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कौन है JCB कंपनी का मालिक, बुलडोजर के अलावा क्या-क्या बनाती है?
JCB Owner: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर जेसीबी कंपनी का मालिक कौन है. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.
JCB Owner: जब लोग जेसीबी शब्द को सुनते हैं तो आमतौर पर उनके दिमाग में कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी खोदती हुई चमकीले पीले रंग की मशीन की तस्वीर ही आती है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिसे आमतौर पर जेसीबी बुलडोजर कहा जाता है वह असल में एक बैकहो लोडर है. यह कंपनी के सबसे पहचाने जाने वाले प्रॉडक्ट्स में से एक है. आइए जानते हैं कि आखिर जेसीबी कंपनी का मालिक कौन है और इस बुलडोजर के अलावा कंपनी क्या-क्या बनाती है.
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Published at : 17 Aug 2026 02:25 PM (IST)
Tags :JCB Owner JCB Company Bamford Family
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion