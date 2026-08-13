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कैसे खोल सकते हैं अपनी शराब कंपनी, क्या है खर्च और प्रक्रिया?
Liquor Business India: भारत में खुद की शराब कंपनी होना काफी फायदेमंद बिजनेस है. आइए जानते हैं इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं.
Liquor Business India: हाल ही में एफएसएसएआई ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और इनब्रू बेवरेज समेत शराब बनाने वाली कंपनियों पर बड़ी कार्यवाही की है. इसी बीच आपको बता दें कि भारत में शराब की कंपनी शुरू करना एक फायदेमंद बिजनेस हो सकता है. लेकिन ज्यादातर कंज्यूमर बिजनेस के उलट यह राज्य स्तर के सख्त आबकारी कानून और लाइसेंसिंग जरूरत के तहत काम करता है. आइए जानते हैं कि अपनी खुद की शराब कंपनी कैसे खोल सकते हैं और इसमें कितना खर्चा आएगा.
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Published at : 13 Aug 2026 01:37 PM (IST)
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