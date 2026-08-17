कौन है JCB कंपनी का मालिक, बुलडोजर के अलावा क्या-क्या बनाती है?

जिसे आमतौर पर जेसीबी बुलडोजर कहा जाता है, उस मशीन में आगे की तरफ एक लोडर और पीछे की तरफ खुदाई करने वाला आर्म होता है. इससे यह कई तरह के कंस्ट्रक्शन कामों के लिए उपयोगी हो जाती है.