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कौन-कौन सी बंदूक की गोलियां नहीं रोक पाती बुलेटप्रूफ जैकेट?
Bullet Proof Jackets: बुलेटप्रूफ जैकेट जवानों को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन कुछ बेहद ताकतवर और स्पीड से आने वाली पिस्तौल की गोलियां पास से चलाए जाने पर इसे भेद सकती हैं.
Bullet Proof Jackets: सैन्य अभियानों और सुरक्षा बलों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट एक जीवन रक्षक कवच माना जाता है. युद्ध या मुठभेड़ के दौरान जवान अपनी जान बचाने के लिए इस सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, आम लोगों के मन में यह धारणा होती है कि यह जैकेट हर प्रकार के हमले को रोक सकती है, जो कि पूरी तरह सच नहीं है. आधुनिक हथियार और विशेष गोलियों की ताकत के आगे कई बार बुलेटप्रूफ जैकेट भी बेअसर साबित हो जाती है.
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Published at : 18 Aug 2026 03:46 PM (IST)
Tags :AK 47 Bullet Proof Jackets
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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