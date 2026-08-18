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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकौन-कौन सी बंदूक की गोलियां नहीं रोक पाती बुलेटप्रूफ जैकेट?

कौन-कौन सी बंदूक की गोलियां नहीं रोक पाती बुलेटप्रूफ जैकेट?

Bullet Proof Jackets: बुलेटप्रूफ जैकेट जवानों को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन कुछ बेहद ताकतवर और स्पीड से आने वाली पिस्तौल की गोलियां पास से चलाए जाने पर इसे भेद सकती हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 18 Aug 2026 03:46 PM (IST)
Bullet Proof Jackets: बुलेटप्रूफ जैकेट जवानों को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन कुछ बेहद ताकतवर और स्पीड से आने वाली पिस्तौल की गोलियां पास से चलाए जाने पर इसे भेद सकती हैं.

Bullet Proof Jackets: सैन्य अभियानों और सुरक्षा बलों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट एक जीवन रक्षक कवच माना जाता है. युद्ध या मुठभेड़ के दौरान जवान अपनी जान बचाने के लिए इस सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, आम लोगों के मन में यह धारणा होती है कि यह जैकेट हर प्रकार के हमले को रोक सकती है, जो कि पूरी तरह सच नहीं है. आधुनिक हथियार और विशेष गोलियों की ताकत के आगे कई बार बुलेटप्रूफ जैकेट भी बेअसर साबित हो जाती है.

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बुलेटप्रूफ जैकेट को तैयार करने के लिए विशेष तकनीकों और बेहद मजबूत धागों का उपयोग किया जाता है. इसे मुख्य रूप से डायनेमा या हाई डेनियर पॉलीएथिलीन जैसे हल्के मगर मजबूत फाइबर से बनाया जाता है.
बुलेटप्रूफ जैकेट को तैयार करने के लिए विशेष तकनीकों और बेहद मजबूत धागों का उपयोग किया जाता है. इसे मुख्य रूप से डायनेमा या हाई डेनियर पॉलीएथिलीन जैसे हल्के मगर मजबूत फाइबर से बनाया जाता है.
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इसके अलावा, उच्च श्रेणी के सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए जैकेट के भीतर सिरेमिक या हार्ड स्टील की मजबूत प्लेटें लगाई जाती हैं. ये प्लेटें गोली के प्रभाव को बड़े हिस्से में फैलाकर उसकी गति को कम कर देती हैं, जिससे पहनने वाले को घातक चोट नहीं लगती है.
इसके अलावा, उच्च श्रेणी के सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए जैकेट के भीतर सिरेमिक या हार्ड स्टील की मजबूत प्लेटें लगाई जाती हैं. ये प्लेटें गोली के प्रभाव को बड़े हिस्से में फैलाकर उसकी गति को कम कर देती हैं, जिससे पहनने वाले को घातक चोट नहीं लगती है.
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निर्माण प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर बुलेटप्रूफ जैकेट का कड़ा प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है. अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस (NIJ) द्वारा तय मानकों के आधार पर जैकेट की सुरक्षा क्षमता की अलग-अलग श्रेणियों में जांच होती है.
निर्माण प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर बुलेटप्रूफ जैकेट का कड़ा प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है. अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस (NIJ) द्वारा तय मानकों के आधार पर जैकेट की सुरक्षा क्षमता की अलग-अलग श्रेणियों में जांच होती है.
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परीक्षण में यह देखा जाता है कि जैकेट कितनी गति और क्षमता की गोली का सामना कर सकती है. इस जांच के बाद ही जवानों को उपयोग के लिए यह जैकेट सौंपी जाती है, ताकि मैदान में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
परीक्षण में यह देखा जाता है कि जैकेट कितनी गति और क्षमता की गोली का सामना कर सकती है. इस जांच के बाद ही जवानों को उपयोग के लिए यह जैकेट सौंपी जाती है, ताकि मैदान में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
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सुरक्षा मानकों के बावजूद कुछ शक्तिशाली राइफलों की गोलियां इस कवच को पार कर सकती हैं. उदाहरण के लिए, .308 विंचेस्टर कैलिबर की गोलियां, जिनका इस्तेमाल स्नाइपर और सैन्य बलों द्वारा किया जाता है, बेहद मारक होती हैं.
सुरक्षा मानकों के बावजूद कुछ शक्तिशाली राइफलों की गोलियां इस कवच को पार कर सकती हैं. उदाहरण के लिए, .308 विंचेस्टर कैलिबर की गोलियां, जिनका इस्तेमाल स्नाइपर और सैन्य बलों द्वारा किया जाता है, बेहद मारक होती हैं.
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इसके अलावा दुनियाभर में प्रसिद्ध AK-47 असॉल्ट राइफल से निकलने वाली 7.62x39 मिमी की गोली भी बहुत स्पीड में आने के कारण साधारण बुलेटप्रूफ जैकेट को आसानी से भेदने की क्षमता रखती है.
इसके अलावा दुनियाभर में प्रसिद्ध AK-47 असॉल्ट राइफल से निकलने वाली 7.62x39 मिमी की गोली भी बहुत स्पीड में आने के कारण साधारण बुलेटप्रूफ जैकेट को आसानी से भेदने की क्षमता रखती है.
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सिर्फ बड़ी राइफलें ही नहीं, बल्कि कुछ ताकतवर पिस्तौलें भी जैकेट के लिए खतरा बन सकती हैं. .44 मैग्नम, .357 मैग्नम और अत्यंत विनाशकारी .50 BMG कैलिबर की गोलियां अगर बेहद पास से चलाई जाएं, तो ये जैकेट की परतों को चीर सकती हैं.
सिर्फ बड़ी राइफलें ही नहीं, बल्कि कुछ ताकतवर पिस्तौलें भी जैकेट के लिए खतरा बन सकती हैं. .44 मैग्नम, .357 मैग्नम और अत्यंत विनाशकारी .50 BMG कैलिबर की गोलियां अगर बेहद पास से चलाई जाएं, तो ये जैकेट की परतों को चीर सकती हैं.
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हालांकि, इन भारी गोलियों का असर दूरी पर भी निर्भर करता है. यदि फायरिंग काफी दूरी से की गई हो, तो हवा के दबाव से गोली की गति कम हो जाती है और जैकेट उसे रोकने में सक्षम हो जाती है.
हालांकि, इन भारी गोलियों का असर दूरी पर भी निर्भर करता है. यदि फायरिंग काफी दूरी से की गई हो, तो हवा के दबाव से गोली की गति कम हो जाती है और जैकेट उसे रोकने में सक्षम हो जाती है.
Published at : 18 Aug 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
AK 47 Bullet Proof Jackets

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