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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHistory of Narendra Name: क्या होता है नरेंद्र का मतलब? कहां से जुड़ा है इसका इतिहास

History of Narendra Name: क्या होता है नरेंद्र का मतलब? कहां से जुड़ा है इसका इतिहास

History of Narendra Name: नरेंद्र नाम का अर्थ मनुष्यों का राजा है. नरेंद्र मोदी से लेकर नरेंद्र बेरवाल और स्वामी विवेकानंद तक, इस नाम से जुड़े कई प्रसिद्ध लोग हैं.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Aug 2026 11:10 AM (IST)
History of Narendra Name: नरेंद्र नाम का अर्थ मनुष्यों का राजा है. नरेंद्र मोदी से लेकर नरेंद्र बेरवाल और स्वामी विवेकानंद तक, इस नाम से जुड़े कई प्रसिद्ध लोग हैं.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आखिर किसने नहीं सुना होगा, आज के समय में नरेंद्र शब्द सुनते ही मोदी जी का ख्याल सबसे पहले आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं हाल ही के दिनों में एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट का नाम भी काफी चर्चे में है, वजह है उनके नाम में नरेंद्र होना. जी हां हम बात कर रहे हैं नरेंद्र बेरवाल की. जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान से मुक्केबाजी के दौरान दूसरा खिलाड़ी नरेंद्र नाम के ऊपर उल्टा-सीधा बात बोल रहा था, क्योंकि उसका, उसके कोच का देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी था, यही बात उनके लिए जीतने का जरिया बनी और वे देश की और नरेंद्र नाम की इज्जत बचाने में कामयाब हो गए. ऐसे में कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि आखिर नरेंद्र का क्या मतलब है, इसके जवाब में बता दें कि नरेंद्र का मतलब है मनुष्यों का राजा. लेकिन क्या इस नाम के पीछे कोई इतिहास जुड़ा है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

