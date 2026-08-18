दक्षिण भारत की पहचान माने जाने वाले डोसे को लोग आमतौर पर हाथ से खाना पसंद करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने इस पुराने तरीके को लेकर नई बहस छेड़ दी है. वीडियो में नागपुर के एक एटीकेट कोच ने बताया कि रेस्टोरेंट में डोसा हाथ की बजाय चम्मच और कांटे से खाना ज्यादा बेहतर और हाइजीनिक हो सकता है. बस फिर क्या था, इंटरनेट पर लोगों की राय बंट गई.

कोच ने दिखाया दोसा खाने का अलग तरीका

वायरल वीडियो में एटीकेट कोच पहले कांटा और चम्मच हाथ में लेते हैं. इसके बाद वह डोसे को छोटे पैकेट की तरह मोड़ते हैं, फिर कांटे से उसका छोटा टुकड़ा काटकर चम्मच में रखते हैं और खाते हैं. उनका कहना था कि रेस्टोरेंट में इस तरह खाना ज्यादा साफ-सुथरा और सलीकेदार लग सकता है.

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'Graceful Dining' की दी सलाह

वीडियो के कैप्शन में कहा गया कि चम्मच और कांटे का इस्तेमाल करने से खाना ज्यादा हाइजीनिक हो सकता है, खासकर तब जब आप बाहर खाना खा रहे हों. साथ ही यह भी कहा गया कि अच्छे टेबल मैनर्स और कॉन्फिडेंस के साथ खाना खाना एक अच्छी आदत है.

लोगों ने कहा- दोसा हाथ से ही अच्छा लगता है

हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स इस बात से पूरी तरह सहमत नजर नहीं आए. कई लोगों ने कहा कि अगर हाथ अच्छी तरह धोए गए हों तो हाथ से खाना बिल्कुल भी अनहाइजीनिक नहीं है. उनके मुताबिक डोसा, इडली, वडा जैसे कई भारतीय खाने हाथ से खाने पर ही असली स्वाद देते हैं.

हाइजीन या सिर्फ पर्सनल चॉइस?

कई यूजर्स का कहना था कि यह हाइजीन का नहीं बल्कि पर्सनल पसंद का मामला है. कोई व्यक्ति चम्मच-कांटे से खाना चाहता है तो खाए, लेकिन हाथ से खाने को गलत या कम सभ्य बताना ठीक नहीं है. लोगों ने याद दिलाया कि भारतीय संस्कृति में हाथ से खाना खाने की परंपरा सदियों पुरानी है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में जमकर चर्चा हुई. कुछ लोगों ने कोच के तरीके को प्रोफेशनल और मॉडर्न बताया. वहीं बड़ी संख्या में यूजर्स ने कहा कि गर्मागर्म डोसे का असली मजा हाथ से तोड़कर चटनी और सांभर के साथ खाने में ही है. कुल मिलाकर, एक साधारण डोसे ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है. सवाल यही है कि डोसा हाथ से खाना बेहतर है या चम्मच-कांटे से? इंटरनेट पर फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क दे रहे हैं.

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