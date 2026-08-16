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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजUP Analogue Paneer Ghee Ban : यूपी में एनालॉग पनीर और घी पर बैन, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

UP Analogue Paneer Ghee Ban : यूपी में एनालॉग पनीर और घी पर बैन, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

UP Analogue Paneer Ghee Ban : योगी सरकार ने राज्य में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्सों के निर्माण, भंडारण और खुली बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 16 Aug 2026 09:07 AM (IST)
UP Analogue Paneer Ghee Ban : योगी सरकार ने राज्य में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्सों के निर्माण, भंडारण और खुली बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया है.

उत्तर प्रदेश में नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट को लेकर की गई जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं. इसके बाद योगी सरकार ने राज्य में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्सों के निर्माण, भंडारण और खुली बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया है. इस बैन के दायरे में एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोया जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पनीर और घी असली-नकली की पहचान कैसे करें.

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एनालॉग पनीर देखने में सामान्य पनीर जैसा ही होता है, इसलिए इसे पहचानना आसान नहीं है. इसमें दूध की जगह या उसके कुछ हिस्से की जगह वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च, सोया मिल्क, मिल्क पाउडर, प्रिजर्वेटिव और दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह असली पनीर से काफी सस्ता भी होता है. दूध से बना पनीर जहां करीब 350 से 400 रुपये किलो तक बिकता है, वहीं एनालॉग पनीर करीब 150 रुपये किलो तक मिल जाता है.
एनालॉग पनीर देखने में सामान्य पनीर जैसा ही होता है, इसलिए इसे पहचानना आसान नहीं है. इसमें दूध की जगह या उसके कुछ हिस्से की जगह वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च, सोया मिल्क, मिल्क पाउडर, प्रिजर्वेटिव और दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह असली पनीर से काफी सस्ता भी होता है. दूध से बना पनीर जहां करीब 350 से 400 रुपये किलो तक बिकता है, वहीं एनालॉग पनीर करीब 150 रुपये किलो तक मिल जाता है.
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खाद्य विभाग की जांच के दौरान दूध और डेयरी प्रोडक्ट्सों के कई नमूने लिए गए. लैब जांच में रिफाइंड तेल, अलग-अलग तरह के फैट और सोयाबीन या उसके प्रोडक्ट्सों की मिलावट के मामले सामने आए. कुछ नमूनों में टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और लिक्विड ग्लूकोज जैसी चीजों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई. दूध और खोए को गाढ़ा या सफेद दिखाने के लिए सेफोलाइट, रानीपॉल, टीनोपॉल और हाइड्रोजन परॉक्साइड जैसे पदार्थों के इस्तेमाल की भी जानकारी मिली.
खाद्य विभाग की जांच के दौरान दूध और डेयरी प्रोडक्ट्सों के कई नमूने लिए गए. लैब जांच में रिफाइंड तेल, अलग-अलग तरह के फैट और सोयाबीन या उसके प्रोडक्ट्सों की मिलावट के मामले सामने आए. कुछ नमूनों में टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और लिक्विड ग्लूकोज जैसी चीजों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई. दूध और खोए को गाढ़ा या सफेद दिखाने के लिए सेफोलाइट, रानीपॉल, टीनोपॉल और हाइड्रोजन परॉक्साइड जैसे पदार्थों के इस्तेमाल की भी जानकारी मिली.
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असली पनीर दूध को साइट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड की मदद से फाड़कर और जमाकर बनाया जाता है. इसमें फैट का स्रोस दूध होता है और इसे पोषण का अच्छा स्रोस माना जाता है. वहीं एनालॉग पनीर में वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और सोया जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है. असली पनीर हाथ से मसलने पर आसानी से टूट जाता है, जबकि एनालॉग पनीर में खिंचाव और चिपचिपापन ज्यादा हो सकता है.
असली पनीर दूध को साइट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड की मदद से फाड़कर और जमाकर बनाया जाता है. इसमें फैट का स्रोस दूध होता है और इसे पोषण का अच्छा स्रोस माना जाता है. वहीं एनालॉग पनीर में वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और सोया जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है. असली पनीर हाथ से मसलने पर आसानी से टूट जाता है, जबकि एनालॉग पनीर में खिंचाव और चिपचिपापन ज्यादा हो सकता है.
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पनीर को गर्म तवे पर रखने पर एनालॉग पनीर तेल छोड़ सकता है और उसमें खिंचाव बढ़ सकता है. वहीं पनीर को उबालकर ठंडा करने के बाद आयोडीन की कुछ बूंदें डालने से रंग नीला या काला होने पर मिलावट की संभावना हो सकती है.
पनीर को गर्म तवे पर रखने पर एनालॉग पनीर तेल छोड़ सकता है और उसमें खिंचाव बढ़ सकता है. वहीं पनीर को उबालकर ठंडा करने के बाद आयोडीन की कुछ बूंदें डालने से रंग नीला या काला होने पर मिलावट की संभावना हो सकती है.
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असली घी में अलग तरह की नेचुरल खुशबू, हल्का मीठा टेस्ट और सुनहरा रंग होता है. यह कमरे के तापमान पर जम सकता है और हल्की गर्मी में आसानी से पिघल जाता है. घी को गर्म करने पर यह जल्दी पिघलकर साफ और सुनहरे रंग का हो जाता है. वहीं मिलावटी घी में वनस्पति तेल जैसी गंध, अलग बनावट या अवशेष दिखाई दे सकते हैं.
असली घी में अलग तरह की नेचुरल खुशबू, हल्का मीठा टेस्ट और सुनहरा रंग होता है. यह कमरे के तापमान पर जम सकता है और हल्की गर्मी में आसानी से पिघल जाता है. घी को गर्म करने पर यह जल्दी पिघलकर साफ और सुनहरे रंग का हो जाता है. वहीं मिलावटी घी में वनस्पति तेल जैसी गंध, अलग बनावट या अवशेष दिखाई दे सकते हैं.
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पैकेज्ड पनीर या घी खरीदते समय उसके लेबल और सामग्री की जानकारी पढ़ना जरूरी है. अगर प्रोडक्ट्स में गैर-दुग्ध पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है तो पैकेज पर उससे जुड़ी जानकारी दी जानी चाहिए. घी खरीदते समय सामग्री में दूध की फैट या दूध से जुड़े स्रोत की जानकारी देखी जा सकती है. अगर किसी पनीर या डेयरी प्रोडक्ट में दूध के अलावा दूसरी चीजें मिलाई गई हैं, तो पैकेट पर इसकी जानकारी साफ-साफ लिखी होनी चाहिए. वहीं घी खरीदते समय लेबल पर यह जरूर देखें कि उसमें दूध या दूध की फैट का इस्तेमाल हुआ है.
पैकेज्ड पनीर या घी खरीदते समय उसके लेबल और सामग्री की जानकारी पढ़ना जरूरी है. अगर प्रोडक्ट्स में गैर-दुग्ध पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है तो पैकेज पर उससे जुड़ी जानकारी दी जानी चाहिए. घी खरीदते समय सामग्री में दूध की फैट या दूध से जुड़े स्रोत की जानकारी देखी जा सकती है. अगर किसी पनीर या डेयरी प्रोडक्ट में दूध के अलावा दूसरी चीजें मिलाई गई हैं, तो पैकेट पर इसकी जानकारी साफ-साफ लिखी होनी चाहिए. वहीं घी खरीदते समय लेबल पर यह जरूर देखें कि उसमें दूध या दूध की फैट का इस्तेमाल हुआ है.
Published at : 16 Aug 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
Fake Ghee Analogue Paneer UP Analog Paneer Ghee Ban Adulteration Tips

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