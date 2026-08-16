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'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार
Saif Ali Khan Birthday: एक्टर सैफ अली खान के बर्थडे पर उनकी वाइफ और एक्ट्रेस करीना कपूर ने प्यार भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है. साथ ही उन्होंने दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा है.
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान आज, 16 अगस्त को अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.
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Published at : 16 Aug 2026 12:06 PM (IST)
Tags :SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion