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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Get Rid Of Ants In Kitchen: चीनी के डिब्बे में घुस जाती हैं चींटियां? इस आसान हैक से भगाएं

How To Get Rid Of Ants In Kitchen: चीनी के डिब्बे में घुस जाती हैं चींटियां? इस आसान हैक से भगाएं

Natural Ways To Get Rid Of Ants: घरों में चींटियों की परेशानी बढ़ जाती है. कभी ये फर्श पर लंबी लाइन बनाकर चलती दिखती हैं तो कभी सीधे किचन में पहुंचकर चीनी के डिब्बे पर हमला बोल देती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Aug 2026 10:27 AM (IST)
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How To Keep Ants Away From Sugar Container: बारिश का मौसम आते ही घरों में चींटियों की परेशानी बढ़ जाती है. कभी ये फर्श पर लंबी लाइन बनाकर चलती दिखती हैं तो कभी सीधे किचन में पहुंचकर चीनी के डिब्बे पर हमला बोल देती हैं. खासतौर पर चीनी, मिठाई और दूसरी मीठी चीजें चींटियों को जल्दी अपनी ओर खींचती हैं. डिब्बा अच्छी तरह बंद रखने के बावजूद कई बार ये छोटी-छोटी जगहों से अंदर पहुंच जाती हैं.

चींटियों को भगाने के लिए हर बार केमिकल स्प्रे या महंगे पेस्ट कंट्रोल की जरूरत नहीं होती. किचन में मौजूद कुछ चीजों की तेज खुशबू चींटियों को पसंद नहीं आती और इन्हें सही जगह इस्तेमाल करके उनकी आवाजाही कम की जा सकती है. अगर आपके घर में भी चीनी के डिब्बे के आसपास बार-बार चींटियां नजर आती हैं, तो ये आसान घरेलू उपाय काम आ सकते हैं.

चीनी के डिब्बे के पास रखें लौंग

चींटियों को दूर रखने के लिए लौंग सबसे आसान घरेलू उपायों में से एक है. इसकी तेज खुशबू चींटियों को पसंद नहीं आती. आप चीनी के डिब्बे के आसपास या जिस शेल्फ पर डिब्बा रखा है, वहां कुछ साबुत लौंग रख सकते हैं. ध्यान रखें कि लौंग को सीधे चीनी में डालने की बजाय डिब्बे के आसपास रखना बेहतर है, ताकि चीनी की खुशबू और स्वाद पर असर न पड़े. कुछ दिनों बाद लौंग की खुशबू कम होने लगे तो उसे बदल दें. इसके अलावा, किचन के उन कोनों में भी लौंग रखी जा सकती है, जहां से चींटियां अक्सर आती हैं.

तेजपत्ता भी कर सकता है मदद

किचन में मिलने वाला तेजपत्ता भी चींटियों को दूर रखने में मदद कर सकता है. इसकी तेज खुशबू के कारण चींटियां उस जगह से दूर रह सकती हैं. आप कुछ सूखे तेजपत्ते को हल्का सा तोड़कर चीनी के डिब्बे के पास रख सकते हैं. तेजपत्ते को किचन की अलमारी, शेल्फ या उन कोनों में भी रखा जा सकता है, जहां चींटियों की आवाजाही ज्यादा रहती है. खुशबू कम होने पर इसे बदल दें. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए आसान है, जो बिना केमिकल के चींटियों की समस्या कम करना चाहते हैं.


How To Get Rid Of Ants In Kitchen: चीनी के डिब्बे में घुस जाती हैं चींटियां? इस आसान हैक से भगाएं

दालचीनी की खुशबू से दूर रहेंगी चींटियां

दालचीनी की तेज खुशबू भी चींटियों को पसंद नहीं आती. जहां से चींटियां चीनी के डिब्बे तक पहुंच रही हैं, उस रास्ते के आसपास थोड़ी दालचीनी पाउडर छिड़की जा सकती है. इसे डिब्बे के अंदर डालने से बचें. चींटियां अक्सर एक निश्चित रास्ते पर चलती हैं और अपनी गंध के जरिए दूसरी चींटियों को भी रास्ता बताती हैं. ऐसे में दालचीनी जैसी तेज खुशबू उस जगह पर उनकी आवाजाही कम करने में मदद कर सकती है. आप किचन के दरवाजे, खिड़की या दरारों के आसपास भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

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हल्दी से बनाएं चींटियों के लिए दूरी

हल्दी लगभग हर भारतीय किचन में आसानी से मिल जाती है. इसकी तेज गंध के कारण चींटियां इसके आसपास आने से बच सकती हैं. जहां से चींटियां किचन में प्रवेश करती हैं, वहां हल्दी की पतली लाइन बनाई जा सकती है. हालांकि, हल्दी का इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखें कि इससे फर्श या हल्के रंग की सतह पर दाग लग सकते हैं. इसलिए इसे ऐसी जगह इस्तेमाल करें, जहां सफाई करना आसान हो. चीनी के डिब्बे के ठीक नीचे हल्दी डालने की बजाय चींटियों के आने वाले रास्ते पर इसका इस्तेमाल करना ज्यादा सही रहेगा.


How To Get Rid Of Ants In Kitchen: चीनी के डिब्बे में घुस जाती हैं चींटियां? इस आसान हैक से भगाएं

नींबू का रस भी आएगा काम

चींटियां अपनी गंध के जरिए रास्ता पहचानती हैं. नींबू का रस उनकी इस गंध वाली ट्रेल को प्रभावित कर सकता है. इसके लिए एक भाग नींबू का रस और तीन भाग पानी मिलाकर स्प्रे तैयार किया जा सकता है. इसे किचन की खिड़की, दरवाजे, प्लेटफॉर्म और चींटियों के आने वाले रास्ते पर छिड़कें. अगर किसी खास दरार या कोने से लगातार चींटियां निकल रही हैं, तो वहां नींबू के रस का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे समय-समय पर दोबारा लगाना पड़ सकता है.

सफेद सिरका भी है असरदार

सफेद सिरका यानी व्हाइट विनेगर की तेज गंध भी चींटियों को दूर रखने में मदद कर सकती है. इसके लिए बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाएं. इस मिश्रण को चींटियों के रास्ते, किचन प्लेटफॉर्म, फर्श और डस्टबिन के आसपास स्प्रे किया जा सकता है. सिरका चींटियों के गंध वाले रास्ते को कम करने में मदद करता है. इसलिए जहां चींटियां बार-बार लाइन बनाकर आती हैं, वहां सफाई के बाद इस मिश्रण का इस्तेमाल किया जा सकता है.

पुदीने का तेल भी आजमा सकते हैं

पुदीने की तेज खुशबू भी चींटियों को पसंद नहीं आती. करीब दो कप पानी में पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर स्प्रे बनाया जा सकता है. इसे दरवाजे, खिड़कियों और सिंक के नीचे जैसी जगहों पर छिड़कें.

चीनी का डिब्बा हमेशा रखें अच्छी तरह बंद

घरेलू उपायों के साथ सबसे जरूरी है कि चीनी का डिब्बा एयरटाइट हो. चीनी गिरने पर उसे तुरंत साफ करें, क्योंकि फर्श या शेल्फ पर बची थोड़ी सी चीनी भी चींटियों को आकर्षित कर सकती है. किचन काउंटर और डिब्बों के आसपास नियमित सफाई रखें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Natural Ant Repellent Ants In Sugar Container How To Get Rid Of Ants In Kitchen
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