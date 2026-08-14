राजाओं के समय भी बीयर और वाइन जैसी शराब की वैरायटी होती थी, जानें यहां?

प्राचीन मिस्र में बियर का चलन काफी ज्यादा था. यहां जौ से बनी बियर को हेकेट कहा जाता था. इसे समाज के सभी वर्गों के लोग पीते थे. मजदूर से लेकर शाही परिवारों तक. इस वजह से बियर रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई थी.