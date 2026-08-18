कौन-कौन सी बंदूक की गोलियां नहीं रोक पाती बुलेटप्रूफ जैकेट?

इसके अलावा, उच्च श्रेणी के सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए जैकेट के भीतर सिरेमिक या हार्ड स्टील की मजबूत प्लेटें लगाई जाती हैं. ये प्लेटें गोली के प्रभाव को बड़े हिस्से में फैलाकर उसकी गति को कम कर देती हैं, जिससे पहनने वाले को घातक चोट नहीं लगती है.