कैसे खोल सकते हैं अपनी शराब कंपनी, क्या है खर्च और प्रक्रिया?

शराब की बिक्री राज्य सरकार द्वारा कंट्रोल की जाती है. साथ ही ब्रांड को आमतौर पर सीधे उपभोक्ताओं को आजाद रूप से बचने के बजाय अधिकृत वितरक, राज्य निगम, खुदरा दुकान और लाइसेंस प्राप्त बार के जरिए से काम करना पड़ता है.