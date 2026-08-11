वो भारतीय जो देश में रहकर भी नहीं बनते जनगणना का हिस्सा, कहां है इनका घर?

भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा माना जाने वाला नॉर्थ सेंटिनल द्वीप मात्र 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एक छोटा सा टापू है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये समुदाय पिछले 55,000 वर्षों से इस द्वीप पर रह रहा है. वैज्ञानिक आधार पर इन्हें अफ्रीका से बाहर निकलने वाली पहली मानव प्रजाति का सीधा वंशज माना जाता है.