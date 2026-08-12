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देश में ब्लॉक कंटेंट देखा तो कितनी मिल सकती है सजा, क्या हैं नियम?
Blocked Content Viewing Punishment: ध्रुव राठी का एक वीडियो भारत में बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग इसे देख सकते हैं. चलिए जानें कि ब्लॉक कंटेंट देखने पर कितनी सजा है.
Blocked Content Viewing Punishment: यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक हालिया वीडियो को गूगल ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (GAC) के आदेश के बाद भारत में ब्लॉक कर दिया है. इस वीडियो पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे थे. यह वीडियो भले ही भारत के बाहर देखा जा सके, लेकिन देश के भीतर यह ब्लॉक हो चुका है. लेकिन फिर भी वीपीएन की मदद से इसे देखा जा सकता है. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर कोई भारत में ब्लॉक किया गया कंटेंट या वेबसाइट देखता है, तो देश के नियम-कानून क्या कहते हैं और क्या इसके लिए सजा हो सकती है.
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Published at : 12 Aug 2026 06:13 PM (IST)
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