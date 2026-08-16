IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'अगर साईं फिट हो जाए तो भी...' देवदत्त पडिक्कल को पूर्व क्रिकेटर ने बताया वरदान

'अगर साईं फिट हो जाए तो भी...' देवदत्त पडिक्कल को पूर्व क्रिकेटर ने बताया वरदान

Devdutt Padikkal: साई सुदर्शन चोट के कारण बाहर हो गए थे, जिस कारण देवदत्त पडिक्कल को गॉल में तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला. उन्होंने इसे अच्छा भुनाया और पहले दिन ऐतिहासिक शतक जड़ा.

Written By : शिवम |  Updated at : 16 Aug 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

देवदत्त पडिक्कल ने गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन शानदार शतक जड़ा. वह 15 अगस्त के दिन टेस्ट शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. हालांकि उन्हें नंबर-3 पर खेलने का मौका इसलिए मिल पाया, क्योंकि साई सुदर्शन चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे. पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर का मानना है कि नंबर-3 पोजीशन के लिए पडिक्कल किसी वरदान से कम नहीं है. उनके पास स्पिन खेलने का कमाल का हुनर है.

गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल रन आउट हुए थे, जिसके बाद तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल आए. उन्होंने स्पिन के खिलाफ शानदार खेल दिखाया, खराब गेंदों पर प्रहार किया तो अच्छी गेंदों को सम्मान भी दिया. उन्होंने पहले दिन 131 रन जड़कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. उनकी बल्लेबाजी में खास बात ये थी कि वह पूरे दिन नियंत्रण में दिखे, बैक-फुट पर शानदार खेल दिखाया. आगे बढ़कर शॉट और तेजी से दौड़ के साथ लगातार श्रीलंका के स्पिनर्स पर दबाव बनाते चले. संजय मांजरेकर ने उनकी बल्लेबाजी से खूब प्रभावित हुए, उन्होंने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा कि ये सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा है. पडिक्कल स्पिन के खिलाफ आसानी से खेलते हैं, डिफेन्स में भी अच्छे हैं और स्ट्राइक रोटेट करते रहने के साथ अटैकिंग शॉट भी खेलते हैं.

देवदत्त पडिक्कल की बैकफुट से अटैक करने की काबिलियत से मांजरेकर प्रभावित हुए, वह मानते हैं कि जहां गेंद ज्यादा टर्न होती है वहां ये जरुरी होता है. नजर आता है कि बल्लेबाज दबाव में नहीं है, बल्कि टर्न खेलने के लिए पूरी तरह तैयार और अपनी टाइमिंग और काबिलियत पर पूरा भरोसा रखता है.

यह भी पढ़ें- 2027 वनडे वर्ल्ड कप का महात्मा गांधी से क्या है कनेक्शन?

मांजरेकर ने कहा उनके पास ऐसी पिचों पर आगे बढ़कर साइट स्क्रीन के ऊपर से शॉट मारने की क्षमता भी है, इसलिए स्पिनर्स के लिए मददगार वाली पिचों पर साई सुदर्शन की वापसी के बाद भी नंबर-3 पर देवदत्त पडिक्कल को खिलाना चाहिए.

यह भी पढ़ें- बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टेस्ट, तो बिगड़ जाएगा WTC फाइनल का पूरा समीकरण!

देवदत्त पडिक्कल को लेकर संजय मांजरेकर ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "स्पिनरों के खिलाफ भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल एक वरदान साबित हुए हैं. डिफेंस और अटैक, दोनों में उनकी तकनीक बेहतरीन है."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Sanjay Manjrekar Indian Cricketer Devdutt Padikkal Galle International Stadium India Vs Sri Lanka 1st Test IND Vs SL 1st Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'अगर साईं फिट हो जाए तो भी...' देवदत्त पडिक्कल को पूर्व क्रिकेटर ने बताया वरदान
'अगर साईं फिट हो जाए तो भी...' देवदत्त पडिक्कल को पूर्व क्रिकेटर ने बताया वरदान
क्रिकेट
LIVE: गॉल में फिर शुरू हुई बारिश, कवर्स से ढका मैदान; पढ़ें क्या है ताजा अपडेट
LIVE: गॉल में फिर शुरू हुई बारिश, कवर्स से ढका मैदान; पढ़ें क्या है ताजा अपडेट
क्रिकेट
WTC की टेबल में भारत से ऊपर बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा नुकसान
WTC की टेबल में भारत से ऊपर बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा नुकसान
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप का महात्मा गांधी से क्या है कनेक्शन?
2027 वनडे वर्ल्ड कप का महात्मा गांधी से क्या है कनेक्शन?
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
महाराष्ट्र
अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, पान मसाला से जुड़ा है मामला
अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, पान मसाला से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन हॉस्पिटल में एडमिट, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज
दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन हॉस्पिटल में एडमिट, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टेस्ट, तो बिगड़ जाएगा WTC फाइनल का पूरा समीकरण!
बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टेस्ट, तो बिगड़ जाएगा WTC फाइनल का पूरा समीकरण!
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
विश्व
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
Home Tips
How To Get Rid Of Ants In Kitchen: चीनी के डिब्बे में घुस जाती हैं चींटियां? इस आसान हैक से भगाएं
चीनी के डिब्बे में घुस जाती हैं चींटियां? इस आसान हैक से भगाएं
ऑटो
Indicator Rules: इंडिकेटर नहीं, हाथ के इशारा से मोड़ते हैं बाइक? ये कितना बड़ा अपराध
इंडिकेटर नहीं, हाथ के इशारा से मोड़ते हैं बाइक? ये कितना बड़ा अपराध
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget