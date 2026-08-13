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क्या टाटा संस में सिर्फ पारसी करते हैं काम, जानें किन धर्मों के लोग कार्यरत?
N Chandrasekaran TATA Sons Chairman: टाटा सन्स के पहले गैर-पारसी चेयरमैन रहे एन चंद्रशेखरन अगले साल फरवरी में पद छोड़ देंगे. चलिए जानें कि क्या यहां पर सिर्फ पारसी लोग काम करते हैं.
N Chandrasekaran TATA Sons Chairman: टाटा सन्स के कार्यकारी चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन द्वारा फरवरी 2027 में कार्यकाल समाप्त होने पर पद छोड़ने के ऐलान ने नई बहस को जन्म दे दिया है. पिछले छह महीनों से टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के बीच चल रहा टकराव इस फैसले के बाद खत्म हो गया है. चंद्रशेखरन समूह के 150 से अधिक वर्षों के इतिहास में शीर्ष पद पर बैठने वाले पहले गैर-पारसी अध्यक्ष थे. इस बदलाव के बाद एक बार फिर यह सवाल चर्चा में आ गया है कि क्या देश के इस सबसे बड़े कारोबारी समूह में केवल पारसी समुदाय का वर्चस्व है? आइए जानते हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 04:13 PM (IST)
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