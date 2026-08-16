चांद पर जमीन किसकी, क्या कोई देश वहां अपना इलाका बना सकता है?

Can You Buy Land on Moon: जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है या चंद्रयान जैसा मिशन सफल होता है, तो मन में एक सवाल जरूर आता है. क्या भारत या कोई दूसरा देश चांद पर जमीन खरीद सकता है. क्या वहां अपना घर या जगह बनाई जा सकती है. इसका जवाब है नहीं. चांद पर किसी एक देश का मालिकाना हक नहीं हो सकता.

चांद पर किसी देश का अधिकार नहीं

चांद किसी एक देश का नहीं है. इसके लिए साल 1967 में एक समझौता हुआ था, जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी कहा जाता है. इसमें साफ कहा गया है कि कोई भी देश चांद या अंतरिक्ष के किसी दूसरे हिस्से को अपना नहीं बता सकता. इसका मतलब है कि अगर कोई देश चांद पर अपना झंडा लगा भी दे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने वहां की जमीन पर अपना हक जमा लिया है. भारत, अमेरिका, चीन या कोई भी दूसरा देश चांद के किसी हिस्से को अपना नहीं कह सकता.

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फिर चांद पर झंडा क्यों लगाया जाता है?

अमेरिका के अपोलो मिशन के दौरान वहां झंडा लगाया गया था. इसे देखकर कई लोगों को लगा कि अमेरिका ने चांद की जमीन पर अपना हक कर लिया है. लेकिन ऐसा नहीं था. चांद पर झंडा लगाना सिर्फ एक बड़ी कामयाबी का निशान था. इसका मतलब यह नहीं था कि अमेरिका ने वहां की जमीन खरीद ली या उस पर अपना अधिकार कर लिया.

इसी तरह अगर भविष्य में भारत भी चांद पर अपना झंडा लगाता है, तो वह भारत की कामयाबी का निशान होगा. इससे चांद की जमीन भारत की नहीं हो जाएगी.

चांद पर जमीन बेचने वाली वेबसाइट का क्या सच है?

आपने कई बार ऐसी वेबसाइट या विज्ञापन जरूर देखे होंगे. जहां चांद पर जमीन खरीदने की बात कही जाती है. कुछ लोग पैसे देकर चांद की जमीन का सर्टिफिकेट भी लेते हैं. लेकिन ऐसा सर्टिफिकेट आपको चांद की जमीन का असली मालिक नहीं बनाता. यह सिर्फ एक तरह की यादगार चीज होती है. इसका कोई कानूनी मतलब नहीं है. यानी अगर कोई आपको चांद पर एक एकड़ जमीन बेचने की बात कहता है, तो आपको सावधान रहना चाहिए.

हालांकि, चांद पर मौजूद चीजों के इस्तेमाल को लेकर आगे चलकर नियम बन रहे हैं. कई देश और कंपनियां चांद पर पानी की बर्फ और दूसरे सामान की खोज में रुचि दिखा रहे हैं. ऐसे कामों के लिए आने वाले समय में और साफ नियम बनाए जा सकते हैं.

फिलहाल इतना साफ है कि आप चांद पर जमीन खरीदकर उसके मालिक नहीं बन सकते. चांद किसी एक देश या इंसान की पर्सनल संपत्ति नहीं है. अगर कोई आपको चांद पर घर बनाने के लिए जमीन बेचने का दावा करे तो उस पर आसानी से भरोसा न करें.

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