स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCM विजय की मां पर बीजेपी चीफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, कितनी हो सकती है सजा?

CM विजय की मां पर बीजेपी चीफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, कितनी हो सकती है सजा?

Nainar Nagendran Vijay Controversy: हाल ही में तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है. आइए जानते हैं कि क्या उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 16 Aug 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार ने विजय की मां पर की आपत्तिजनक टिप्पणी।
  • चेन्नई कार्यक्रम में की गई टिप्पणी पर राजनीतिक नेताओं ने निंदा की।
  • भारतीय न्याय संहिता धारा 79, 352, 356 के तहत कार्रवाई संभव।

Nainar Nagendran Vijay Controversy: तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की मां के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. यह टिप्पणी चेन्नई में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी और इसकी राजनीतिक नेताओं और दूसरे लोगों द्वारा काफी ज्यादा आलोचना की गई है. लोगों ने इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अनादरपूर्ण बताया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को भी एक शिकायत सौंपी गई है. यह विवाद अब राजनीति से काफी आगे बढ़ चुका है और सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसी टिप्पणी पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है और अगर हां, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत भाजपा नेता को क्या सजा हो सकती है. आइए जानते हैं.

विवाद कैसे शुरू हुआ? 

रिपोर्ट के मुताबिक यह विवाद मुख्यमंत्री विजय के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनके बेटे और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन परेशान करते हुए सदन में कहा था कि "तुम्हारे पिता कहां है?" इस टिप्पणी का जवाब देते हुए नैनार नागेंद्रन ने कथित तौर पर चेन्नई में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम के दौरान कहा के अगर कुछ लोग अपने पिता को ढूंढ रहे हैं तो उन्हें घर जाकर अपनी माताओं से पूछना चाहिए कि उनके पिता कौन थे. 

यह बयान तुरंत ही विवाद का विषय बन गया क्योंकि इसमें एक राजनीतिक नेता की मां को व्यक्तिगत राजनीतिक हमले में घसीटा गया. आलोचकों को ऐसा कहना है कि राजनीतिक असहमति सार्वजनिक नीति और राजनीतिक कामकाज पर केंद्रित होनी चाहिए और परिवार के सदस्यों के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए.


CM विजय की मां पर बीजेपी चीफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, कितनी हो सकती है सजा?

क्या कहती है बीएनएस की धारा 79?

इस विवाद के संबंध में जिन प्रावधानों का हवाला दिया जा रहा है उनमें से एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 है. यह प्रावधान उन शब्दों, इशारों या फिर काम से जुड़ा हुआ है जिनका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा का अपमान करना हो. मिली जानकारी के मुताबिक अगर कोई आरोपी इस प्रावधान के तहत दोषी पाया जाता है तो सजा 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है. 

हालांकि क्या यह प्रावधान असलियत में किसी खास बयान पर लागू होता है, यह तथ्य, शब्द, परिस्थिति और सबूत पर निर्भर करता है. सिर्फ शिकायत या आरोप से ही अपराध साबित नहीं हो जाता.

यह भी पढ़ेंः जनगणना में गलत जवाब दिया तो क्या होगा, क्या हो सकती है जेल?

क्या मानहानि के आरोप भी लग सकते हैं?

एक और प्रावधान जिस पर संभावित रूप से विचार किया जा सकता है वह है भारतीय न्याय संहिता की धारा 356. यह मानहानि से संबंधित है. अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई बयान कानून के तहत आवश्यक इरादे या फिर जानकारी के साथ दिया गया था और वह कानूनी रूप से किसी पहचाने जा सकने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है तो आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू हो सकती है. 

ऐसे मामले में बताई गई सजा में 2 साल तक की जेल, जुर्माना, कम्युनिटी सर्विस या फिर कानून के मुताबिक इनका मिला जुला रूप शामिल हो सकता है. इस मामले में कानूनी सवाल यह होगा क्या कथित टिप्पणी से संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचा है और क्या मानहानि के जरूरी तत्व साबित होते हैं. 


CM विजय की मां पर बीजेपी चीफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, कितनी हो सकती है सजा?

धारा 352 के बारे में क्या? 

शिकायत से जुड़ी चर्चा में बताई गई तीसरी धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 है. यह जानबूझकर किए गए ऐसे अपमान से जुड़ी है जिससे शांति भंग होने का खतरा हो. अगर कानूनी जरूरतें पूरी होती हैं और हालात से शांति भंग करने का जरूरी इरादा या संभावना दिखती है तो सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान पर यह धारा लागू हो सकती है.  इस मामले में 2 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.

हालांकि हर भड़काऊ राजनीतिक बयान अपने आप अपराधिक अपराध नहीं बन जाता. अभियोजन पक्ष को इस धारा के तहत जरूरी तथ्य साबित करने होते हैं.

यह भी पढ़ेंः क्या अब पूरा गाना होगा वंदे मातरम, दो अंतरे गाने पर हो जाएगी जेल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Nainar Nagendran Vijay Controversy Nainar Nagendran Remark Vijay Mother Remark
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
CM विजय की मां पर बीजेपी चीफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, कितनी हो सकती है सजा?
CM विजय की मां पर बीजेपी चीफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, कितनी हो सकती है सजा?
जनरल नॉलेज
क्या अब पूरा गाना होगा वंदे मातरम, दो अंतरे गाने पर हो जाएगी जेल?
क्या अब पूरा गाना होगा वंदे मातरम, दो अंतरे गाने पर हो जाएगी जेल?
जनरल नॉलेज
Moon Land: चांद पर जमीन किसकी, क्या कोई देश वहां अपना इलाका बना सकता है?
चांद पर जमीन किसकी, क्या कोई देश वहां अपना इलाका बना सकता है?
जनरल नॉलेज
क्या सीबीआई भी किसी को हथकड़ी पहना सकती है, जानें कानून?
क्या सीबीआई भी किसी को हथकड़ी पहना सकती है, जानें कानून?
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
महाराष्ट्र
अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, तंबाकू प्रचार पर मांगा जवाब
अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, तंबाकू प्रचार पर मांगा जवाब
बॉलीवुड
दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन हॉस्पिटल में एडमिट, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज
दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन हॉस्पिटल में एडमिट, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टेस्ट, तो बिगड़ जाएगा WTC फाइनल का पूरा समीकरण!
बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टेस्ट, तो बिगड़ जाएगा WTC फाइनल का पूरा समीकरण!
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
विश्व
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
टेक्नोलॉजी
Rail Madad App Hack : ट्रेन में परेशानी? मिनटों में रेल मदद ऐप पर ऐसे करें शिकायत
ट्रेन में परेशानी? मिनटों में रेल मदद ऐप पर ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
IOCL Executive Recruitment 2026: IOCL में Executive पदों पर बंपर भर्ती, सैलरी 1.60 लाख तक, जानें पूरी डिटेल
IOCL में Executive पदों पर बंपर भर्ती, सैलरी 1.60 लाख तक, जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget