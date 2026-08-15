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आजादी से पहले या बाद में..कब शुरू हुआ था ₹1 का सिक्का, क्या है इतिहास?
₹1 Coin History: भारत में ₹1 का सिक्का वक्त के साथ-साथ काफी ज्यादा बदला है. आइए जानते हैं क्या है इस सिक्के का इतिहास.
₹1 Coin History: भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस देश की मुद्रा में ₹1 का सिक्का काफी आम हिस्सा लगा सकता है. लेकिन इसका इतिहास ब्रिटिश दौर का है. यह भारत के गणतंत्र बनने से लगभग दो सदी पहले शुरू हुआ था. 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले रुपये के सिक्के से लेकर ₹ के निशान वाले आधुनिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के तक इसके डिजाइन, धातु और मूल्य प्रणाली में कई बार बदलाव हुए हैं. आइए जानते हैं इस ₹1 के सिक्के के इतिहास के बारे में.
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Published at : 15 Aug 2026 05:57 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion