'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार

एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे साथी को जन्मदिन की शुभकामनाएं…तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती… ये इंस्टाग्राम पोस्ट की सारी तस्वीरें उन्होंने अप्रूव की हैं. उन्हें अच्छा लगता है जब मैं उनकी तस्वीरें पोस्ट करती हूं.'