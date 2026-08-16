आपसी मारपीट में थमी पत्नी की सांसें, घबराए पति ने लगाई फांसी, दोनों की मौत

बेंगलुरु में घरेलू विवाद के चलते एक कपल (पति-पत्नी) की मौत का मामला सामने आया है. ये घटना राजेश्वरी नगर के हेग्गनहल्ली इलाके की बताई जा रही है. मृतकों की पहचान 29 वर्षीय पद्मावती और 32 वर्षीय सुमंत जैन के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक सुमंत सिविल इंजीनियर था, जबकि उसकी पत्नी पद्मावती कैब कंपनी में काम करती थी.

खबरों के मुताबिक, बीती रात कपल के बीच तीखी बहस हुई. यह बहस तब और बढ़ गई जब पति सुमंत जैन ने गुस्से में अपनी पत्नी पद्मावती के साथ मारपीट की. बताया जा रहा है कि इस दौरान पद्मावती के चेहरे पर जोरदार चोट लगी और वह बेहोश हो गईं. इसके बाद जब सुमंत ने उसे जगाने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि पद्मावती की सांसें रुक गई थीं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस कारण डरे घबराए सुमंत ने अपनी जान देने से पहले अपनी मां को फोन किया और उन्हें घटना के बारे में बताया. उसने अपनी मां को एक मैसेज भेजा और फिर हॉल में लगे सीलिंग फ़ैन से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. सुमंत की मां ने कुछ देर बाद मैसेज देखा और तुरंत मकान मालिक को इसकी सूचना दी. जब घर की जांच की गई, तो सुमंत मृत पाया गया. राजागोपाल नगर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी है.

कारणों का नहीं चल सका पता

मृतका पद्मावती मूल रूप से हुब्बल्ली की रहने वाली थी और एक कैब कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी तो वहीं उसका पति सुमंत दक्षिण कन्नड़ का रहने वाला था. उसने सिविल इंजीनियरिंग की थी. दोनों की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी. पुलिस को शुरुआती जांच में घरेलू विवाद के बाद हिंसा की आशंका है. हालांकि, महिला की मौत का वास्तविक कारण और दोनों घटनाओं के बीच की पूरी कड़ी अभी स्पष्ट नहीं है.

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