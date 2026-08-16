घूमते-घूमते रुक जाए धरती तो क्या होगा, क्या होगा असर?

पृथ्वी का घूमना इसके अंदरूनी तरल कोर को सक्रिय रखता है, जिससे एक सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र बनता है. घूर्णन रुकते ही यह चुंबकीय ढाल पूरी तरह खत्म हो जाएगी और सूर्य से आने वाली खतरनाक रेडिएशन सीधे धरातल पर पहुंचेगी. इसके अलावा धरती का अंदरूनी संतुलन बिगड़ने से हर तरफ महाविनाशकारी भूकंप आएंगे, जमीन फटने लगेगी और सक्रिय ज्वालामुखी एक साथ फटने लगेंगे.