आजादी से पहले या बाद में..कब शुरू हुआ था ₹1 का सिक्का, क्या है इतिहास?

₹1 के सिक्के निकल से कॉपर निकल और बाद में फेरिटिक स्टेनलेस स्टील में बदल गए. 1988 से हल्के स्टील के सिक्के लाए गए, ताकि सिक्कों को पिघलाकर धातु निकालने की कोशिशों को कम किया जा सके.