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नरेंद्र शब्द संस्कृत भाषा से आया है. यह दो शब्दों को जोड़कर बना है
नरेंद्र शब्द संस्कृत भाषा से आया है. यह दो शब्दों को जोड़कर बना है "नर" और "इंद्र". संस्कृत में "नर" का मतलब होता है इंसान या मनुष्य, और "इंद्र" का मतलब होता है राजा या स्वामी. जब इन दोनों शब्दों को जोड़ा जाता है, तो नरेंद्र का मतलब बनता है "मनुष्यों का राजा" या "मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ". यानी यह नाम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो लोगों का नेतृत्व करने वाला हो या जिसमें राजा जैसे गुण हों. साथ ही पुराने समय में संस्कृत ग्रंथों और साहित्य में "नरेंद्र" शब्द का इस्तेमाल राजाओं के लिए एक उपाधि की तरह होता था. जो भी राजा बहुत ताकतवर होता था और अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करता था, उसे नरेंद्र कहकर बुलाया जाता था. इसके अलावा कुछ पुराने ग्रंथों में देवराज इंद्र के लिए भी "नरेंद्र" शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है. 
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सबसे पहले नरेंद्र का नाम आते ही अगर देश के प्रधानमंत्री की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ था. साधारण परिवार से आने के बावजूद वे देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. साल 2001 से 2014 तक वे गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे. साल 2014 में वे पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री बने. साल 2024 में वे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. 10 जून 2026 को वे जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर देश के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बन गए.
सबसे पहले नरेंद्र का नाम आते ही अगर देश के प्रधानमंत्री की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ था. साधारण परिवार से आने के बावजूद वे देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. साल 2001 से 2014 तक वे गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे. साल 2014 में वे पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री बने. साल 2024 में वे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. 10 जून 2026 को वे जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर देश के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बन गए.
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नरेंद्र मोदी के अलावा इस नाम से जुड़े और भी कई सारे मशहूर चेहरे हैं जिसको देश आज तक आद रखता है, उन्हीं मे से एक है नरेंद्र हिरवानी एक लेग स्पिन गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने साल 1988 में चेन्नई में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लेकर सबको चौंका दिया था. उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी. हालांकि इस शानदार प्रदर्शन के बाद वे अपने पूरे करियर में यह कमाल दोबारा नहीं दोहरा सके.  साल 2006 में उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया था. बाद में वे एयर इंडिया से जुड़े और साल 2008 में उन्हें नेशनल सेलेक्शन पैनल में भी जगह मिली.
नरेंद्र मोदी के अलावा इस नाम से जुड़े और भी कई सारे मशहूर चेहरे हैं जिसको देश आज तक आद रखता है, उन्हीं मे से एक है नरेंद्र हिरवानी एक लेग स्पिन गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने साल 1988 में चेन्नई में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लेकर सबको चौंका दिया था. उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी. हालांकि इस शानदार प्रदर्शन के बाद वे अपने पूरे करियर में यह कमाल दोबारा नहीं दोहरा सके.  साल 2006 में उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया था. बाद में वे एयर इंडिया से जुड़े और साल 2008 में उन्हें नेशनल सेलेक्शन पैनल में भी जगह मिली.
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नरेंद्र कर्मकार एक गणितज्ञ हैं, जिन्होंने साल 1984 में एक खास एल्गोरिदम तैयार किया था, जिसे 'कर्मकार एल्गोरिदम' के नाम से जाना जाता है.  उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और बाद में अमेरिका की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएस और पीएचडी की पढ़ाई पूरी की. उन्हें कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें साल 2020 में मिला पेरिस कानेलाकिस अवॉर्ड और साल 1996 में आईआईटी बॉम्बे का डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवॉर्ड शामिल है. 
नरेंद्र कर्मकार एक गणितज्ञ हैं, जिन्होंने साल 1984 में एक खास एल्गोरिदम तैयार किया था, जिसे 'कर्मकार एल्गोरिदम' के नाम से जाना जाता है.  उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और बाद में अमेरिका की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएस और पीएचडी की पढ़ाई पूरी की. उन्हें कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें साल 2020 में मिला पेरिस कानेलाकिस अवॉर्ड और साल 1996 में आईआईटी बॉम्बे का डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवॉर्ड शामिल है. 
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कर्नल नरेंद्र कुमार एक मशहूर पर्वतारोही थे, जिन्होंने भारत को सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें प्यार से 'बुल' के नाम से जाना जाता था. उन्हें पद्मश्री, अर्जुन अवॉर्ड और कीर्ति चक्र जैसे सम्मान मिल चुके हैं. साल 2021 में 87 साल की उम्र में दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका निधन हो गया. 
कर्नल नरेंद्र कुमार एक मशहूर पर्वतारोही थे, जिन्होंने भारत को सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें प्यार से 'बुल' के नाम से जाना जाता था. उन्हें पद्मश्री, अर्जुन अवॉर्ड और कीर्ति चक्र जैसे सम्मान मिल चुके हैं. साल 2021 में 87 साल की उम्र में दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका निधन हो गया. 
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डॉ. नरेंद्र कोहली हिंदी साहित्य के बड़े नामों में से एक थे. वे रामायण को उपन्यास के रूप में लिखने वाले पहले लेखक माने जाते हैं. उनका उपन्यास 'महासमर', जो महाभारत की कथा पर आधारित था, काफी लोकप्रिय हुआ. इसके अलावा उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित 'तोड़ो, कारा तोड़ो' नाम से भी एक उपन्यास लिखा था. 
डॉ. नरेंद्र कोहली हिंदी साहित्य के बड़े नामों में से एक थे. वे रामायण को उपन्यास के रूप में लिखने वाले पहले लेखक माने जाते हैं. उनका उपन्यास 'महासमर', जो महाभारत की कथा पर आधारित था, काफी लोकप्रिय हुआ. इसके अलावा उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित 'तोड़ो, कारा तोड़ो' नाम से भी एक उपन्यास लिखा था. 
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नरेंद्र नाथ मित्रा एक बंगाली लेखक थे, जो अपनी छोटी कहानियों के लिए मशहूर थे. उनका जन्म साल 1916 में फरीदपुर के एक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है. बंटवारे के बाद उन्होंने अपने पुराने घर लौटने की बजाय भारत में ही रहना चुना और कोलकाता आ गए. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहले डम डम आयुध कारखाने में और फिर कोलकाता नेशनल बैंक में काम किया. 
नरेंद्र नाथ मित्रा एक बंगाली लेखक थे, जो अपनी छोटी कहानियों के लिए मशहूर थे. उनका जन्म साल 1916 में फरीदपुर के एक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है. बंटवारे के बाद उन्होंने अपने पुराने घर लौटने की बजाय भारत में ही रहना चुना और कोलकाता आ गए. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहले डम डम आयुध कारखाने में और फिर कोलकाता नेशनल बैंक में काम किया. 
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स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था. बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक जिज्ञासा और तेज बुद्धि दिखाई देती थी. रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य बनने के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया और उन्होंने संन्यास अपनाकर स्वामी विवेकानंद नाम धारण किया. साल 1902 में पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में ध्यान करते हुए उनका निधन हो गया. 
स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था. बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक जिज्ञासा और तेज बुद्धि दिखाई देती थी. रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य बनने के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया और उन्होंने संन्यास अपनाकर स्वामी विवेकानंद नाम धारण किया. साल 1902 में पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में ध्यान करते हुए उनका निधन हो गया. 
Published at : 12 Aug 2026 11:10 AM (IST)
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