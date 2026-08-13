क्या टाटा संस में सिर्फ पारसी करते हैं काम, जानें किन धर्मों के लोग कार्यरत?

समूह का यह विशाल नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि आज इसमें 31 प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जिनका कारोबार दुनिया के 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है. इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाले इस समूह में हर क्षेत्र, राज्य और पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं.