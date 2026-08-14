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राजाओं के समय भी बीयर और वाइन जैसी शराब की वैरायटी होती थी, जानें यहां?
Ancient Alcoholic Drinks: शराब का इतिहास सदियों पुराना है. आइए जानते हैं कि क्या राजाओं के समय बीयर और वाइन जैसी वैरायटी मौजूद थी.
Ancient Alcoholic Drinks: शराब का संबंध अक्सर ही आधुनिक दुनिया से जोड़ा जाता है. लेकिन इसका इतिहास हजारों साल पुराना है. प्राचीन भारत के साथ-साथ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे सभ्यता में भी अंगूर, अनाज, शहद, फलों और फूलों से फर्मेंटेड ड्रिंक बनाई जाती थी. आइए जानते हैं कि क्या राजा महाराजाओं के समय भी आज की वाइन और बीयर जैसी वैरायटी थी या नहीं.
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Published at : 14 Aug 2026 07:33 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion