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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजवो भारतीय जो देश में रहकर भी नहीं बनते जनगणना का हिस्सा, कहां है इनका घर?

वो भारतीय जो देश में रहकर भी नहीं बनते जनगणना का हिस्सा, कहां है इनका घर?

भारत के अंडमान स्थित नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर 55,000 सालों से रह रही सेंटिनलीज जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग है. ये भारतीय नागरिक आज तक देश की आधिकारिक जनगणना का हिस्सा नहीं हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 11 Aug 2026 07:31 PM (IST)
भारत के अंडमान स्थित नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर 55,000 सालों से रह रही सेंटिनलीज जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग है. ये भारतीय नागरिक आज तक देश की आधिकारिक जनगणना का हिस्सा नहीं हैं.

डिजिटल क्रांति और इंटरनेट के दौर में जहां पूरी दुनिया एक-दूसरे से जुड़ चुकी है, वहीं हमारे ही देश की सीमाओं के भीतर एक ऐसी दुनिया भी सांस ले रही है, जो आज भी आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह कटी हुई है. ये वे भारतीय नागरिक हैं जो हमारे बीच रहकर भी कभी भारत की आधिकारिक जनगणना का हिस्सा नहीं बन पाते हैं. चलिए इनके बारे में जानें.

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आज के समय में जब सैटेलाइट और 5जी नेटवर्क ने हर कोने को कवर कर लिया है, तब भी दुनिया भर में लगभग 196 ऐसे मानव समूह मौजूद हैं जो आधुनिक मानव सभ्यता से दूर एकांत में जीवन बिता रहे हैं.
आज के समय में जब सैटेलाइट और 5जी नेटवर्क ने हर कोने को कवर कर लिया है, तब भी दुनिया भर में लगभग 196 ऐसे मानव समूह मौजूद हैं जो आधुनिक मानव सभ्यता से दूर एकांत में जीवन बिता रहे हैं.
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ये आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, एशिया और प्रशांत महासागर के करीब बसे 10 अलग-अलग देशों में फैले हुए हैं. ब्राजील के घने अमेज़न बेसिन से लेकर इंडोनेशिया के जंगलों और भारत के द्वीपों तक, ये लोग विषम परिस्थितियों में रहकर अपने पारंपरिक जीवन को बचाए हुए हैं.
ये आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, एशिया और प्रशांत महासागर के करीब बसे 10 अलग-अलग देशों में फैले हुए हैं. ब्राजील के घने अमेज़न बेसिन से लेकर इंडोनेशिया के जंगलों और भारत के द्वीपों तक, ये लोग विषम परिस्थितियों में रहकर अपने पारंपरिक जीवन को बचाए हुए हैं.
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भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा माना जाने वाला नॉर्थ सेंटिनल द्वीप मात्र 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एक छोटा सा टापू है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये समुदाय पिछले 55,000 वर्षों से इस द्वीप पर रह रहा है. वैज्ञानिक आधार पर इन्हें अफ्रीका से बाहर निकलने वाली पहली मानव प्रजाति का सीधा वंशज माना जाता है.
भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा माना जाने वाला नॉर्थ सेंटिनल द्वीप मात्र 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एक छोटा सा टापू है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये समुदाय पिछले 55,000 वर्षों से इस द्वीप पर रह रहा है. वैज्ञानिक आधार पर इन्हें अफ्रीका से बाहर निकलने वाली पहली मानव प्रजाति का सीधा वंशज माना जाता है.
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दिलचस्प बात यह है कि ये लोग खुद को क्या पुकारते हैं, यह आज तक कोई बाहरी इंसान नहीं जान सका है.सेंटिनलीज लोग आज भी पूरी तरह से शिकार और वन उपज जुटाने पर निर्भर हैं.
दिलचस्प बात यह है कि ये लोग खुद को क्या पुकारते हैं, यह आज तक कोई बाहरी इंसान नहीं जान सका है.सेंटिनलीज लोग आज भी पूरी तरह से शिकार और वन उपज जुटाने पर निर्भर हैं.
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वे धातुओं या आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से दूर हैं, लेकिन लकड़ी तराशकर बेहद मजबूत और सुंदर छोटी नावें (डोंगी) बनाने में माहिर हैं.
वे धातुओं या आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से दूर हैं, लेकिन लकड़ी तराशकर बेहद मजबूत और सुंदर छोटी नावें (डोंगी) बनाने में माहिर हैं.
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इन नावों की मदद से वे उथले तटीय पानी में मछली पकड़ते हैं और तीर-धनुष से शिकार करते हैं. जंगलों में खनन, लकड़ी कटाई और बाहरी हस्तक्षेप की कोशिशों ने कभी-कभी इन्हें आक्रामक भी बनाया है.
इन नावों की मदद से वे उथले तटीय पानी में मछली पकड़ते हैं और तीर-धनुष से शिकार करते हैं. जंगलों में खनन, लकड़ी कटाई और बाहरी हस्तक्षेप की कोशिशों ने कभी-कभी इन्हें आक्रामक भी बनाया है.
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भारत सरकार हर दस साल में देश के हर नागरिक को गिनने का बड़ा अभियान चलाती है, लेकिन इस द्वीप पर दूर से भी जनगणना अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं. इस समुदाय तक इंसानी पहुंच ना के बराबर होने के कारण इनकी सही आबादी बताना असंभव है.
भारत सरकार हर दस साल में देश के हर नागरिक को गिनने का बड़ा अभियान चलाती है, लेकिन इस द्वीप पर दूर से भी जनगणना अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं. इस समुदाय तक इंसानी पहुंच ना के बराबर होने के कारण इनकी सही आबादी बताना असंभव है.
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विशेषज्ञों का अनुमान है कि द्वीप पर इनकी संख्या 50 से 150 के बीच हो सकती है. सरकार ने भी इनकी सुरक्षा और उनकी जीवन शैली को बचाए रखने के लिए इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर रखा है, जिससे वे देश का हिस्सा होकर भी जनगणना के आंकड़ों में दर्ज नहीं होते.
विशेषज्ञों का अनुमान है कि द्वीप पर इनकी संख्या 50 से 150 के बीच हो सकती है. सरकार ने भी इनकी सुरक्षा और उनकी जीवन शैली को बचाए रखने के लिए इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर रखा है, जिससे वे देश का हिस्सा होकर भी जनगणना के आंकड़ों में दर्ज नहीं होते.
Published at : 11 Aug 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Tribes In India Isolated Indigenous People

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