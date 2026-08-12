देश में ब्लॉक कंटेंट देखा तो कितनी मिल सकती है सजा, क्या हैं नियम?

इस मामले में POCSO कानून और आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत कड़े प्रावधान लागू होते हैं. इस तरह की सामग्री को देखने या अपने पास रखने पर व्यक्ति को 5 से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जाता है.