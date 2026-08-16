पैकेज्ड पनीर या घी खरीदते समय उसके लेबल और सामग्री की जानकारी पढ़ना जरूरी है. अगर प्रोडक्ट्स में गैर-दुग्ध पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है तो पैकेज पर उससे जुड़ी जानकारी दी जानी चाहिए. घी खरीदते समय सामग्री में दूध की फैट या दूध से जुड़े स्रोत की जानकारी देखी जा सकती है. अगर किसी पनीर या डेयरी प्रोडक्ट में दूध के अलावा दूसरी चीजें मिलाई गई हैं, तो पैकेट पर इसकी जानकारी साफ-साफ लिखी होनी चाहिए. वहीं घी खरीदते समय लेबल पर यह जरूर देखें कि उसमें दूध या दूध की फैट का इस्तेमाल हुआ है.