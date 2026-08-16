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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार

'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार

Saif Ali Khan Birthday: एक्टर सैफ अली खान के बर्थडे पर उनकी वाइफ और एक्ट्रेस करीना कपूर ने प्यार भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है. साथ ही उन्होंने दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 16 Aug 2026 12:06 PM (IST)
Saif Ali Khan Birthday: एक्टर सैफ अली खान के बर्थडे पर उनकी वाइफ और एक्ट्रेस करीना कपूर ने प्यार भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है. साथ ही उन्होंने दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा है.

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान आज, 16 अगस्त को अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.

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करीना कपूर ने सैफ अली खान के बर्थडे जमकर प्यार लुटाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं.
करीना कपूर ने सैफ अली खान के बर्थडे जमकर प्यार लुटाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं.
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शेयर की फोटोज में करीना और सैफ काफी रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं. करीना बिकिनी में काफी स्टाइलिश लगी वहीं, सैफ भी काफी कूल लुक में नजर आए.
शेयर की फोटोज में करीना और सैफ काफी रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं. करीना बिकिनी में काफी स्टाइलिश लगी वहीं, सैफ भी काफी कूल लुक में नजर आए.
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दूसरी फोटो में सैफ और करीना समंदर के बीच कड़कड़ाती धूप में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं.
दूसरी फोटो में सैफ और करीना समंदर के बीच कड़कड़ाती धूप में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं.
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वहीं एक और फोटो में सैफ अपने दोनों बच्चों के साथ वॉक करते दिख रहे हैं. इन फोटोज को शेयर करते हुए करीना दिल छू लेने वाला नोट लिखा.
वहीं एक और फोटो में सैफ अपने दोनों बच्चों के साथ वॉक करते दिख रहे हैं. इन फोटोज को शेयर करते हुए करीना दिल छू लेने वाला नोट लिखा.
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एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे साथी को जन्मदिन की शुभकामनाएं…तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती… ये इंस्टाग्राम पोस्ट की सारी तस्वीरें उन्होंने अप्रूव की हैं. उन्हें अच्छा लगता है जब मैं उनकी तस्वीरें पोस्ट करती हूं.'
एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे साथी को जन्मदिन की शुभकामनाएं…तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती… ये इंस्टाग्राम पोस्ट की सारी तस्वीरें उन्होंने अप्रूव की हैं. उन्हें अच्छा लगता है जब मैं उनकी तस्वीरें पोस्ट करती हूं.'
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करीना की इस पोस्ट को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. बता दें, दोनों की मुलाकात और नजदीकियां साल फिल्म 'टशन' की शूटिंग के दौरान बढ़ी थीं.
करीना की इस पोस्ट को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. बता दें, दोनों की मुलाकात और नजदीकियां साल फिल्म 'टशन' की शूटिंग के दौरान बढ़ी थीं.
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दोनों ने 16 अक्टूबर साल 2012 को शादी कर ली. आज कपल दो बच्चों के पैरेंट हैं. उनके दो बेटे तैमूर और जेह हैं.
दोनों ने 16 अक्टूबर साल 2012 को शादी कर ली. आज कपल दो बच्चों के पैरेंट हैं. उनके दो बेटे तैमूर और जेह हैं.
Published at : 16 Aug 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR

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