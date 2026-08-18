अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका अब ईरान की शर्तों पर बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उनका दावा है कि ईरान ने युद्ध और कूटनीति दोनों में जीत हासिल की है।
ईरान बोला- बातचीत के लिए भीख मांग रहा US, ट्रंप ने दिया ये करारा जवाब
Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है और सामान्य तौर से संचालित हो रहा है. समुद्र में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है या उन्हें विस्फोट करके तबाह कर दिया गया है.
- ईरान के विदेश मंत्री बोले, अमेरिका बातचीत को गिड़गिड़ा रहा है।
- उन्होंने दावा किया कि ईरान ने कूटनीति में जीत हासिल की।
- वहीं, ट्रंप ने ईरान से किसी भी बातचीत से इनकार किया।
- अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी जारी, होर्मुज जलडमरूमध्य खुला है।
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है. अराघची ने कहा कि अमेरिका अब हमारी शर्तों पर बातचीत करने के लिए भीख मांग रहा है. वहीं, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ इस वक्त हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है और न ही बातचीत करने के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित है.
हम सरेंडर नहीं करेंगे- अराघची
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, ‘युद्ध में अमेरिका का उद्देश्य ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना था, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे. अमेरिका अब हमारी शर्तों के आधार पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है.’
उन्होंने कहा, ‘अमेरिका के साथ जिस समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किया गया, उसमें हमारे पक्ष में 13 प्रावधान और उसके (अमेरिका के) पक्ष में सिर्फ एक प्रावधान थे.’ उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल ने इसके इंप्लीमेंटेशन को बाधित करने और रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी.
हमने युद्ध और कूटनीति में भी जीत हासिल की- अराघची
अब्बास अराघची ने कहा, ‘हमने युद्ध जीता और कूटनीति में भी जीत हासिल की. हमने दुश्मनों को अपनी शर्तें स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया. बातचीत में ईरान की कूटनीति को उसकी मिलिट्री और युद्धक्षेत्र की क्षमताओं से ताकत मिली.’
US President Donald Trump posts on Truth Social - "There are no talks or conversations going on, or scheduled, with the Islamic Republic of Iran. The Naval Blockade remains in full force and effect. The Hormuz Strait is open and operating. All water mines have been removed or… pic.twitter.com/M1s74TcOE9— ANI (@ANI) August 18, 2026
ईरान के साथ बातचीत को लेकर क्या बोले ट्रंप?
वहीं दूसरी तरफ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ न तो कोई वार्ता चल रही है और न ही ऐसी कोई बातचीत निर्धारित है. अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी पूरी ताकत के साथ लागू और प्रभावी है.’
उन्होंने कहा, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है और सामान्य तौर से संचालित हो रहा है. इसके अलावा, समुद्र में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है या उन्हें विस्फोट करके तबाह कर दिया गया है.’
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Frequently Asked Questions
अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का क्या कहना है?
ईरान के साथ बातचीत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख है?
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ फिलहाल कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही कोई निर्धारित है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी पूरी तरह प्रभावी है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ईरान की जीत के बारे में क्या कहा?
अराघची ने कहा कि ईरान ने युद्ध और कूटनीति दोनों में जीत हासिल की है। उनके अनुसार, ईरान ने दुश्मनों को अपनी शर्तें स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया।
ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ किस समझौता ज्ञापन का जिक्र किया?
अब्बास अराघची ने एक ऐसे समझौता ज्ञापन का जिक्र किया जिसमें ईरान के पक्ष में 13 और अमेरिका के पक्ष में केवल एक प्रावधान था। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल ने इसके कार्यान्वयन को बाधित करने की कोशिश की।