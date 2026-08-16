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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व’, PM मोदी के बयान पर चिदंबरम का पलटवार

‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व’, PM मोदी के बयान पर चिदंबरम का पलटवार

P Chidambaram: पीएम मोदी के दिमागी नक्सल बयान पर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने पलटवार किया.है. चिदंबरम ने कहा, ‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 16 Aug 2026 12:33 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने रविवार को पलटवार किया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है.' चिदंबरम की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के बाद आई है. पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में देश को ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा था, जिन्हें उन्होंने ‘दिमागी नक्सल’ बताया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ लड़ाई में देश को बड़ी सफलता मिली है. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि ‘दिमागी नक्सल’ अभी भी मौजूद हैं और ऐसे लोग मौके की तलाश में रहते हैं. पीएम मोदी ने लोगों से ऐसे तत्वों को पहचानने और उन्हें अलग-थलग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश को इस चुनौती को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

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चिदंबरम ने क्यों किया पलटवार?

पी. चिदंबरम ने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें ‘दिमागी नक्सल’ कहे जाने पर गर्व है. उनका यह बयान केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री की राजनीतिक भाषा पर कांग्रेस के विरोध को दिखाता है. कांग्रेस इससे पहले भी प्रधानमंत्री के ‘अर्बन नक्सल’ और अब ‘दिमागी नक्सल’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर सवाल उठा चुकी है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपने आलोचकों को इस तरह के नाम देकर निशाना बनाती है.

दिमागी नक्सल को लेकर बढ़ी राजनीतिक बहस

प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है. एक तरफ सरकार ऐसे विचारों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक शांति के लिए खतरा बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहा है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 16 Aug 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Independence Day Speech P Chidambaram P. Chidambaram PM Modi
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