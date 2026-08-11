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वो भारतीय जो देश में रहकर भी नहीं बनते जनगणना का हिस्सा, कहां है इनका घर?
भारत के अंडमान स्थित नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर 55,000 सालों से रह रही सेंटिनलीज जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग है. ये भारतीय नागरिक आज तक देश की आधिकारिक जनगणना का हिस्सा नहीं हैं.
डिजिटल क्रांति और इंटरनेट के दौर में जहां पूरी दुनिया एक-दूसरे से जुड़ चुकी है, वहीं हमारे ही देश की सीमाओं के भीतर एक ऐसी दुनिया भी सांस ले रही है, जो आज भी आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह कटी हुई है. ये वे भारतीय नागरिक हैं जो हमारे बीच रहकर भी कभी भारत की आधिकारिक जनगणना का हिस्सा नहीं बन पाते हैं. चलिए इनके बारे में जानें.
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Published at : 11 Aug 2026 07:31 PM (IST)
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