स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआपसी मारपीट में थमी पत्नी की सांसें, घबराए पति ने लगाई फांसी, दोनों की मौत

आपसी मारपीट में थमी पत्नी की सांसें, घबराए पति ने लगाई फांसी, दोनों की मौत

बेंगलुरु में घरेलू विवाद के चलते एक कपल की मौत का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी है.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 16 Aug 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

बेंगलुरु में घरेलू विवाद के चलते एक कपल (पति-पत्नी) की मौत का मामला सामने आया है. ये घटना राजेश्वरी नगर के हेग्गनहल्ली इलाके की बताई जा रही है. मृतकों की पहचान 29 वर्षीय पद्मावती और 32 वर्षीय सुमंत जैन के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक सुमंत सिविल इंजीनियर था, जबकि उसकी पत्नी पद्मावती कैब कंपनी में काम करती थी.

खबरों के मुताबिक, बीती रात कपल के बीच तीखी बहस हुई. यह बहस तब और बढ़ गई जब पति सुमंत जैन ने गुस्से में अपनी पत्नी पद्मावती के साथ मारपीट की. बताया जा रहा है कि इस दौरान पद्मावती के चेहरे पर जोरदार चोट लगी और वह बेहोश हो गईं. इसके बाद जब सुमंत ने उसे जगाने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि पद्मावती की सांसें रुक गई थीं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस कारण डरे घबराए सुमंत ने अपनी जान देने से पहले अपनी मां को फोन किया और उन्हें घटना के बारे में बताया. उसने अपनी मां को एक मैसेज भेजा और फिर हॉल में लगे सीलिंग फ़ैन से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. सुमंत की मां ने कुछ देर बाद मैसेज देखा और तुरंत मकान मालिक को इसकी सूचना दी. जब घर की जांच की गई, तो सुमंत मृत पाया गया. राजागोपाल नगर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी है.

कारणों का नहीं चल सका पता
मृतका पद्मावती मूल रूप से हुब्बल्ली की रहने वाली थी और एक कैब कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी तो वहीं उसका पति सुमंत दक्षिण कन्नड़ का रहने वाला था.  उसने सिविल इंजीनियरिंग की थी. दोनों की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी. पुलिस को शुरुआती जांच में घरेलू विवाद के बाद हिंसा की आशंका है. हालांकि, महिला की मौत का वास्तविक कारण और दोनों घटनाओं के बीच की पूरी कड़ी अभी स्पष्ट नहीं है.

ये भी पढ़ें

बंगाल: पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का फंदे से लटका मिला शव, TMC कार्यालय में मौत

Published at : 16 Aug 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Couple SUICIDE POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आपसी मारपीट में थमी पत्नी की सांसें, घबराए पति ने लगाई फांसी, दोनों की मौत
आपसी मारपीट में थमी पत्नी की सांसें, घबराए पति ने लगाई फांसी, दोनों की मौत
इंडिया
वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री की बंदूक से चली गोली, दो लोग घायल
वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री की बंदूक से चली गोली, दो लोग घायल
इंडिया
ममता के करीब कौन हैं आशीष बनर्जी? TMC ऑफिस में मिले सुसाइड नोट में क्या लिखा
ममता के करीब कौन हैं आशीष बनर्जी? TMC ऑफिस में मिले सुसाइड नोट में क्या लिखा
इंडिया
‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व’, PM मोदी के बयान पर चिदंबरम का पलटवार
‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व’, PM मोदी के बयान पर चिदंबरम का पलटवार
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व’, PM मोदी के बयान पर चिदंबरम का पलटवार
‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व’, PM मोदी के बयान पर चिदंबरम का पलटवार
महाराष्ट्र
अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, पान मसाला से जुड़ा है मामला
अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, पान मसाला से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन हॉस्पिटल में एडमिट, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज
दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन हॉस्पिटल में एडमिट, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टेस्ट, तो बिगड़ जाएगा WTC फाइनल का पूरा समीकरण!
बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टेस्ट, तो बिगड़ जाएगा WTC फाइनल का पूरा समीकरण!
इंडिया
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
विश्व
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
Home Tips
How To Get Rid Of Ants In Kitchen: चीनी के डिब्बे में घुस जाती हैं चींटियां? इस आसान हैक से भगाएं
चीनी के डिब्बे में घुस जाती हैं चींटियां? इस आसान हैक से भगाएं
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget