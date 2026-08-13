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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या टाटा संस में सिर्फ पारसी करते हैं काम, जानें किन धर्मों के लोग कार्यरत?

क्या टाटा संस में सिर्फ पारसी करते हैं काम, जानें किन धर्मों के लोग कार्यरत?

N Chandrasekaran TATA Sons Chairman: टाटा सन्स के पहले गैर-पारसी चेयरमैन रहे एन चंद्रशेखरन अगले साल फरवरी में पद छोड़ देंगे. चलिए जानें कि क्या यहां पर सिर्फ पारसी लोग काम करते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 13 Aug 2026 04:13 PM (IST)
N Chandrasekaran TATA Sons Chairman: टाटा सन्स के पहले गैर-पारसी चेयरमैन रहे एन चंद्रशेखरन अगले साल फरवरी में पद छोड़ देंगे. चलिए जानें कि क्या यहां पर सिर्फ पारसी लोग काम करते हैं.

N Chandrasekaran TATA Sons Chairman: टाटा सन्स के कार्यकारी चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन द्वारा फरवरी 2027 में कार्यकाल समाप्त होने पर पद छोड़ने के ऐलान ने नई बहस को जन्म दे दिया है. पिछले छह महीनों से टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के बीच चल रहा टकराव इस फैसले के बाद खत्म हो गया है. चंद्रशेखरन समूह के 150 से अधिक वर्षों के इतिहास में शीर्ष पद पर बैठने वाले पहले गैर-पारसी अध्यक्ष थे. इस बदलाव के बाद एक बार फिर यह सवाल चर्चा में आ गया है कि क्या देश के इस सबसे बड़े कारोबारी समूह में केवल पारसी समुदाय का वर्चस्व है? आइए जानते हैं.

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जमशेदजी टाटा द्वारा 1868 में स्थापित टाटा समूह में दशकों तक केवल टाटा परिवार या पारसी समुदाय से जुड़े सदस्यों को ही शीर्ष पद दिया जाता था. वर्ष 2017 में रतन टाटा ने इस ऐतिहासिक परंपरा को बदलते हुए एन. चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन चुना.
जमशेदजी टाटा द्वारा 1868 में स्थापित टाटा समूह में दशकों तक केवल टाटा परिवार या पारसी समुदाय से जुड़े सदस्यों को ही शीर्ष पद दिया जाता था. वर्ष 2017 में रतन टाटा ने इस ऐतिहासिक परंपरा को बदलते हुए एन. चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन चुना.
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चंद्रशेखरन न तो पारसी थे और न ही टाटा परिवार से संबंधित थे. रतन टाटा ने उनकी बेमिसाल पेशेवर क्षमता, कार्यकुशलता और गहरे भरोसे के आधार पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसे भारतीय कॉर्पोरेट जगत में बड़े बदलाव के रूप में देखा गया.
चंद्रशेखरन न तो पारसी थे और न ही टाटा परिवार से संबंधित थे. रतन टाटा ने उनकी बेमिसाल पेशेवर क्षमता, कार्यकुशलता और गहरे भरोसे के आधार पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसे भारतीय कॉर्पोरेट जगत में बड़े बदलाव के रूप में देखा गया.
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वर्तमान में टाटा समूह देश और दुनिया की सबसे बड़ी रोजगारदाता कंपनियों में से एक है. आधिकारिक डेटा के मुताबिक, टाटा ग्रुप में इस समय 10,28,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं.
वर्तमान में टाटा समूह देश और दुनिया की सबसे बड़ी रोजगारदाता कंपनियों में से एक है. आधिकारिक डेटा के मुताबिक, टाटा ग्रुप में इस समय 10,28,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं.
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समूह का यह विशाल नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि आज इसमें 31 प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जिनका कारोबार दुनिया के 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है. इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाले इस समूह में हर क्षेत्र, राज्य और पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं.
समूह का यह विशाल नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि आज इसमें 31 प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जिनका कारोबार दुनिया के 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है. इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाले इस समूह में हर क्षेत्र, राज्य और पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं.
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टाटा समूह में नौकरियों को लेकर किसी खास धर्म या जाति का दबदबा नहीं है. टाटा सन्स की आधिकारिक नीति समान अवसर के सिद्धांत पर काम करती है. यहां सिर्फ योग्यता, काबिलियत और काम के प्रति ईमानदारी को प्राथमिकता दी जाती है.
टाटा समूह में नौकरियों को लेकर किसी खास धर्म या जाति का दबदबा नहीं है. टाटा सन्स की आधिकारिक नीति समान अवसर के सिद्धांत पर काम करती है. यहां सिर्फ योग्यता, काबिलियत और काम के प्रति ईमानदारी को प्राथमिकता दी जाती है.
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कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक, उम्मीदवारों या कर्मचारियों के साथ नस्ल, जाति, धर्म, रंग, वंश, वैवाहिक स्थिति, लिंग, यौन रुझान, उम्र, राष्ट्रीयता, जातीय मूल या किसी भी शारीरिक अक्षमता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है.
कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक, उम्मीदवारों या कर्मचारियों के साथ नस्ल, जाति, धर्म, रंग, वंश, वैवाहिक स्थिति, लिंग, यौन रुझान, उम्र, राष्ट्रीयता, जातीय मूल या किसी भी शारीरिक अक्षमता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है.
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एन. चंद्रशेखरन की बात करें तो उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपनी पुरानी संरचना से निकलकर नए दौर में प्रवेश किया. उन्होंने समूह की सैकड़ों उलझी और बिखरी हुई कंपनियों को एक साथ जोड़कर उनके कामकाज को सरल बनाया.
एन. चंद्रशेखरन की बात करें तो उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपनी पुरानी संरचना से निकलकर नए दौर में प्रवेश किया. उन्होंने समूह की सैकड़ों उलझी और बिखरी हुई कंपनियों को एक साथ जोड़कर उनके कामकाज को सरल बनाया.
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इसके अलावा, उन्होंने भविष्य की तकनीकों में भारी निवेश किया, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे टाटा न्यू और बिगबास्केट) शामिल हैं. उनकी इन सफलताओं को देखते हुए 2022 में रतन टाटा की सिफारिश पर उनका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया गया था.
इसके अलावा, उन्होंने भविष्य की तकनीकों में भारी निवेश किया, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे टाटा न्यू और बिगबास्केट) शामिल हैं. उनकी इन सफलताओं को देखते हुए 2022 में रतन टाटा की सिफारिश पर उनका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया गया था.
Published at : 13 Aug 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
N Chandrasekaran Tata Sons Chairman TATA Group

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