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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री

'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री

कुमारस्वामी ने कहा कि आप सोनिया गांधी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या वे हमारे देश की हैं? उन्होंने शादी की और यहां पर चली आयी. लेकिन उनकी रगों में इटली का खून दौड़ रहा है.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 18 Aug 2026 04:01 PM (IST)
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Vande Matram Row: राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीजेपी से लेकर जेडीएस तक, सभी की तरफ से सोनिया गांधी को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं. इसी बीच, हासन में केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सोनिया गांधी पर बड़ा तंज कसा. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी इस तरह के ‘‘मूर्खतापूर्ण कारण’’ देकर नहीं बच सकतीं, क्योंकि जनता सब देख रही है. 

कुमारस्वामी के बयान से नया विवाद

उन्होंने आगे कहा, ‘‘आप सोनिया गांधी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वे हमारे देश की हैं? उन्होंने शादी की और यहां आकर बस गईं. लेकिन उनकी रगों में इटली का खून दौड़ रहा है.’’ कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि वह इस बात पर चर्चा करना कि सोनिया गांधी इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं, अर्थहीन है. उन्होंने कहा कि देश की जनता सच्चाई देख सकती है.

दूसरी तरफ, बीजेपी सांसद और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी राष्ट्रीय गीत और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को लेकर दोहरा रवैया अपना रही है. भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा. 

बीजेपी का सोनिया पर अटैक

रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान ऐसा लगा कि सोनिया गांधी पूरे वंदे मातरम के गायन पर आपत्ति जता रही थीं. हालांकि, कांग्रेस की ओर से बाद में इसका अलग स्पष्टीकरण दिया गया था. रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के मीडिया प्रमुख द्वारा दिए गए उस स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए कहा कि सोनिया गांधी केवल खड़गे के लिए कुर्सी की व्यवस्था कर रही थीं, यह तर्क पूरी तरह गलत है.

बीजेपी सांसदों ने इसके बाद गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि वहां भी वंदे मातरम के केवल दो पद गाए गए. प्रसाद ने इसे कांग्रेस की कथित विचारधारा और उसके रवैये से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि आखिर राष्ट्रीय गीत को लेकर पार्टी का दृष्टिकोण क्या है.

उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस इस तरह की गतिविधियां करती रहेगी तो उसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर एकाधिकार का दावा करना बंद कर देना चाहिए. प्रसाद के मुताबिक, वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राष्ट्रीय गीत रहा है और इसकी ऐतिहासिक भूमिका को राजनीतिक सुविधा के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए. रविशंकर प्रसाद ने मल्लिकार्जुन खड़गे के उन सवालों का भी जवाब दिया, जिनमें भाजपा नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं.

ये भी पढ़ें: ‘केस करना है तो गांधी-नेहरू-पटेल और...’, गोवा में ऐसा क्यों बोले खरगे?

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 03:52 PM (IST)
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SONIA GANDHI Vande Matram Row
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