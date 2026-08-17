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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकौन है JCB कंपनी का मालिक, बुलडोजर के अलावा क्या-क्या बनाती है?

कौन है JCB कंपनी का मालिक, बुलडोजर के अलावा क्या-क्या बनाती है?

JCB Owner: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर जेसीबी कंपनी का मालिक कौन है. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 17 Aug 2026 02:25 PM (IST)
JCB Owner: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर जेसीबी कंपनी का मालिक कौन है. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

JCB Owner: जब लोग जेसीबी शब्द को सुनते हैं तो आमतौर पर उनके दिमाग में कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी खोदती हुई चमकीले पीले रंग की मशीन की तस्वीर ही आती है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिसे आमतौर पर जेसीबी बुलडोजर कहा जाता है वह असल में एक बैकहो लोडर है. यह कंपनी के सबसे पहचाने जाने वाले प्रॉडक्ट्स में से एक है. आइए जानते हैं कि आखिर जेसीबी कंपनी का मालिक कौन है और इस बुलडोजर के अलावा कंपनी क्या-क्या बनाती है.

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जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड ने 23 अक्टूबर 1945 को ब्रिटेन के उट्टोक्सेटर में एक छोटे से किराए के गैरेज में कंपनी शुरू की थी.
जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड ने 23 अक्टूबर 1945 को ब्रिटेन के उट्टोक्सेटर में एक छोटे से किराए के गैरेज में कंपनी शुरू की थी.
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कंपनी का नाम इसके फाउंडर और शुरुआती दौर में इसे आगे बढ़ाने वाले जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड के शुरुआती अक्षरों से लिया गया है.
कंपनी का नाम इसके फाउंडर और शुरुआती दौर में इसे आगे बढ़ाने वाले जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड के शुरुआती अक्षरों से लिया गया है.
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जेसीबी आज भी परिवार के कंट्रोल वाला बिजनेस है. इसके अध्यक्ष ब्रिटिश बिजनेसमैन एंथोनी बैमफोर्ड हैं.
जेसीबी आज भी परिवार के कंट्रोल वाला बिजनेस है. इसके अध्यक्ष ब्रिटिश बिजनेसमैन एंथोनी बैमफोर्ड हैं.
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जिसे आमतौर पर जेसीबी बुलडोजर कहा जाता है, उस मशीन में आगे की तरफ एक लोडर और पीछे की तरफ खुदाई करने वाला आर्म होता है. इससे यह कई तरह के कंस्ट्रक्शन कामों के लिए उपयोगी हो जाती है.
जिसे आमतौर पर जेसीबी बुलडोजर कहा जाता है, उस मशीन में आगे की तरफ एक लोडर और पीछे की तरफ खुदाई करने वाला आर्म होता है. इससे यह कई तरह के कंस्ट्रक्शन कामों के लिए उपयोगी हो जाती है.
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भारत जेसीबी के अहम मैन्युफैक्चरिंग बेस में से एक बन गया है. यहां बनी मशीन 135 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं.
भारत जेसीबी के अहम मैन्युफैक्चरिंग बेस में से एक बन गया है. यहां बनी मशीन 135 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं.
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इसके प्रोडक्ट्स की रेंज में एक्सकेवेटर, व्हील्ड लोडर, कॉम्पेक्टर, रोड रोलर, टेलीहैंडलर, फोर्कलिफ्ट और स्किड-स्टीयर लोडर शामिल हैं.
इसके प्रोडक्ट्स की रेंज में एक्सकेवेटर, व्हील्ड लोडर, कॉम्पेक्टर, रोड रोलर, टेलीहैंडलर, फोर्कलिफ्ट और स्किड-स्टीयर लोडर शामिल हैं.
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जेसीबी मशीनों को चमकीले पीले रंग में इस वजह से रंगा गया था ताकि व्यस्त कंस्ट्रक्शन साइट पर वह आसानी से दिखाई दें. साथ ही सुरक्षा बेहतर हो. बाद में यह कंपनी की ग्लोबल ब्रांड का पहचान बन गया.
जेसीबी मशीनों को चमकीले पीले रंग में इस वजह से रंगा गया था ताकि व्यस्त कंस्ट्रक्शन साइट पर वह आसानी से दिखाई दें. साथ ही सुरक्षा बेहतर हो. बाद में यह कंपनी की ग्लोबल ब्रांड का पहचान बन गया.
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कंस्ट्रक्शन और खेती के उपकरणों के साथ-साथ जेसीबी मशीनरी और बिजली से जुड़े कामों में इस्तेमाल होने वाले डीजल इंजन और जनरेटर भी बनाती है.
कंस्ट्रक्शन और खेती के उपकरणों के साथ-साथ जेसीबी मशीनरी और बिजली से जुड़े कामों में इस्तेमाल होने वाले डीजल इंजन और जनरेटर भी बनाती है.
Published at : 17 Aug 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
JCB Owner JCB Company Bamford Family

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