफ और रिफाइंड रूप माना जाता था.
प्रसन्ना अनाज से बना एक और अनोखा अल्कोहलिक पेय था. इसका संबंध मुख्य रूप से चावल से था. इसे सुरा का ज्यादा साफ और रिफाइंड रूप माना जाता था.
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पारंपरिक फर्मेंटेड ड्रिंक में महुआ के फूलों का इस्तेमाल होता था. इनका इस्तेमाल प्राचीन काल में शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली पौधों से मिलने वाली सामग्रियों की विविधता को दर्शाता है.
पारंपरिक फर्मेंटेड ड्रिंक में महुआ के फूलों का इस्तेमाल होता था. इनका इस्तेमाल प्राचीन काल में शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली पौधों से मिलने वाली सामग्रियों की विविधता को दर्शाता है.
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प्राचीन एल्कोहलिक ड्रिंक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी. ऐतिहासिक और साहित्यिक परंपराएं इन्हें शाही समारोह, अनुष्ठान, दावत और सैन्य जीत के बाद होने वाले उत्सव से जोड़ती हैं.
प्राचीन एल्कोहलिक ड्रिंक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी. ऐतिहासिक और साहित्यिक परंपराएं इन्हें शाही समारोह, अनुष्ठान, दावत और सैन्य जीत के बाद होने वाले उत्सव से जोड़ती हैं.
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प्राचीन मिस्र में बियर का चलन काफी ज्यादा था. यहां जौ से बनी बियर को हेकेट कहा जाता था. इसे समाज के सभी वर्गों के लोग पीते थे. मजदूर से लेकर शाही परिवारों तक. इस वजह से बियर रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई थी.
प्राचीन मिस्र में बियर का चलन काफी ज्यादा था. यहां जौ से बनी बियर को हेकेट कहा जाता था. इसे समाज के सभी वर्गों के लोग पीते थे. मजदूर से लेकर शाही परिवारों तक. इस वजह से बियर रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई थी.
Published at : 14 Aug 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
Ancient Alcoholic Drinks Ancient Indian Alcohol Kapishayani Wine

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