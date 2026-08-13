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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकैसे खोल सकते हैं अपनी शराब कंपनी, क्या है खर्च और प्रक्रिया?

कैसे खोल सकते हैं अपनी शराब कंपनी, क्या है खर्च और प्रक्रिया?

Liquor Business India: भारत में खुद की शराब कंपनी होना काफी फायदेमंद बिजनेस है. आइए जानते हैं इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Aug 2026 01:37 PM (IST)
Liquor Business India: भारत में खुद की शराब कंपनी होना काफी फायदेमंद बिजनेस है. आइए जानते हैं इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं.

Liquor Business India: हाल ही में एफएसएसएआई ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और इनब्रू बेवरेज समेत शराब बनाने वाली कंपनियों पर बड़ी कार्यवाही की है. इसी बीच आपको बता दें कि भारत में शराब की कंपनी शुरू करना एक फायदेमंद बिजनेस हो सकता है. लेकिन ज्यादातर कंज्यूमर बिजनेस के उलट यह राज्य स्तर के सख्त आबकारी कानून और लाइसेंसिंग जरूरत के तहत काम करता है. आइए जानते हैं कि अपनी खुद की शराब कंपनी कैसे खोल सकते हैं और इसमें कितना खर्चा आएगा.

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सबसे पहला कदम है बिजनेस मॉडल को चुनना. एंटरप्रेन्योर या तो अपनी खुद की डिस्टिलरी या फिर ब्रुअरी स्थापित कर सकते हैं. या फिर अपने ब्रांड के तहत शराब बनाने के लिए किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
सबसे पहला कदम है बिजनेस मॉडल को चुनना. एंटरप्रेन्योर या तो अपनी खुद की डिस्टिलरी या फिर ब्रुअरी स्थापित कर सकते हैं. या फिर अपने ब्रांड के तहत शराब बनाने के लिए किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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बिजनेस को सबसे पहले मिनिस्ट्री आफ कॉरपोरेट अफेयर्स के जरिए एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर किसी दूसरे स्वीकृत ढांचे के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए.
बिजनेस को सबसे पहले मिनिस्ट्री आफ कॉरपोरेट अफेयर्स के जरिए एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर किसी दूसरे स्वीकृत ढांचे के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए.
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राज्य का आबकारी विभाग शराब से जुड़े लाइसेंस जारी करता है. जरूरत और फीस एक राज्य से दूसरे राज्य में काफी अलग-अलग हो सकती हैं.
राज्य का आबकारी विभाग शराब से जुड़े लाइसेंस जारी करता है. जरूरत और फीस एक राज्य से दूसरे राज्य में काफी अलग-अलग हो सकती हैं.
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मॉडल के आधार पर बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के साथ-साथ एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अग्निशमन विभाग से भी मंजूरी लेनी होती है.
मॉडल के आधार पर बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के साथ-साथ एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अग्निशमन विभाग से भी मंजूरी लेनी होती है.
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कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर्ड शराब ब्रांड के लिए लगभग ₹50 लाख से ₹1.5 करोड़ की जरूरत हो सकती है. इसी के साथ स्वतंत्र मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने में ₹5 करोड़ से ₹20 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का भी खर्चा आ सकता है.
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर्ड शराब ब्रांड के लिए लगभग ₹50 लाख से ₹1.5 करोड़ की जरूरत हो सकती है. इसी के साथ स्वतंत्र मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने में ₹5 करोड़ से ₹20 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का भी खर्चा आ सकता है.
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अपनी सुविधा के लिए उत्पादन शुरू होने से पहले जमीन, फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और सुरक्षा व्यवस्था को नियामक मानकों को पूरा करना होगा.
अपनी सुविधा के लिए उत्पादन शुरू होने से पहले जमीन, फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और सुरक्षा व्यवस्था को नियामक मानकों को पूरा करना होगा.
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प्रोडक्ट के बाजार में आने से पहले शराब का फॉर्मूला, अल्कोहल की मात्रा, पैकेजिंग और लेबल को आमतौर पर लागू राज्य आबकारी जरूरतों का पालन करना होता है.
प्रोडक्ट के बाजार में आने से पहले शराब का फॉर्मूला, अल्कोहल की मात्रा, पैकेजिंग और लेबल को आमतौर पर लागू राज्य आबकारी जरूरतों का पालन करना होता है.
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शराब की बिक्री राज्य सरकार द्वारा कंट्रोल की जाती है. साथ ही ब्रांड को आमतौर पर सीधे उपभोक्ताओं को आजाद रूप से बचने के बजाय अधिकृत वितरक, राज्य निगम, खुदरा दुकान और लाइसेंस प्राप्त बार के जरिए से काम करना पड़ता है.
शराब की बिक्री राज्य सरकार द्वारा कंट्रोल की जाती है. साथ ही ब्रांड को आमतौर पर सीधे उपभोक्ताओं को आजाद रूप से बचने के बजाय अधिकृत वितरक, राज्य निगम, खुदरा दुकान और लाइसेंस प्राप्त बार के जरिए से काम करना पड़ता है.
Published at : 13 Aug 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Liquor Business India Start Liquor Company Liquor Company Cost

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