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घूमते-घूमते रुक जाए धरती तो क्या होगा, क्या होगा असर?
धरती हर वक्त अपनी धुरी पर घूमती रहती है. लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे, तो 6 महीने के दिन-रात, विनाशकारी समुद्री तूफानों और रेडिएशन के कारण जीवन खत्म हो सकता है.
अगर धरती अपनी धुरी पर घूमना अचानक बंद कर दे, तो क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा होना पूरी तरह असंभव है, लेकिन इस विचार से यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी का मौसम, जीवन, समुद्र और हरियाली इसकी घूर्णन गति पर किस तरह टिके हुए हैं. अगर धरती का घूमना रुक गया, तो जीवन का अस्तित्व ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा.
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Published at : 16 Aug 2026 03:27 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion