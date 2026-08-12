नरेंद्र शब्द संस्कृत भाषा से आया है. यह दो शब्दों को जोड़कर बना है "नर" और "इंद्र". संस्कृत में "नर" का मतलब होता है इंसान या मनुष्य, और "इंद्र" का मतलब होता है राजा या स्वामी. जब इन दोनों शब्दों को जोड़ा जाता है, तो नरेंद्र का मतलब बनता है "मनुष्यों का राजा" या "मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ". यानी यह नाम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो लोगों का नेतृत्व करने वाला हो या जिसमें राजा जैसे गुण हों. साथ ही पुराने समय में संस्कृत ग्रंथों और साहित्य में "नरेंद्र" शब्द का इस्तेमाल राजाओं के लिए एक उपाधि की तरह होता था. जो भी राजा बहुत ताकतवर होता था और अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करता था, उसे नरेंद्र कहकर बुलाया जाता था. इसके अलावा कुछ पुराने ग्रंथों में देवराज इंद्र के लिए भी "नरेंद्र" शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है.