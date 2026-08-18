'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक

एनिमेटेड मूवी 'महाप्रभु जगन्नाथ' 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी लेकिन कानूनी पचड़े में फंसने के बाद इसकी रिलीज डेट टल गई थी. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद इस मच अवेटेड एनिमेटेड फीचर फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की देशभर में रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. जानते हैं ये कब सिनेमाघरो में दस्तक देगी.

कब रिलीज होगी 'महाप्रभु जगन्नाथ'?

बता दें कि ओडिशा की पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म बताई जा रही 'महाप्रभु जगन्नाथ' अब 28 अगस्त 2026 को सिनेपोलिस के जरिए पैन इंडिया रिलीज़ किया जाएगा. इसे युवाओं में भक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों को जगाने के मकसद से एक काल्पनिक कहानी के तौर पर बनाया गया है. बता दें कि ये फिल्म पॉपुलर एनिमेटेड सीरीज 'जय जगन्नाथ' का सिनेमाई विस्तार है, जिसे यूट्यूब पर 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं.





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क्यों टली थी 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज

बता दें कि ये फिल्म 17 जुलाई को थिएटर में रिलीज होनी थी लेकिन इससे पहले ओडिशा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) के आधार पर फिल्म के कंटेंट के लीगल रिव्यू की मांग को लेकर देशभर में इसकी रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इस पर इस आदेश को चुनौती देते हुए फिल्म के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. मेकर्स ने अपनी याचिका में फिल्म को मिले सीबीएफसी के 'यू' सर्टिफिकेशन और देशभर में 300 से ज्यादा सिनेमाघरों की बुकिंग के चलते हुए भारी वित्तीय नुकसान का भी जिक्र किया था.

वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशभर में फिल्म की रिलीज को मंजूरी दिए जाने के बाद अब फिल्म के निर्माता और डिस्ट्रिब्यूटर्स इसकी नई रिलीज़ रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं. पैन इंडिया पहुंच को ध्यान में रखते हुए प्रमुख थिएटर चेन सिनेपोलिस ने फिल्म को 28 अगस्त 2026 को रिलीज़ करने का फैसला किया है.

एनीमेशन फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' के बारे में

बता दें कि फिल्म का निर्माण एले एनिमेशंस के संस्थापक दुर्गा प्रसाद दलई ने किया है और निर्देशन श्रीपाद वारखेडकर ने किया है. फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले पल्लवी शर्मा ने लिखी है. इसके ओरिजनल सॉन्ग्स अर्जित श्रीवास्तव ने तैयार किए हैं, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अविरल कुमार ने दिया है और गीतों के बोल अतुल कुमार वर्मा ने लिखे हैं.

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